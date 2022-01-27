https://tr.sputniknews.com/20220127/kadinlar-icin-gelistirilmis-guvenlik-uygulamalari-1053204847.html
Kadınlar için geliştirilmiş güvenlik uygulamaları
Kadınlar için geliştirilmiş güvenlik uygulamaları
Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi adına devlet kurumları veya özel şirketler tarafından geliştirilen ‘acil durum uygulamaları’nın kullanımı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T19:02+0300
2022-01-27T19:02+0300
2022-01-27T19:02+0300
yaşam
türkiye
tecavüz
polis
kadın cinayeti
emniyet genel müdürlüğü (egm)
şiddet
akut
yardım
kadına yönelik şiddet
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Kadına yönelik şiddet, kadınların cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan her türlü eylemi içerirken, tehdit edilme, zorlanma veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakılmak da bu perspektifte değerlendiriliyor.Dünyanın pek çok yerinde sıklıkla rastlanan bir hak ihlali olan bu şiddet türü, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en son yayınladığı verilere de yansıdı. Dünya genelinde her üç kadından birinin şiddet gördüğünü kanıtlayan rapor, bu ihlalin çok küçük yaşlardan itibaren başladığını da ortaya koydu. Yayınlanan verilere göre 736 milyon kadın hayatında en az bir kez partneri tarafından şiddete ya da ilişkisi olmadığı bir erkek tarafından cinsel şiddete maruz kaldı.Bu sorunun çözümü için harekete geçen hükümetler, özel şirketler ve sosyal toplum kuruluşları, kadınların kendilerini korumalarına yönelik uygulamalar tasarlıyor. Kadınların uluslararası olarak da halihazırda kullanılabileceği önemli acil durum uygulamalarını Sputnik derledi.KADESEmniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır.İOS içinAndroid için bSAFEAcil durum butonu, canlı yayın özelliği, konum takibi gibi seçenekleriyle sık tercih edilen bir diğer uygulama da bsafe. Uygulamaya gönüllü ‘koruyucu’ olarak da katılım sağlayarak, yakınlarda acil durum yaşayanlara yardım edilebiliyor.Life 360Kişilerin konumlarını birbiri ile senkronize etme mantığı ile çalışan uygulama kadınlar tarafından tercih edilen bir diğer konum sağlayıcı.Red Panic ButtonUygulama, acil duruma eklenilen tüm kişilere hemen bir Google Haritalar bağlantısında GPS koordinatları içeren bir SMS ve bir e-posta gönderiyor.GüvendeyimDeprem ve sel gibi afet durumlarının yanı sıra diğer acil durumlarda da güvende olduğunuzu bildirmenizi sağlayan ‘Güvendeyim’, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından geliştirilmiştir.My Safetipin16 ülkede kullanıma açık olan Safetipin, kamusal alanları kadınlar için daha güvenli ve kapsayıcı hale getirmek adına hükümetler de dahil olmak üzere çok çeşitli kentsel paydaşlarla birlikte çalışan bir sosyal organizasyondur.
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türkiye, tecavüz, polis, kadın cinayeti, emniyet genel müdürlüğü (egm), şiddet, akut, yardım, kadına yönelik şiddet, güvenlik, kadına yönelik taciz, sığınma, canlı konum, kades, istanbul sözleşmesi, bsafe, life 360
Kadınlar için geliştirilmiş güvenlik uygulamaları
Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi adına devlet kurumları veya özel şirketler tarafından geliştirilen ‘acil durum uygulamaları’nın kullanımı yaygınlaşıyor. Sputnik, zor durumlarda kalınan anlarda yetkilileri ve iletişimde olunan kişileri harekete geçiren bu uygulamaları derledi.
Kadına yönelik şiddet, kadınların cinsiyetleri nedeniyle maruz kaldıkları fiziksel, cinsel, psikolojik acı veya ıstırap veren ya da verebilecek olan her türlü eylemi içerirken, tehdit edilme, zorlanma veya keyfi olarak özgürlükten yoksun bırakılmak da bu perspektifte değerlendiriliyor.
Dünyanın pek çok yerinde sıklıkla rastlanan bir hak ihlali olan bu şiddet türü, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) en son yayınladığı verilere de yansıdı. Dünya genelinde her üç kadından birinin şiddet gördüğünü kanıtlayan rapor, bu ihlalin çok küçük yaşlardan itibaren başladığını da ortaya koydu. Yayınlanan verilere göre 736 milyon kadın hayatında en az bir kez partneri tarafından şiddete ya da ilişkisi olmadığı bir erkek tarafından cinsel şiddete maruz kaldı.
Bu sorunun çözümü için harekete geçen hükümetler, özel şirketler ve sosyal toplum kuruluşları, kadınların kendilerini korumalarına yönelik uygulamalar tasarlıyor. Kadınların uluslararası olarak da halihazırda kullanılabileceği önemli acil durum uygulamalarını Sputnik derledi.
KADES
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş resmi bir uygulamadır.
bSAFE
Acil durum butonu, canlı yayın özelliği, konum takibi gibi seçenekleriyle sık tercih edilen bir diğer uygulama da bsafe
. Uygulamaya gönüllü ‘koruyucu’ olarak da katılım sağlayarak, yakınlarda acil durum yaşayanlara yardım edilebiliyor.
Life 360
Kişilerin konumlarını birbiri ile senkronize etme mantığı ile çalışan uygulama kadınlar tarafından tercih edilen bir diğer konum sağlayıcı
.
Red Panic Button
Uygulama
, acil duruma eklenilen tüm kişilere hemen bir Google Haritalar bağlantısında GPS koordinatları içeren bir SMS ve bir e-posta gönderiyor.
Güvendeyim
Deprem ve sel gibi afet durumlarının yanı sıra diğer acil durumlarda da güvende olduğunuzu bildirmenizi sağlayan ‘Güvendeyim’
, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından geliştirilmiştir.
My Safetipin
16 ülkede kullanıma açık olan Safetipin
, kamusal alanları kadınlar için daha güvenli ve kapsayıcı hale getirmek adına hükümetler de dahil olmak üzere çok çeşitli kentsel paydaşlarla birlikte çalışan bir sosyal organizasyondur.