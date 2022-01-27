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Türkiye
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/kanada-ulkedeki-askerlerinin-gorev-suresini-3-yil-uzatti-1053187555.html
Kanada, Ukrayna'daki askerlerinin görev süresini 3 yıl uzattı
Kanada, Ukrayna'daki askerlerinin görev süresini 3 yıl uzattı
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna’daki Kanada askerlerinin görev süresini 2025'e kadar uzattıklarını bildirdi. Başbakan Trudeau, kabine üyeleriyle... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T13:37+0300
2022-01-27T13:38+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
kanada
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UNIFIER Operasyonu kapsamında Ukrayna silahlı kuvvetleri ile güvenlik güçlerine eğitim veren askeri personelin, martta sona erecek görev sürelerinin 3 yıl uzatıldığını belirten Trudeau, gelecek günlerde Ukrayna'ya 60 asker daha konuşlandırılacağını duyurdu.Trudeau, Ukrayna’daki Kanada askeri personeline her 6 ayda bir yapılacak eklemelerle sayının 400’e kadar çıkacağını ifade etti.'Kanada'nın şu anda Ukrayna'ya yapabileceği en büyük katkı insandır'Başbakan Trudeau, "Kanada'nın şu anda Ukrayna'ya yapabileceği en büyük katkı insandır. Askerlerimiz bugüne kadar 30 binden fazla Ukraynalı askeri eğitti. Bu eğitim görevinin önemini küçümsememeliyiz" dedi.Ukrayna’ya ölümcül olmayan askeri ekipman sevkiyatı, istihbarat paylaşımı ve siber saldırılarla mücadele için destek duyurusu da yapan Trudeau, "Rusya’nın işgal tehdidi, sadece Ukrayna'yı değil, sadece Doğu Avrupa'yı değil, demokrasiye değer veren hepimizi ilgilendiren bir şeydir. Ancak bu gerginliğe çözüm, diplomatik olmalı" diye konuştu.Kanada'nın askeri silah ve teçhizat yerine neden ölümcül olmayan ekipman göndermeyi seçtiği şeklindeki soruyu cevaplandıran Trudeau, hükümetin önceliğinin doğrudan Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmek olduğunu kaydetti.Başbakan Trudeau, basın açıklamasını Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Savunma Bakanı Anita Anand ile yaptı.Orta ve Doğu Avrupa'da 900 askeri daha bulunuyorKanada'nın Ukrayna’daki 200 askerinin dışında halen Reassurance Operasyonu kapsamında Orta ve Doğu Avrupa'da konuşlanmış 900 askeri daha bulunuyor.Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı (DND), son alınan kararla Ukrayna'ya vücut zırhı, metal dedektörler, termal dürbün, lazer mesafe bulucu, taktik tıbbi çantalar ve gözetim teknolojisi de dahil olmak üzere ölümcül olmayan askeri teçhizat sağlayacak.Kanada, elektronik dinleme hizmeti veren İletişim Güvenliği Kurumunu (CSE) Ukrayna ile istihbarat ve siber güvenlik konusunda iş birliği yapmakla görevlendirdi. Federal hükümet, askerlerin görev süresinin uzatılması da dahil olmak üzere açıklanan yardım paketinin maliyetini de 340 milyon dolar olarak duyurdu.
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Kanada, Ukrayna'daki askerlerinin görev süresini 3 yıl uzattı

13:37 27.01.2022 (güncellendi: 13:38 27.01.2022)
© REUTERS / BLAIR GABLEJustin Trudeau
Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / BLAIR GABLE
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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Ukrayna’daki Kanada askerlerinin görev süresini 2025'e kadar uzattıklarını bildirdi. Başbakan Trudeau, kabine üyeleriyle gerçekleştirdiği 3 günlük çalışma kampının ardından başkent Ottawa’da açıklamalarda bulundu.
UNIFIER Operasyonu kapsamında Ukrayna silahlı kuvvetleri ile güvenlik güçlerine eğitim veren askeri personelin, martta sona erecek görev sürelerinin 3 yıl uzatıldığını belirten Trudeau, gelecek günlerde Ukrayna'ya 60 asker daha konuşlandırılacağını duyurdu.
Trudeau, Ukrayna’daki Kanada askeri personeline her 6 ayda bir yapılacak eklemelerle sayının 400’e kadar çıkacağını ifade etti.

'Kanada'nın şu anda Ukrayna'ya yapabileceği en büyük katkı insandır'

Başbakan Trudeau, "Kanada'nın şu anda Ukrayna'ya yapabileceği en büyük katkı insandır. Askerlerimiz bugüne kadar 30 binden fazla Ukraynalı askeri eğitti. Bu eğitim görevinin önemini küçümsememeliyiz" dedi.
Ukrayna’ya ölümcül olmayan askeri ekipman sevkiyatı, istihbarat paylaşımı ve siber saldırılarla mücadele için destek duyurusu da yapan Trudeau, "Rusya’nın işgal tehdidi, sadece Ukrayna'yı değil, sadece Doğu Avrupa'yı değil, demokrasiye değer veren hepimizi ilgilendiren bir şeydir. Ancak bu gerginliğe çözüm, diplomatik olmalı" diye konuştu.
Kanada'nın askeri silah ve teçhizat yerine neden ölümcül olmayan ekipman göndermeyi seçtiği şeklindeki soruyu cevaplandıran Trudeau, hükümetin önceliğinin doğrudan Ukrayna'nın kendisini savunmasına yardım etmek olduğunu kaydetti.
Başbakan Trudeau, basın açıklamasını Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Savunma Bakanı Anita Anand ile yaptı.

Orta ve Doğu Avrupa'da 900 askeri daha bulunuyor

Kanada'nın Ukrayna’daki 200 askerinin dışında halen Reassurance Operasyonu kapsamında Orta ve Doğu Avrupa'da konuşlanmış 900 askeri daha bulunuyor.
Kanada Ulusal Savunma Bakanlığı (DND), son alınan kararla Ukrayna'ya vücut zırhı, metal dedektörler, termal dürbün, lazer mesafe bulucu, taktik tıbbi çantalar ve gözetim teknolojisi de dahil olmak üzere ölümcül olmayan askeri teçhizat sağlayacak.
Kanada, elektronik dinleme hizmeti veren İletişim Güvenliği Kurumunu (CSE) Ukrayna ile istihbarat ve siber güvenlik konusunda iş birliği yapmakla görevlendirdi. Federal hükümet, askerlerin görev süresinin uzatılması da dahil olmak üzere açıklanan yardım paketinin maliyetini de 340 milyon dolar olarak duyurdu.
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