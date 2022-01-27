Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220127/italya-turkiyeye-seyahat-kisitlamasini-gevsetiyor-1053196309.html
İtalya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşetiyor
İtalya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşetiyor
İtalya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşeterek turistik gezilere izin verdi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T15:58+0300
2022-01-27T16:03+0300
italya
türkiye
test
seyahat kısıtlaması
aşı
koronavirüs
koronavirüs
roberto speranza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053196712_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_02b4d2b25578dd04ec39aefab6fcea12.jpg
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, AB ülkelerinden gelen tüm ziyaretçilere uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Şubat'tan itibaren hafifletileceğini duyurdu. Bu kapsamda Bakan Speranza, AB ülkelerinden gelen yolcuların sadece 'yeşil geçiş' belgesiyle ülkeye girebilmesini mümkün kılan düzenlemeyi imzaladı. Speranza'nın imzaladığı düzenlemeyle aynı zamanda AB dışındaki 6 ülkeye de turistik amaçlı seyahat izni verildi. Türkiye, Küba, Singapur, Tayland (Phuket adasıyla sınırlı), Umman ve Fransız Polinezyası 'Kovidsiz turizm koridoruna' dahil edilirken bu ülkelere yapılacak turizm amaçlı seyahatlere şartlar dahilinde müsaade edildi. ,Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkeye turistik seyahat için yolcuların seyahatlerden en fazla 48 saat önce yapılmış test sonucu, İtalya'ya girişte havalimanında da test yaptırması ve negatif sonuç ibraz etmesi gerekiyor. Söz konusu kuralları yerine getirenlerin ayrıca Kovid-19 aşısı yaptırdıklarını ya da hastalığı geçirip iyileştiklerini belgelemeleri gerekiyor. İtalya'ya dönüşte ise karantinaya girmek gerekmiyor.
italya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053196712_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_4620a3d1a7e533c7aa76a886639e78b6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
italya, türkiye, test, seyahat kısıtlaması, aşı, koronavirüs, roberto speranza

İtalya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşetiyor

15:58 27.01.2022 (güncellendi: 16:03 27.01.2022)
© AP Photo / Luca Brunoİtalya
İtalya - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Abone ol
İtalya, Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını gevşeterek turistik gezilere izin verdi.
İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, AB ülkelerinden gelen tüm ziyaretçilere uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının 1 Şubat'tan itibaren hafifletileceğini duyurdu.
Bu kapsamda Bakan Speranza, AB ülkelerinden gelen yolcuların sadece 'yeşil geçiş' belgesiyle ülkeye girebilmesini mümkün kılan düzenlemeyi imzaladı.
Speranza'nın imzaladığı düzenlemeyle aynı zamanda AB dışındaki 6 ülkeye de turistik amaçlı seyahat izni verildi. Türkiye, Küba, Singapur, Tayland (Phuket adasıyla sınırlı), Umman ve Fransız Polinezyası 'Kovidsiz turizm koridoruna' dahil edilirken bu ülkelere yapılacak turizm amaçlı seyahatlere şartlar dahilinde müsaade edildi. ,
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkeye turistik seyahat için yolcuların seyahatlerden en fazla 48 saat önce yapılmış test sonucu, İtalya'ya girişte havalimanında da test yaptırması ve negatif sonuç ibraz etmesi gerekiyor. Söz konusu kuralları yerine getirenlerin ayrıca Kovid-19 aşısı yaptırdıklarını ya da hastalığı geçirip iyileştiklerini belgelemeleri gerekiyor. İtalya'ya dönüşte ise karantinaya girmek gerekmiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce