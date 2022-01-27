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Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Kalamış Yat Limanı'nı neden iptal ettiniz, neyi saklıyorsunuz?
Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Kalamış Yat Limanı'nı neden iptal ettiniz, neyi saklıyorsunuz?
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı iptal edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesiyle ilgili olarak, "O kadar isyan ettik, o kadar... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T16:29+0300
2022-01-27T16:29+0300
türkiye
istanbul
kadıköy
liman
şerdil dara odabaşı
kalamış yat limanı
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İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye olarak talip oldukları ancak ihaleye bile kabul edilmedikleri Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın önce özelleştirildiğini, ardından da ihalenin iptal edildiğini belirtti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Odabaşı, şu değerlendirmeleri yaptı:'Niye iptal ettiniz biz de bilelim'Israrlarına rağmen ihalenin yapıldığını dile getiren Odabaşı, "Kalamış ihalesi iptal edildi. Niye iptal edildi biliyor musunuz? Bilen var mı? Ben Kadıköy Belediye Başkanıyım ihalenin konu olduğu yer Kadıköy'de. O kadar isyan ettik, o kadar itiraz ettik 'Bu ihaleyi yapmayın' dedik ki ihaleyi yaptılar. Niye yaptıklarını da açıklamadılar. 'Yok siz yanlışsınız sizin söylediklerinizin hepsi yanlış siz yalan söylüyorsunuz biz doğru bir iş yapıyoruz' demediler. Şimdi ihaleyi iptal ettiler. Ya niye iptal ettiniz? Bir gerekçe söyleyin ya firmayı mı beğenmediniz? Parayı mı beğenmediniz? Şeffaf olun, açık olun, dürüst olun. Niye ihaleyi iptal ettiniz biz de bilelim. Biz itiraz ettik diye mi iptal ettiniz? Başka bir şey mi oldu? Niye bu işleri kapalı kapılar ardında çeviriyorsunuz? Kadıköylünün itirazını mı göz önüne aldınız? Ne oldu çıkın deyin 'Şu gerekçeyle Kadıköy’de yapılan Kalamış’ta yapılan ihaleyi iptal ettik" dedi.'Niye şeffaf değilsiniz?'İhalenin iptal nedenini merak ettiklerini ifade eden Odabaşı, şunları kaydetti:'Ulaştırma Bakanlığı'na buradan sesleniyorum, sataşıyorum'Tren istasyonu konusunda da değerlendirmede bulunan Odabaşı şunları söyledi:'Tek bir şey istiyorum lütfen adil ve şeffaf olsunlar'Odabaşı "Nasıl Kalamış'a kimsenin çökmesine müsaade etmeyeceksek İstasyon Binası'na da birilerinin çökmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220121/fenerbahce-kalamis-yat-limani-ihalesi-iptal-edildi-1052996961.html
türkiye
istanbul
kadıköy
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istanbul, kadıköy, liman, şerdil dara odabaşı, kalamış yat limanı

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Kalamış Yat Limanı'nı neden iptal ettiniz, neyi saklıyorsunuz?

16:29 27.01.2022
© Fotoğraf : Twitter Şerdil Dara Odabaşı
Şerdil Dara Odabaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı iptal edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesiyle ilgili olarak, "O kadar isyan ettik, o kadar itiraz ettik 'Bu ihaleyi yapmayın' dedik ki ihaleyi yaptılar. Niye yaptıklarını da açıklamadılar. Şimdi ihaleyi iptal ettiler. Ya niye iptal ettiniz?" dedi.
İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye olarak talip oldukları ancak ihaleye bile kabul edilmedikleri Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın önce özelleştirildiğini, ardından da ihalenin iptal edildiğini belirtti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Odabaşı, şu değerlendirmeleri yaptı:

'Niye iptal ettiniz biz de bilelim'

Israrlarına rağmen ihalenin yapıldığını dile getiren Odabaşı, "Kalamış ihalesi iptal edildi. Niye iptal edildi biliyor musunuz? Bilen var mı? Ben Kadıköy Belediye Başkanıyım ihalenin konu olduğu yer Kadıköy'de. O kadar isyan ettik, o kadar itiraz ettik 'Bu ihaleyi yapmayın' dedik ki ihaleyi yaptılar. Niye yaptıklarını da açıklamadılar. 'Yok siz yanlışsınız sizin söylediklerinizin hepsi yanlış siz yalan söylüyorsunuz biz doğru bir iş yapıyoruz' demediler. Şimdi ihaleyi iptal ettiler. Ya niye iptal ettiniz? Bir gerekçe söyleyin ya firmayı mı beğenmediniz? Parayı mı beğenmediniz? Şeffaf olun, açık olun, dürüst olun. Niye ihaleyi iptal ettiniz biz de bilelim. Biz itiraz ettik diye mi iptal ettiniz? Başka bir şey mi oldu? Niye bu işleri kapalı kapılar ardında çeviriyorsunuz? Kadıköylünün itirazını mı göz önüne aldınız? Ne oldu çıkın deyin 'Şu gerekçeyle Kadıköy’de yapılan Kalamış’ta yapılan ihaleyi iptal ettik" dedi.

