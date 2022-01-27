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https://tr.sputniknews.com/20220127/koronaviruse-yakalanan-messi-hastaligi-agir-gecirdigi-icin-sahalardan-bir-sure-daha-uzak-kalacak-1053184346.html
Koronavirüse yakalanan Messi, hastalığı ağır geçirdiği için sahalardan bir süre daha uzak kalacak
Koronavirüse yakalanan Messi, hastalığı ağır geçirdiği için sahalardan bir süre daha uzak kalacak
Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı yeni tip koronavirüsün... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T12:31+0300
2022-01-27T12:31+0300
spor
lionel messi
psg
koronavirüs
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Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi'yi almama gerekçesini anlattı.Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi ile telefonda konuştuklarını belirterek, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti. Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.2 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulan Messi, bu süre zarfında PSG'nin 23 Ocak'ta Stade Reims'i 4-0 yendiği karşılaşmaya sonradan girerek sadece 27 dakika sahada kalabildi.
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lionel messi, psg, koronavirüs

Koronavirüse yakalanan Messi, hastalığı ağır geçirdiği için sahalardan bir süre daha uzak kalacak

12:31 27.01.2022
© REUTERS / Sarah MeyssonnierLionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier
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Fransa 1. Futbol Ligi ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, yaklaşık bir ay önce yakalandığı yeni tip koronavirüsün etkilerini henüz atlatamadığı için sahalardan bir süre daha uzak kalacak.
Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörü Lionel Scaloni, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde yarın Şili ve 2 Şubat'ta Kolombiya ile oynayacakları maçın kadrosuna, Messi'yi almama gerekçesini anlattı.
Basın toplantısı düzenleyen Scaloni, Messi ile telefonda konuştuklarını belirterek, "Messi'nin burada aramızda olmasını çok isterdim. Ama bana Kovid-19 hastalık sürecinin, çok zorlu geçtiğinden bahsetti. Onun sağlığına kavuşması her şeyden daha önemli, bu nedenle en iyi seçeneğin, milli takım maçları sırasında kulübünde kalarak dinlenmesi olduğuna karar verdim." ifadelerini kullandı.
2 Ocak'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulan Messi, bu süre zarfında PSG'nin 23 Ocak'ta Stade Reims'i 4-0 yendiği karşılaşmaya sonradan girerek sadece 27 dakika sahada kalabildi.
Lionel Messi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2022
SPOR
Messi koronavirüse yakalandı
2 Ocak, 14:47
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