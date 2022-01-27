https://tr.sputniknews.com/20220127/kilicdaroglu-kendisini-evine-davet-eden-ogrenciyi-ziyaret-etti-caylari-cok-lezzetliydi-1053196606.html

Kılıçdaroğlu, kendisini evine davet eden öğrenciyi ziyaret etti: 'Çayları çok lezzetliydi'

Kılıçdaroğlu, kendisini evine davet eden öğrenciyi ziyaret etti: 'Çayları çok lezzetliydi'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine mail atarak evine davet eden İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz Pusat isimli öğrenciyi eşi Selvi... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T16:03+0300

2022-01-27T16:03+0300

2022-01-27T16:03+0300

politika

ankara

chp

kemal kılıçdaroğlu

öğrenci

ziyaret

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu, kendisine mail atarak evine davet eden çocuğu ziyaret etti. Ankara'da bulunan Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz’ı evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.Kılıçdaroğlu mesajında, “Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220120/kilicdaroglu-aksener-davutoglu-aksam-yemeginde-bir-araya-geldi-1052956502.html

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ankara, chp, kemal kılıçdaroğlu, öğrenci, ziyaret