'Niye şeffaf değilsiniz?'

İhalenin iptal nedenini merak ettiklerini ifade eden Odabaşı, şunları kaydetti:
"Nereden öğreniyoruz? İhale sonucunda kendisinde kalan firmadan, onun Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamadan öğreniyoruz. Gerekçe var mı? Yok. Niye şeffaf değilsiniz? Neyi saklıyorsunuz? Biz buranın kimseyi niye peşkeş çekilmesine müsaade etmeyiz. Öyle yazılanları görüyoruz duyuyoruz. Ben bunu ilk günü söyledim. Bugün de tekrar ediyorum. Burayı ya birilerini çöktürmeyeceği. Buraya kimse çökmeye kalkmasın. Kadıköylüler olarak bunun karşısında olacağız. Ama Özelleştirme İdaresi'nden de ihalenin neden iptal edildiğini şeffaf bir şekilde açıklamasını istiyoruz. Bunu yargıdan da isteyeceğiz. Devam eden bir yargı süreci var. Arkadaşlara talimat verdim, neden iptal edildiğini mahkeme vasıtasıyla da Özelleştirme İdaresi'ne soracaklar. Bu gerekçeyi bilmek istiyoruz."

'Ulaştırma Bakanlığı'na buradan sesleniyorum, sataşıyorum'

Tren istasyonu konusunda da değerlendirmede bulunan Odabaşı şunları söyledi:

"Aynı konu, atıl durumdaki tren istasyonu binası için de geçerli. Göreve geldiğim günden beri atıl durumda olan istasyonu Ulaştırma Bakanlığı'ndan istiyoruz. Benden önceki belediye başkanlarımız da istediler. Çünkü buranın Kadıköy'e ait olduğunu söylüyoruz. Kadıköylülere hizmet etmek için bu alanlara ihtiyaç var. Biz de bu alanları, Kadıköylülerin hizmetine açmak istiyoruz. Ulaştırma Bakanlığı'na buradan sesleniyorum, sataşıyorum cevap versin. Neden burayı Kadıköy Belediyesi'ne tahsis etmiyor? Bizi sevmeyebilir, bizim doğru yapmadığımıza inanabilir, çıksın bir gerekçe söylesin ya. Hiçbir şey yok, kapı duvar. Kapalı kapılar ardında biraz önce dediğim gibi Kalamış'ta olduğu gibi burayı birilerine peşkeş çekmeye çalıştıklarını duyuyoruz. Müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz."

'Tek bir şey istiyorum lütfen adil ve şeffaf olsunlar'

Odabaşı "Nasıl Kalamış'a kimsenin çökmesine müsaade etmeyeceksek İstasyon Binası'na da birilerinin çökmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:
"Onun için tekrar söyledim şeffaf olsunlar, dürüst olsunlar. Umarım bu çağrım duymadılarsa bakın bir imza kampanyası başlattık. change.org’dan 'Tarihi Tren İstasyonları Halkındır!' başlığıyla bir imza kampanyası başlattık. Binlerce insan imzaladı halende, imzalamaya da devam ediyorlar. Buranın Kadıköy Belediyesi'ne verilmesi için. Duymadılar. Duymadılarsa ki mümkün değil. Ama mümkün, çünkü halktan kopuklar, vatandaşın şikayetini ne olduğunu bilmiyorlar, oturdukları Ankara'daki rahat koltuklarda, bindikleri büyük arabalardan vatandaşla iletişim kurmaya çalışıyorlar. Ama buradan ses oraya gitmiyor galiba. Birazcık araştırsınlar, okusunlar, binlerce insanın buranın Kadıköy Belediyesi'ne verilmesini istediğini görecekler. Bir açıklama yapsınlar. Çok basit bir şey istiyorum şu gerekçeyle vermiyor. Aynı şekilde Kalamış ihalesi neden iptal edildi? İhaleyi niye iptal ettiniz bir açıklayın. Tek bir şey istiyorum lütfen adil ve şeffaf olsunlar."
Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
EKONOMİ
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı ihalesi iptal edildi
21 Ocak, 20:41
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