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Kışın yiyecek bulamayan kuşlar için billboardlara yemlikler asıldı
Kışın yiyecek bulamayan kuşlar için billboardlara yemlikler asıldı
İnegöl Belediyesi, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ilân tahtalarına yemlikler astı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T15:25+0300
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kuş
yaşam
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İnegöl Belediyesi kış mevsiminin ağır şartlarında soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de çalışmalarını sürdürüyor.Bir yandan oluşturulan beslenme noktalarına mama bırakılırken, bir yandan da yabanî hayvanlar için dağlık bölgelere yiyecek bırakılıyor. Bütün bunların yanında kuşlar için de örnek bir proje hayata geçirildi.İnegöl Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan bazı ilân tahtalarına kuş yemliği asmaya başladı. Karda yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için buralara yemler asılıyor.Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün yemleri tazeliyor. İlân tahtaları kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için umut oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220120/bakan-soylu-haydi-ekiplerimizle-sogukta-da-can-dostlarimiza-mama-destegi-saglamaya-devam-ediyoruz-1052955924.html
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kuş, inegöl, kış, yem

Kışın yiyecek bulamayan kuşlar için billboardlara yemlikler asıldı

15:25 27.01.2022 (güncellendi: 15:27 27.01.2022)
© İHAİnegöl Belediyesi, billboard, kuş yemi
İnegöl Belediyesi, billboard, kuş yemi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA
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İnegöl Belediyesi, soğuk ve karlı havalarda yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için ilân tahtalarına yemlikler astı.
İnegöl Belediyesi kış mevsiminin ağır şartlarında soğuk ve karlı havada yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için de çalışmalarını sürdürüyor.
Bir yandan oluşturulan beslenme noktalarına mama bırakılırken, bir yandan da yabanî hayvanlar için dağlık bölgelere yiyecek bırakılıyor. Bütün bunların yanında kuşlar için de örnek bir proje hayata geçirildi.
İnegöl Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan bazı ilân tahtalarına kuş yemliği asmaya başladı. Karda yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için buralara yemler asılıyor.
Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri her gün yemleri tazeliyor. İlân tahtaları kış mevsiminde yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için umut oldu.
HAYDİ ekipleri, Sakarya Jandarma, sokak hayvanları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
TÜRKİYE
Bakan Soylu: 'HAYDİ' ekiplerimizle soğukta da can dostlarımıza mama desteği sağlamaya devam ediyoruz
20 Ocak, 22:24
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