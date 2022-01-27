https://tr.sputniknews.com/20220127/koronayi-58-saniyede-etkisiz-hale-getiren-kumas-sinifta-masa-ortusu-oldu-8-haftadir-vaka-gorulmedi-1053181553.html

Koronayı 58 saniyede etkisiz hale getiren kumaş sınıfta masa örtüsü oldu, 8 haftadır vaka görülmedi

Koronayı 58 saniyede etkisiz hale getiren kumaş sınıfta masa örtüsü oldu, 8 haftadır vaka görülmedi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir ilkokul sınıfında koronavirüsü öldüren masa örtüleri kullanıldı. 8 hafta boyunca sınıftaki hiçbir öğrencide koronavirüs vakası... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T11:54+0300

2022-01-27T11:54+0300

2022-01-27T11:57+0300

kumaş

koronavirüs

mersin

nano teknoloji

kovid-19

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Adana İl Sağlık Müdürlüğü’nde çalışan ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer, 2020 yılında koronavirüsü öldürebilen koruyucu kumaş üretmeye karar verdi.1 ay boyunca çalışan Arlıer, önce su, sıvı ve hava geçirmez kumaşın ARGE’sini, ardından da prototipini ürettirip kumaşın korona virüsü öldürebilmesi için çalışma yaptı. Kendi imkanlarıyla araştırmaya başlayan Arlıer, tekstil konusunda başarılı bir ekiple işbirliği yaparak geliştirdiği kumaşın özellikle antivirüs olması noktasında çalışmalar yürüttü.Üretilen kumaşın defalarca yıkandıktan sonra bile koronavirüsü yüzde 96.6 ve 99.99 oranında etkisiz hale getirdiği belirlendi. İngiltere’deki Microbiological Solutions LTD MSL ve Türkiye'deki Sağlık Bakanlığı ve TSE onaylı laboratuvarda da test edilerek onaylanan kumaşın ilk üretimi ise Bursa ve Gaziantep’teki fabrikalarda yapıldı.İlk etapta kumaştan sağlık çalışanları için maske, tulum ve kıyafetler üretildi.‘Nano teknolojiyle üretilmiş, gümüş iyonlara sahip ve 58 saniye içerisinde Kovid’i ortadan kaldıran kumaş’Mersin'i Tarsus ilçesindeki Şehitishak İlkokulu’nda veli olan Tekstil Mühendisi Ahmet Todil, Arlıer ile iletişime geçerek kumaşı bir sınıfta masa örtüsü olarak kullanmayı önerdi. Okul Müdürü Kazım Kayhan Yıldırım’ın da onayıyla toplam bin 300 öğrencinin olduğu okulda 8 hafta önce 2-F sınıfında kumaş kullanılmaya başlandı. Öncesinde korona vakasının görüldüğü sınıfta 8 haftadır hiçbir öğrencide koronavirüs vakası görülmedi.Sınıf Öğretmeni Cem Sefa Baş, şunları kaydetti:‘Sınıfta Kovidli öğrenci yok’Kumaşın kullanıldığı 8 haftadır hiçbir öğrencinin koronavirüse yakalanmadığını kaydeden Baş, “Koronavirüs sınıfta devamlı dolanıyordu. 8 haftadır sadece bir öğrencimiz korona virüse yakalandı. O da ailesinden kaptı. Şu anda sınıfta hiç Covidli olan yok. 2 öğrencinin testinin pozitif çıkıp kapanma noktasına geldiğimiz de olmuştu ama örtü kullandıktan sonra vaka yaşamıyoruz” diye konuştu.Tekstil Mühendisi Veli Ahmet Todil ise kumaştan pozitif sonuç aldıklarını kaydederek, “Bunun faydasını biz gördük. İnşallah bütün okulların bunu kullanıp, faydasını görmesini dileriz” dedi.‘Yan ürünlere de dönüşmeli’Reşan Arlıer ise 8 haftadır sınıfta hiç vaka görülmemesi nedeniyle mutlu olduğunu belirterek, “Okulda 39 tane sınıf var. Bin 300 kişinin eğitim aldığı bir kurumda bu sınıfta hiç vaka görülmemesi sağlık açışından çok kıymetli. Bu kumaşın yan ürünlere de dönüşmesini arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.Öğrenci Emsal Doğa Kolukırık ise kurallara uyduklarını, kumaştan yapılan masa örtüsünü de düzenli kullandıklarını söyledi.

https://tr.sputniknews.com/20210524/virusu-bes-dakikada-olduren-kumasla-antiviral-maske-gelistirildi-1044576097.html

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kumaş, mersin, nano teknoloji, kovid-19