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Kardan taş fırın ekmeği yaptı
Kardan taş fırın ekmeği yaptı
Yozgat'ta 30 yıllık fırıncı Elvan Kılıç, iş yerinin önüne 1 metre 30 santim yüksekliğinde kardan taş fırın ekmeği yaptı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T16:53+0300
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 30 yıldır fırıncılık yapan 52 yaşındaki Elvan Kılıç, müşterilerinin ilgisini çekebilmek için ilginç bir yola başvurdu. Kar yağışını da fırsat bilen Kılıç, iş yerinin önüne 1 metre 30 santim yüksekliğinde, 1 metre eninde kardan taş fırın ekmeği yaptı.Müşterilerinin daha fazla ilgisini çekmek istediklerini söyleyen Elvan Kılıç, “Müşterilerimiz yoldan gelip geçerken ekmeğimizi görsünler istedik. Müşterilerimiz gelip yaptığımız kardan ekmeğin yanında hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmuyorlar” dedi.Fırına ekmek almaya gelen vatandaşlar ise, gördükleri manzara karşısında çok şaşırdıklarını söyleyerek, “Kardan adam gördük, gelin gördük ama ekmek hiç görmemiştik. Çok güzel yapmışlar” dediler.
https://tr.sputniknews.com/20220127/doner-ustasindan-karsambac-doner-1053194052.html
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kar, yozgat, ekmek

Kardan taş fırın ekmeği yaptı

16:53 27.01.2022 (güncellendi: 16:57 27.01.2022)
© İHAYozgat kardan ekmek, fırıncı Elvan Kılıç
Yozgat kardan ekmek, fırıncı Elvan Kılıç - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
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Yozgat'ta 30 yıllık fırıncı Elvan Kılıç, iş yerinin önüne 1 metre 30 santim yüksekliğinde kardan taş fırın ekmeği yaptı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 30 yıldır fırıncılık yapan 52 yaşındaki Elvan Kılıç, müşterilerinin ilgisini çekebilmek için ilginç bir yola başvurdu. Kar yağışını da fırsat bilen Kılıç, iş yerinin önüne 1 metre 30 santim yüksekliğinde, 1 metre eninde kardan taş fırın ekmeği yaptı.
Müşterilerinin daha fazla ilgisini çekmek istediklerini söyleyen Elvan Kılıç, “Müşterilerimiz yoldan gelip geçerken ekmeğimizi görsünler istedik. Müşterilerimiz gelip yaptığımız kardan ekmeğin yanında hatıra fotoğrafı çektirmeyi unutmuyorlar” dedi.
Fırına ekmek almaya gelen vatandaşlar ise, gördükleri manzara karşısında çok şaşırdıklarını söyleyerek, “Kardan adam gördük, gelin gördük ama ekmek hiç görmemiştik. Çok güzel yapmışlar” dediler.
Döner ustasından 'karsambaç döner' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
YAŞAM
Döner ustasından 'karsambaç döner'
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