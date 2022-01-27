https://tr.sputniknews.com/20220127/izmirde-7-kattan-dusen-kadin-hayatini-kaybetti-1053173553.html

İzmir'de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir'de 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanın 7. katından düşen kadın yaşamını yitirdi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T04:45+0300

2022-01-27T04:45+0300

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türkiye

izmir

ölüm

kadın

balkon

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İzmir'in Konak ilçesi Göztepe mahallesi İnönü Caddesi'nde bir apartmanda ailesiyle yaşayan 23 yaşındaki Ece Baş, 7. kattaki evlerinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.112 Acil Servis ekiplerince yapılan kontrolde Ece Baş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Baş'ın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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izmir, ölüm, kadın, balkon