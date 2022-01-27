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İzmir'de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
İzmir'de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7. katından düşen kadın yaşamını yitirdi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T04:45+0300
2022-01-27T04:45+0300
türkiye
izmir
ölüm
kadın
balkon
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İzmir'in Konak ilçesi Göztepe mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki Ece Baş, 7. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ece Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Baş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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izmir, ölüm, kadın, balkon

İzmir'de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

04:45 27.01.2022
© AA / Şafak Yelİzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7. katından düşen kadın yaşamını yitirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA / Şafak Yel
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İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7. katından düşen kadın yaşamını yitirdi.
İzmir'in Konak ilçesi Göztepe mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki Ece Baş, 7. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ece Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Baş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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