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Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü
Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan düğün salonu yoğun kar yağışı dolayısıyla çöktü. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
kar
düğün salonu
çökme
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Yoğun kar yağışı Elazığ ilçelerinde etkisini sürdürdü. Alacakaya ilçesinde bulunan belediye düğün salonu, çatısında toplanan kara daha fazla dayanamadı ve çöktü. O esnada salonun içeresinde kimsenin olmaması bir facianın da önüne geçti.Düğün salonundaki durum İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
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kar, düğün salonu, çökme

Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü

00:52 27.01.2022 (güncellendi: 00:57 27.01.2022)
© İHADüğün salonu yoğun kar yağışı dolayısıyla çöktü
Düğün salonu yoğun kar yağışı dolayısıyla çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
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Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan düğün salonu yoğun kar yağışı dolayısıyla çöktü.
Yoğun kar yağışı Elazığ ilçelerinde etkisini sürdürdü. Alacakaya ilçesinde bulunan belediye düğün salonu, çatısında toplanan kara daha fazla dayanamadı ve çöktü.
O esnada salonun içeresinde kimsenin olmaması bir facianın da önüne geçti.
Düğün salonundaki durum İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
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