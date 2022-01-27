https://tr.sputniknews.com/20220127/kar-yagisi-nedeniyle-dugun-salonu-coktu--1053170546.html

Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü

Kar yağışı nedeniyle düğün salonu çöktü

Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde bulunan düğün salonu yoğun kar yağışı dolayısıyla çöktü. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kar

düğün salonu

çökme

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Yoğun kar yağışı Elazığ ilçelerinde etkisini sürdürdü. Alacakaya ilçesinde bulunan belediye düğün salonu, çatısında toplanan kara daha fazla dayanamadı ve çöktü. O esnada salonun içeresinde kimsenin olmaması bir facianın da önüne geçti.Düğün salonundaki durum İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.

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kar, düğün salonu, çökme