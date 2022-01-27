https://tr.sputniknews.com/20220127/lavrov-abd-en-onemli-konuya-olumlu-yanit-vermedi-karari-bizzat-putin-verecek-1053192437.html
Lavrov: ABD en önemli konuya olumlu yanıt vermedi, kararı bizzat Putin verecek
Lavrov: ABD en önemli konuya olumlu yanıt vermedi, kararı bizzat Putin verecek
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin en önemli konu olan NATO'nun doğuya genişlememesi konusuna olumlu yanıt vermediğini söyledi ve atılacak adımlarla... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T14:46+0300
2022-01-27T14:46+0300
2022-01-27T14:51+0300
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ABD'nin Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine verdiği yanıt hakkında açıklamalarda bulunan Lavrov, "Bu belgede en önemli konuyla ilgili olumlu bir tepki yok. En önemli konu, NATO'nun doğuya genişlemeye devam etmesinin ve Rusya topraklarını tehdit edebilecek saldırı silahlarının konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğuna dair net tutumumuzdur" dedi.ABD'nin bölünmez güvenlik ilkesini bilinçli olarak görmezden geldiğinin altını çizen Lavrov, Washington'un İttifak'ın genişlemesi konusundaki tutumunu açıklamasında ısrarcı olacaklarını kaydederek "1990'lı yıllar hakkında bize NATO'nun genişlememesine ilişkin yazılı yükümlülükler bulunmadığına dair açıklama yapmışlardı. Şimdiyse yazılı yükümlülükler mevcut. Bunlar, AGİT dahilinde en üst düzeyde de olmak üzere onaylandı" ifadelerini kullandı.Moskova'nın Washington'un yanıtını, NATO'dan yine dün akşam gelen yanıtla birlikte değerlendireceğini belirten Lavrov, ABD ve NATO'nun yanıtlarına verilecek cevabı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat alacağının altını çizdi.Lavrov, "Bakanlıklar arasında varılacak mutabakatın ardından Devlet Başkanı'na rapor sunacağız, Devlet Başkanı da atacağımız adımlar hakkındaki kararı bizzat alacak" diye konuştu.'ABD'nin yanıtı sızdırılabilir'Washington'un yazılı yanıtın kamuoyuyla paylaşılmamasını talep ettiğini de aktaran Lavrov, ancak ABD'nin bu yanıtı göndermeden önce tüm müttefiklerinden ve Ukrayna'dan onay aldığına dikkat çekerek "Bu nedenle, belgenin en kısa sürede sızdırılacağından hiç şüphem yok" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220126/abd-disisleri-bakani-blinken-rusyaya-verdigimiz-yazili-cevabi-kamuya-aciklamayacagiz---1053162911.html
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rusya, abd, vladimir putin, nato
Lavrov: ABD en önemli konuya olumlu yanıt vermedi, kararı bizzat Putin verecek
14:46 27.01.2022 (güncellendi: 14:51 27.01.2022)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin en önemli konu olan NATO'nun doğuya genişlememesi konusuna olumlu yanıt vermediğini söyledi ve atılacak adımlarla ilgili kararı bizzat Devlet Başkanı Putin'in vereceğini vurguladı.
ABD'nin Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine verdiği yanıt hakkında açıklamalarda bulunan Lavrov, "Bu belgede en önemli konuyla ilgili olumlu bir tepki yok. En önemli konu, NATO'nun doğuya genişlemeye devam etmesinin ve Rusya topraklarını tehdit edebilecek saldırı silahlarının konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğuna dair net tutumumuzdur" dedi.
ABD'nin bölünmez güvenlik ilkesini bilinçli olarak görmezden geldiğinin altını çizen Lavrov, Washington'un İttifak'ın genişlemesi konusundaki tutumunu açıklamasında ısrarcı olacaklarını kaydederek "1990'lı yıllar hakkında bize NATO'nun genişlememesine ilişkin yazılı yükümlülükler bulunmadığına dair açıklama yapmışlardı. Şimdiyse yazılı yükümlülükler mevcut. Bunlar, AGİT dahilinde en üst düzeyde de olmak üzere onaylandı" ifadelerini kullandı.
Moskova'nın Washington'un yanıtını, NATO'dan yine dün akşam gelen yanıtla birlikte değerlendireceğini belirten Lavrov, ABD ve NATO'nun yanıtlarına verilecek cevabı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat alacağının altını çizdi.
Lavrov, "Bakanlıklar arasında varılacak mutabakatın ardından Devlet Başkanı'na rapor sunacağız, Devlet Başkanı da atacağımız adımlar hakkındaki kararı bizzat alacak" diye konuştu.
'ABD'nin yanıtı sızdırılabilir'
Washington'un yazılı yanıtın kamuoyuyla paylaşılmamasını talep ettiğini de aktaran Lavrov, ancak ABD'nin bu yanıtı göndermeden önce tüm müttefiklerinden ve Ukrayna'dan onay aldığına dikkat çekerek "Bu nedenle, belgenin en kısa sürede sızdırılacağından hiç şüphem yok" diye ekledi.