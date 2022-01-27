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İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla ateş ederek husumetlisini bacağından yaralayan saldırgan yakalandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T11:44+0300
2022-01-27T11:44+0300
yaşam
istanbul
silahlı saldırı
esenyurt
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İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 12 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde yaya olarak gelen kişi, caddede arkadaşı ile yürüyen Ali Açar'a arkasından tabanca ile ateş etti.Açar, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Açar'ı hastaneye kaldırdı.Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.Saldırgan aynı gün yakalandıOlay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın, Açar ile aralarında husumet bulunan Necip Cançeken olduğunu belirledi.Yapılan çalışmalar sonucunda Cançeken, aynı gün saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen silahlı saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/eski-bjk-yoneticisi-safak-mahmutyazicioglu-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1053173160.html
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istanbul, silahlı saldırı, esenyurt

İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı

11:44 27.01.2022
© DHAİstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı
İstanbul'da sokak ortasında silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© DHA
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Esenyurt'ta sokak ortasında tabancayla ateş ederek husumetlisini bacağından yaralayan saldırgan yakalandı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 12 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde yaya olarak gelen kişi, caddede arkadaşı ile yürüyen Ali Açar'a arkasından tabanca ile ateş etti.
Açar, bacağından yaralarken, saldırgan olay yerinden koşarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Açar'ı hastaneye kaldırdı.
Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırgan aynı gün yakalandı

Olay yerine gelerek güvenlik kameralarını inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırganın, Açar ile aralarında husumet bulunan Necip Cançeken olduğunu belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Cançeken, aynı gün saklandığı yerde polis ekiplerince yakalandı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen silahlı saldırgan, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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