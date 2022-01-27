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https://tr.sputniknews.com/20220127/karli-yolda-yokus-asagi-kaydilar-tehlike-degil-zevk--1053180234.html
Karlı yolda yokuş aşağı kaydılar: 'Tehlike değil zevk'
Karlı yolda yokuş aşağı kaydılar: 'Tehlike değil zevk'
Tokat’ta yoğun yağan kar sonrası birçok kişi sokaklara akın etti. Rampa yolda kayanlar karın keyfini çıkartırken, tehlikeli anlar da yaşandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Tokat'ta uzun süre etkili olan kar şehri beyaza büründürdü.Gece saatlerinde boşalan sokaklara akın eden vatandaşlar, mahalle aralarındaki rampa yollardan kaydı.Ellerine naylon, poşet, leğen, tepsi alanlar, yolda kayarak eğlendi. Yokuş aşağı hızla kayanlar tehlikeye aldırış etmedi. Yaşanan kalabalık nedeni ile kazalar yaşandı. Kimi kayarak kaldırıma çarptı, kimileri ise önüne çıkanlara çarparak yerde yuvarlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220122/beyaza-burunen-istanbulda-7den-70e-kar-keyfi-1053009126.html
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türkiye, tokat, kar, kayak, soğuk

Karlı yolda yokuş aşağı kaydılar: 'Tehlike değil zevk'

11:26 27.01.2022 (güncellendi: 11:27 27.01.2022)
© İHA / NURHAN İÇMEZKarlı yolda yokuş aşağı kaydılar: 'Tehlike değil zevk'
Karlı yolda yokuş aşağı kaydılar: 'Tehlike değil zevk' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / NURHAN İÇMEZ
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Tokat’ta yoğun yağan kar sonrası birçok kişi sokaklara akın etti. Rampa yolda kayanlar karın keyfini çıkartırken, tehlikeli anlar da yaşandı.
Tokat'ta uzun süre etkili olan kar şehri beyaza büründürdü.
Gece saatlerinde boşalan sokaklara akın eden vatandaşlar, mahalle aralarındaki rampa yollardan kaydı.
Ellerine naylon, poşet, leğen, tepsi alanlar, yolda kayarak eğlendi. Yokuş aşağı hızla kayanlar tehlikeye aldırış etmedi. Yaşanan kalabalık nedeni ile kazalar yaşandı. Kimi kayarak kaldırıma çarptı, kimileri ise önüne çıkanlara çarparak yerde yuvarlandı.
İstanbul'da kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2022
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Beyaza bürünen İstanbul'da 7'den 70'e kar keyfi
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