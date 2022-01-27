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https://tr.sputniknews.com/20220127/kutahyada-dogalgaz-firmasina-ek-fatura-tepkisi-1053213335.html
Kütahya'da doğalgaz firmasına zam tepkisi
Kütahya'da doğalgaz firmasına zam tepkisi
Kütahya'da ön ödemeli (kartlı) sayaç kullanan vatandaşlara gelen zamlara tepkiler sürüyor. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T23:32+0300
2022-01-27T23:37+0300
ekonomi
doğalgaz
kütahya
zam
fatura
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Kartlarına doğalgaz yükletmeye gittiklerinde her seferinde fark sürpriziyle karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, "Her defasında bu durumla karşılaşıyoruz. Peşin aldığımız doğalgazın bir sonraki alımda güncel fiyat farkını ödüyoruz. Özellikle çetin kış şartlarını yaşadığımız bugünlerde sürekli daha fazla para ödüyoruz. Yetkililerden bu duruma bir çare bulmalarını istiyoruz" dedi. Kütahya’da faaliyet gösteren Çinigaz’ın ön ödemeli sayaç kullanan 35 bin aboneye sonradan gönderdiği fiyat farklarının iptali için dava açıldığı belirtildi.
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doğalgaz, kütahya, zam, fatura

Kütahya'da doğalgaz firmasına zam tepkisi

23:32 27.01.2022 (güncellendi: 23:37 27.01.2022)
© İHA / HÜSEYİN EFE-AW529655Kütahya'da doğalgaz firmasına ek fatura tepkisi
Kütahya'da doğalgaz firmasına ek fatura tepkisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / HÜSEYİN EFE-AW529655
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Kütahya'da ön ödemeli (kartlı) sayaç kullanan vatandaşlara gelen zamlara tepkiler sürüyor.
Kartlarına doğalgaz yükletmeye gittiklerinde her seferinde fark sürpriziyle karşılaştıklarını söyleyen vatandaşlar, "Her defasında bu durumla karşılaşıyoruz. Peşin aldığımız doğalgazın bir sonraki alımda güncel fiyat farkını ödüyoruz. Özellikle çetin kış şartlarını yaşadığımız bugünlerde sürekli daha fazla para ödüyoruz. Yetkililerden bu duruma bir çare bulmalarını istiyoruz" dedi.

Kütahya’da faaliyet gösteren Çinigaz’ın ön ödemeli sayaç kullanan 35 bin aboneye sonradan gönderdiği fiyat farklarının iptali için dava açıldığı belirtildi.
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