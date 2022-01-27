https://tr.sputniknews.com/20220127/karli-yolda-yokus-asagi-kaydilar-tehlike-degil-zevk--1053180234.html

Karlı yolda yokuş aşağı kaydılar: 'Tehlike değil zevk'

Karlı yolda yokuş aşağı kaydılar: 'Tehlike değil zevk'

Tokat’ta yoğun yağan kar sonrası birçok kişi sokaklara akın etti. Rampa yolda kayanlar karın keyfini çıkartırken, tehlikeli anlar da yaşandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

türkiye

tokat

kar

kayak

soğuk

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Tokat'ta uzun süre etkili olan kar şehri beyaza büründürdü.Gece saatlerinde boşalan sokaklara akın eden vatandaşlar, mahalle aralarındaki rampa yollardan kaydı.Ellerine naylon, poşet, leğen, tepsi alanlar, yolda kayarak eğlendi. Yokuş aşağı hızla kayanlar tehlikeye aldırış etmedi. Yaşanan kalabalık nedeni ile kazalar yaşandı. Kimi kayarak kaldırıma çarptı, kimileri ise önüne çıkanlara çarparak yerde yuvarlandı.

https://tr.sputniknews.com/20220122/beyaza-burunen-istanbulda-7den-70e-kar-keyfi-1053009126.html

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türkiye, tokat, kar, kayak, soğuk