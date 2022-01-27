https://tr.sputniknews.com/20220127/kisin-yiyecek-bulamayan-kuslar-icin-billboardlara-yemlikler-asildi-1053194570.html

Kışın yiyecek bulamayan kuşlar için billboardlara yemlikler asıldı

Kışın yiyecek bulamayan kuşlar için billboardlara yemlikler asıldı

İnegöl Belediyesi, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ilân tahtalarına yemlikler astı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T15:25+0300

2022-01-27T15:25+0300

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kuş

yaşam

inegöl

kış

yem

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İnegöl Belediyesi kış mevsiminin ağır şartlarında soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de çalışmalarını sürdürüyor.Bir yandan oluşturulan beslenme noktalarına mama bırakılırken, bir yandan da yabanî hayvanlar için dağlık bölgelere yiyecek bırakılıyor. Bütün bunların yanında kuşlar için de örnek bir proje hayata geçirildi.İnegöl Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan bazı ilân tahtalarına kuş yemliği asmaya başladı. Karda yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için buralara yemler asılıyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün yemleri tazeliyor. İlân tahtaları kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için umut oldu.

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kuş, inegöl, kış, yem