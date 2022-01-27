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https://tr.sputniknews.com/20220127/kuzey-kore-yilin-6-fuzesini-firlatti-iddiasi-1053177233.html
'Kuzey Kore yılın 6. füzesini fırlattı' iddiası
'Kuzey Kore yılın 6. füzesini fırlattı' iddiası
Güney Kore ordusunun iddiasına göre Kuzey Kore bugün yılın 6. füzesini fırlattı. Japonya ve Güney Kore'den yetkililer, olaya ilişkin kapsamlı incelemeler... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T10:08+0300
2022-01-27T10:08+0300
dünya
kuzey kore
güney kore
japon denizi
balistik füze
balistik
füze denemesi
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Güney Kore ordusunun Perşembe sabahı yaptığı açıklamaya göre Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığı iddia edildi.Füzelerin Hamhung şehrinden denize yerel saatle sabah 8'de fırlatıldığı belirtilen açıklamada, denize düşmeden önce havada 190 kilometre mesafe kaydettiği bildirildi.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, Seul ve Washington'ın olaya ilişkin detaylı inceleme başlattığı vurgulandı.Bugünkü balistik füze denemesi, Kuzey Kore'nin salı sabahı iki seyir füzesini test amacıyla fırlatmasından sadece iki gün sonra gerçekleşti. Bugünkü denemeyle birlikte 2022'nin başlangıcından bu yana Pyongyang balistik, seyir, hipersonik gibi 9 farklı türde 6 ayrı füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması yasak olsa da, seyir füzeleri BM tarafından açıkça yasaklanmamıştı.Geçen hafta Pyongyang yönetimi, yeni ABD yaptırımlarına ve Güney Kore ile devam eden askeri tatbikatlara yanıt olarak geçici olarak askıya alınan tüm faaliyetlerin yeniden başlatılmasını düşündüğü konusunda uyarıda bulunmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, 'ülkenin stratejik askeri gücünün' güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.
kuzey kore
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kuzey kore, güney kore, japon denizi, balistik füze, balistik, füze denemesi

'Kuzey Kore yılın 6. füzesini fırlattı' iddiası

10:08 27.01.2022
© REUTERS / KCNAKuzey Kore kısa menzilli füze denemesi
Kuzey Kore kısa menzilli füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / KCNA
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Güney Kore ordusunun iddiasına göre Kuzey Kore bugün yılın 6. füzesini fırlattı. Japonya ve Güney Kore'den yetkililer, olaya ilişkin kapsamlı incelemeler başlattıklarını açıkladı.
Güney Kore ordusunun Perşembe sabahı yaptığı açıklamaya göre Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne iki kısa menzilli balistik füze fırlattığı iddia edildi.
Füzelerin Hamhung şehrinden denize yerel saatle sabah 8'de fırlatıldığı belirtilen açıklamada, denize düşmeden önce havada 190 kilometre mesafe kaydettiği bildirildi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamasında, Seul ve Washington'ın olaya ilişkin detaylı inceleme başlattığı vurgulandı.
Bugünkü balistik füze denemesi, Kuzey Kore'nin salı sabahı iki seyir füzesini test amacıyla fırlatmasından sadece iki gün sonra gerçekleşti.
Bugünkü denemeyle birlikte 2022'nin başlangıcından bu yana Pyongyang balistik, seyir, hipersonik gibi 9 farklı türde 6 ayrı füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.
Birleşmiş Milletler (BM) kararları uyarınca Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatması yasak olsa da, seyir füzeleri BM tarafından açıkça yasaklanmamıştı.
Geçen hafta Pyongyang yönetimi, yeni ABD yaptırımlarına ve Güney Kore ile devam eden askeri tatbikatlara yanıt olarak geçici olarak askıya alınan tüm faaliyetlerin yeniden başlatılmasını düşündüğü konusunda uyarıda bulunmuştu. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ise, 'ülkenin stratejik askeri gücünün' güçlendirilmesi çağrısında bulunmuştu.
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