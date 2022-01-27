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https://tr.sputniknews.com/20220127/kanli-pazarin-50-yilinda-anma-1053211548.html
Kanlı Pazar'ın 50. yılında anma
Kanlı Pazar'ın 50. yılında anma
Kuzey İrlanda’nın Londonderry şehrinde, 30 Ocak 1972’de medeni haklar için gerçekleştirilen bir gösteri sırasında İngiliz paraşütçü birliği askerler tarafından... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:25+0300
2022-01-27T22:53+0300
dünya
ingiltere
londra
kuzey irlanda
kanlı pazar
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Ocak 1972'de Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde 30 Ocak pazar günü İngiliz askerler, göstericilere ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş, 15 kişiyi de yaralamıştı. İngiliz paraşütçü birliği askerler tarafından öldürülen 13 Kuzey İrlandalı cumhuriyetçi, İngiltere’nin başkenti Londra’da Parlamento Meydanında düzenlenen törenle anıldı. İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve 'Sorunlar' diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 civarında kişi hayatını kaybetmişti.
ingiltere
londra
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ingiltere, londra, kuzey irlanda, kanlı pazar

Kanlı Pazar'ın 50. yılında anma

22:25 27.01.2022 (güncellendi: 22:53 27.01.2022)
© REUTERS / JOHN SIBLEYKanlı Pazar anması
Kanlı Pazar anması - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / JOHN SIBLEY
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Kuzey İrlanda’nın Londonderry şehrinde, 30 Ocak 1972’de medeni haklar için gerçekleştirilen bir gösteri sırasında İngiliz paraşütçü birliği askerler tarafından öldürülen 13 Kuzey İrlandalı cumhuriyetçi, İngiltere’nin başkenti Londra’da Parlamento Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.
Ocak 1972'de Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde 30 Ocak pazar günü İngiliz askerler, göstericilere ateş açarak 13 kişiyi öldürmüş, 15 kişiyi de yaralamıştı. İngiliz paraşütçü birliği askerler tarafından öldürülen 13 Kuzey İrlandalı cumhuriyetçi, İngiltere’nin başkenti Londra’da Parlamento Meydanında düzenlenen törenle anıldı.

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve 'Sorunlar' diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 civarında kişi hayatını kaybetmişti.
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