https://tr.sputniknews.com/20220127/iyi-parti-ysk-temsilcisi-acikladi-200-bin-karton-oy-verme-kabini-alinacak-1053174844.html

İYİ Parti YSK Temsilcisi açıkladı: 200 bin karton oy verme kabini alınacak

İYİ Parti YSK Temsilcisi açıkladı: 200 bin karton oy verme kabini alınacak

YSK'nın 26 Ocak tarihli toplantı gündeminde 200 bin adet karton oy verme kabini alım talepleri kabul edildi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T07:57+0300

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türkiye

seçim

ysk

oy kullanma

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Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 26 Ocak tarihli toplantı gündeminde 200 bin adet karton oy verme kabini ile 50 bin adet seyyar sandık kurulları için oy verme kabini alım talepleri kabul edildi.İYİ Parti YSK Temsilcisi Mustafa Tolga Öztürk tarafından alım kararına ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün tarihli Yüksek Seçim Kurulu toplantısı gündemi; 200.000 adet karton oy verme kabini, 50.000 adet seyyar sandık kurulları için oy verme kabini, 3.450 ton oy pusulu imali için kağıt ve 3.450 ton zarf imali için kağıt alımı talepleri kurulca kabul edildi" denildi.YSK’nın gündeminde 200 bin karton oy verme kabininin alım gerekçesi, "Yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında oy verme işleminde kullanılan karton oy verme kabini ile yurt içi sandık kurullarında oy verme işlemlerinde kullanılmakta olan metal oy kabinlerinin eksikliklerini karşılamak üzere" ifadeleriyle açıklandı.

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seçim, ysk, oy kullanma