https://tr.sputniknews.com/20220127/kadikoy-belediye-baskani-odabasi-kalamis-yat-limanini-neden-iptal-ettiniz-neyi-sakliyorsunuz-1053198463.html

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Kalamış Yat Limanı'nı neden iptal ettiniz, neyi saklıyorsunuz?

Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Kalamış Yat Limanı'nı neden iptal ettiniz, neyi saklıyorsunuz?

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı iptal edilen Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı özelleştirme ihalesiyle ilgili olarak, "O kadar isyan ettik, o kadar... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T16:29+0300

2022-01-27T16:29+0300

2022-01-27T16:29+0300

türkiye

istanbul

kadıköy

liman

şerdil dara odabaşı

kalamış yat limanı

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İstanbul Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye olarak talip oldukları ancak ihaleye bile kabul edilmedikleri Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın önce özelleştirildiğini, ardından da ihalenin iptal edildiğini belirtti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Odabaşı, şu değerlendirmeleri yaptı:'Niye iptal ettiniz biz de bilelim'Israrlarına rağmen ihalenin yapıldığını dile getiren Odabaşı, "Kalamış ihalesi iptal edildi. Niye iptal edildi biliyor musunuz? Bilen var mı? Ben Kadıköy Belediye Başkanıyım ihalenin konu olduğu yer Kadıköy'de. O kadar isyan ettik, o kadar itiraz ettik 'Bu ihaleyi yapmayın' dedik ki ihaleyi yaptılar. Niye yaptıklarını da açıklamadılar. 'Yok siz yanlışsınız sizin söylediklerinizin hepsi yanlış siz yalan söylüyorsunuz biz doğru bir iş yapıyoruz' demediler. Şimdi ihaleyi iptal ettiler. Ya niye iptal ettiniz? Bir gerekçe söyleyin ya firmayı mı beğenmediniz? Parayı mı beğenmediniz? Şeffaf olun, açık olun, dürüst olun. Niye ihaleyi iptal ettiniz biz de bilelim. Biz itiraz ettik diye mi iptal ettiniz? Başka bir şey mi oldu? Niye bu işleri kapalı kapılar ardında çeviriyorsunuz? Kadıköylünün itirazını mı göz önüne aldınız? Ne oldu çıkın deyin 'Şu gerekçeyle Kadıköy’de yapılan Kalamış’ta yapılan ihaleyi iptal ettik" dedi.'Niye şeffaf değilsiniz?'İhalenin iptal nedenini merak ettiklerini ifade eden Odabaşı, şunları kaydetti:'Ulaştırma Bakanlığı'na buradan sesleniyorum, sataşıyorum'Tren istasyonu konusunda da değerlendirmede bulunan Odabaşı şunları söyledi:'Tek bir şey istiyorum lütfen adil ve şeffaf olsunlar'Odabaşı "Nasıl Kalamış'a kimsenin çökmesine müsaade etmeyeceksek İstasyon Binası'na da birilerinin çökmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220121/fenerbahce-kalamis-yat-limani-ihalesi-iptal-edildi-1052996961.html

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istanbul, kadıköy, liman, şerdil dara odabaşı, kalamış yat limanı