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Kılıçdaroğlu, kendisini evine davet eden öğrenciyi ziyaret etti: 'Çayları çok lezzetliydi'
Kılıçdaroğlu, kendisini evine davet eden öğrenciyi ziyaret etti: 'Çayları çok lezzetliydi'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine mail atarak evine davet eden İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz Pusat isimli öğrenciyi eşi Selvi... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T16:03+0300
2022-01-27T16:03+0300
politika
ankara
chp
kemal kılıçdaroğlu
öğrenci
ziyaret
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CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu, kendisine mail atarak evine davet eden çocuğu ziyaret etti. Ankara'da bulunan Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz’ı evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.Kılıçdaroğlu mesajında, “Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/kilicdaroglu-aksener-davutoglu-aksam-yemeginde-bir-araya-geldi-1052956502.html
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ankara, chp, kemal kılıçdaroğlu, öğrenci, ziyaret

Kılıçdaroğlu, kendisini evine davet eden öğrenciyi ziyaret etti: 'Çayları çok lezzetliydi'

16:03 27.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal KılıçdaroğluKılıçdaroğlu, kendisini evine davet eden öğrenciyi ziyaret etti
Kılıçdaroğlu, kendisini evine davet eden öğrenciyi ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Fotoğraf : Twitter/Kemal Kılıçdaroğlu
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine mail atarak evine davet eden İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz Pusat isimli öğrenciyi eşi Selvi Kılıçdaroğlu’yla birlikte ziyaret etti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaoğlu, kendisine mail atarak evine davet eden çocuğu ziyaret etti.
Ankara'da bulunan Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz’ı evinde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Kılıçdaroğlu mesajında, “Saray İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Beray Naz, bana bir e-posta göndererek evine davet etmişti. Eh, bizde davete icabet etmek adettendir. Selvi Hanım'la Pusat Ailesi’ne misafir olduk. Çayları çok lezzetliydi” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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Kılıçdaroğlu, Akşener, Davutoğlu akşam yemeğinde bir araya geldi
20 Ocak, 22:36
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