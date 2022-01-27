https://tr.sputniknews.com/20220127/italya-turkiyeye-seyahat-kisitlamasini-gevsetiyor-1053196309.html

İtalya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşetiyor

İtalya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşetiyor

İtalya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşeterek turistik gezilere izin verdi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T15:58+0300

2022-01-27T15:58+0300

2022-01-27T16:03+0300

italya

türkiye

test

seyahat kısıtlaması

aşı

koronavirüs

koronavirüs

roberto speranza

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İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, AB ülkelerinden gelen tüm ziyaretçilere uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Şubat'tan itibaren hafifletileceğini duyurdu. Bu kapsamda Bakan Speranza, AB ülkelerinden gelen yolcuların sadece 'yeşil geçiş' belgesiyle ülkeye girebilmesini mümkün kılan düzenlemeyi imzaladı. Speranza'nın imzaladığı düzenlemeyle aynı zamanda AB dışındaki 6 ülkeye de turistik amaçlı seyahat izni verildi. Türkiye, Küba, Singapur, Tayland (Phuket adasıyla sınırlı), Umman ve Fransız Polinezyası 'Kovidsiz turizm koridoruna' dahil edilirken bu ülkelere yapılacak turizm amaçlı seyahatlere şartlar dahilinde müsaade edildi. ,Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkeye turistik seyahat için yolcuların seyahatlerden en fazla 48 saat önce yapılmış test sonucu, İtalya'ya girişte havalimanında da test yaptırması ve negatif sonuç ibraz etmesi gerekiyor. Söz konusu kuralları yerine getirenlerin ayrıca Kovid-19 aşısı yaptırdıklarını ya da hastalığı geçirip iyileştiklerini belgelemeleri gerekiyor. İtalya'ya dönüşte ise karantinaya girmek gerekmiyor.

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italya, türkiye, test, seyahat kısıtlaması, aşı, koronavirüs, roberto speranza