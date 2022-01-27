https://tr.sputniknews.com/20220127/kutahyada-dogalgaz-firmasina-ek-fatura-tepkisi-1053213335.html

Kütahya'da doğalgaz firmasına zam tepkisi

Kütahya'da doğalgaz firmasına zam tepkisi

Kütahya'da ön ödemeli (kartlı) sayaç kullanan vatandaşlara gelen zamlara tepkiler sürüyor. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T23:32+0300

2022-01-27T23:32+0300

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ekonomi

doğalgaz

kütahya

zam

fatura

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Kartlarına doğalgaz yükletmeye gittiklerinde her seferinde fark sürpriziyle karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, "Her defasında bu durumla karşılaşıyoruz. Peşin aldığımız doğalgazın bir sonraki alımda güncel fiyat farkını ödüyoruz. Özellikle çetin kış şartlarını yaşadığımız bugünlerde sürekli daha fazla para ödüyoruz. Yetkililerden bu duruma bir çare bulmalarını istiyoruz" dedi. Kütahya’da faaliyet gösteren Çinigaz’ın ön ödemeli sayaç kullanan 35 bin aboneye sonradan gönderdiği fiyat farklarının iptali için dava açıldığı belirtildi.

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doğalgaz, kütahya, zam, fatura