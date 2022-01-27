Kılıçdaroğlu, kendisini evine davet eden öğrenciyi ziyaret etti: 'Çayları çok lezzetliydi'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu, kendisine mail atarak evine davet eden çocuğu ziyaret etti. Ankara'da bulunan Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz’ı evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.Kılıçdaroğlu mesajında, “Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine mail atarak evine davet eden İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz Pusat isimli öğrenciyi eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte ziyaret etti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu, kendisine mail atarak evine davet eden çocuğu ziyaret etti.
Ankara'da bulunan Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz’ı evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu mesajında, “Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi” ifadelerini kullandı.
Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi☺️ pic.twitter.com/3LvaWXjMRH