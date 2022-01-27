https://tr.sputniknews.com/20220127/kovid-19a-yakalananlar-hatirlatma-dozunu-ne-zaman-olmali-1053192975.html
Kovid-19'a yakalananlar hatırlatma dozunu ne zaman olmalı?
Kovid-19'a yakalananlar hatırlatma dozunu ne zaman olmalı?
İki doz aşılı olmasına rağmen Omicron varyantına yakalanan kişiler, hatırlatma dozunu ne zaman olacakları konusunda tereddüt yaşıyor. Hatırlatma dozu ne zaman... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T14:59+0300
2022-01-27T14:59+0300
2022-01-27T15:11+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
korona
sağlık bakanı
koronavirüs
koronavirüsle mücadele
koronavirüs tedbirleri
korona sendromu
hatırlatma dozu
omicron
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Türkiye’de pek çok insan Omicron varyantı ile hatırlatma dozu aşılarını olduktan kısa bir süre sonra Kovid-19’a yakalandı. Koronavirüse yakalanan kişiler, hatırlatma aşısını ne zaman yaptıracaklarına dair ise tereddüt yaşıyor.Haberglobal'in haberine göre bu süre 3 ay. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Bir kişi iki doz aşısını olduktan sonra Kovid-19'a yakalanırsa bizim tavsiyemiz iyileştikten 3 ay sonra hatırlatma dozunu olabilir" diyor.'Acele etmeyin'Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak çalışan Buddy Creech hastalık kapıldıktan sonra hatırlatma dozu için acele edilmemesi gerektiğini söylüyor. Uzman, “8-12 hafta arasında bir vaktiniz var, acele etmeyin” ifadelerini kullandı.Amerika Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Merkezi (CDC) doktorlara hastalıktan sonra da hatırlatma dozu olunması tavsiyesini veriyor ancak minimum bir süre vermiyor. ABD’de aşıların önemli bir kısmı eczanelerde yapılırken, eczacılar devletin yönergesini izlediklerini ancak yine de Kovid geçirmiş ve hatırlatma dozu olmak isteyen insanlara ikinci kez sorduklarını iletti.Unutmaz: Hastalık, 3. doz aşı görevi görüyorProfesör Derya Unutmaz ise iki doz Biontech aşısı olan ve üstüne Kovid-19 aşısı olan kişilerin 3. doz aşı olmaması gerektiğini çünkü virüs bağışıklığının hatırlatma dozu gibi işlev gördüğünü söylüyor.Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Doktor Maria Van Kerkhove, Omicron varyantı Delta gibi hızla ve yoğun biçimde yayılmaya devam ederken ülkelerin pandemiden üçüncü hatırlatma dozuyla sıyrılamayacaklarını ifade etti.DSÖ: Hatırlatma dozu mutasyona fırsat veriyorVan Kerkhove yoğun sosyalleşme, halk sağlığı önlemlerinin uygulanmaması, aşılamanın küreselde kısıtlı kalmasının her varyantın her virüsün yayılmasına izin verecek koşullar olduğunu kaydetti.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hatırlatma dozu aşılama programlarının zaten aşılaması yüksek olan ülkelere arzı yönlendirerek virüsün yayılması ve mutasyona uğramasına daha fazla fırsat vereceğini belirtmişti.Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, önceliğin, en kısa sürede ülkeleri nüfuslarının yüzde 40'ını ve 2022'nin ortasına kadar da yüzde 70'ini aşılamaları için desteklemek olması gerektiğini vurgulamıştı.Öte yandan Türkiye’de temaslı kişiler son üç ay içerisinde hatırlatma dozu aşısını olmuşlarsa karantinaya alınmıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220124/prof-muftuoglu-omicrondan-korunmanin-en-etkili-yolu-mutlaka-3-doz-asiyi-yaptirmaktir-1053054055.html
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sağlık bakanlığı, korona, sağlık bakanı, koronavirüs, koronavirüsle mücadele, koronavirüs tedbirleri , korona sendromu, hatırlatma dozu, omicron
Kovid-19'a yakalananlar hatırlatma dozunu ne zaman olmalı?
14:59 27.01.2022 (güncellendi: 15:11 27.01.2022)
İki doz aşılı olmasına rağmen Omicron varyantına yakalanan kişiler, hatırlatma dozunu ne zaman olacakları konusunda tereddüt yaşıyor. Hatırlatma dozu ne zaman yapılmalı, tekrar yaptırmak gerekir mi, yoksa hastalık hatırlatma dozu yerine mi geçiyor?
Türkiye’de pek çok insan Omicron varyantı ile hatırlatma dozu aşılarını olduktan kısa bir süre sonra Kovid-19’a yakalandı. Koronavirüse yakalanan kişiler, hatırlatma aşısını ne zaman yaptıracaklarına dair ise tereddüt yaşıyor.
Haberglobal'in haberine
göre bu süre 3 ay. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, "Bir kişi iki doz aşısını olduktan sonra Kovid-19'a yakalanırsa bizim tavsiyemiz iyileştikten 3 ay sonra hatırlatma dozunu olabilir
" diyor.
'Acele etmeyin'
Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezi’nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olarak çalışan Buddy Creech hastalık kapıldıktan sonra hatırlatma dozu için acele edilmemesi gerektiğini söylüyor. Uzman, “8-12 hafta arasında bir vaktiniz var, acele etmeyin” ifadelerini kullandı.
Amerika Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Merkezi (CDC) doktorlara hastalıktan sonra da hatırlatma dozu olunması tavsiyesini veriyor ancak minimum bir süre vermiyor. ABD’de aşıların önemli bir kısmı eczanelerde yapılırken, eczacılar devletin yönergesini izlediklerini ancak yine de Kovid geçirmiş ve hatırlatma dozu olmak isteyen insanlara ikinci kez sorduklarını iletti.
Unutmaz: Hastalık, 3. doz aşı görevi görüyor
Profesör Derya Unutmaz ise iki doz Biontech aşısı olan ve üstüne Kovid-19 aşısı olan kişilerin 3. doz aşı olmaması gerektiğini çünkü virüs bağışıklığının hatırlatma dozu gibi işlev gördüğünü söylüyor.
Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi Doktor Maria Van Kerkhove, Omicron varyantı Delta gibi hızla ve yoğun biçimde yayılmaya devam ederken ülkelerin pandemiden üçüncü hatırlatma dozuyla sıyrılamayacaklarını ifade etti.
DSÖ: Hatırlatma dozu mutasyona fırsat veriyor
Van Kerkhove yoğun sosyalleşme, halk sağlığı önlemlerinin uygulanmaması, aşılamanın küreselde kısıtlı kalmasının her varyantın her virüsün yayılmasına izin verecek koşullar olduğunu kaydetti.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hatırlatma dozu aşılama programlarının zaten aşılaması yüksek olan ülkelere arzı yönlendirerek virüsün yayılması ve mutasyona uğramasına daha fazla fırsat vereceğini belirtmişti.
Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, önceliğin, en kısa sürede ülkeleri nüfuslarının yüzde 40'ını ve 2022'nin ortasına kadar da yüzde 70'ini aşılamaları için desteklemek olması gerektiğini vurgulamıştı.
Öte yandan Türkiye’de temaslı kişiler son üç ay içerisinde hatırlatma dozu aşısını olmuşlarsa karantinaya alınmıyor.