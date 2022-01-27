https://tr.sputniknews.com/20220127/lugansk-halk-cumhuriyeti-ukraynadan-acilan-ates-sonucu-bir-askerimiz-hayatini-kaybetti-1053213953.html

Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna'dan açılan ateş sonucu bir askerimiz hayatını kaybetti

Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna'dan açılan ateş sonucu bir askerimiz hayatını kaybetti

Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna yönünden 10 gün aradan sonra ilk kez açılan ateş sonucu bir askerlerinin... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T23:42+0300

2022-01-27T23:42+0300

2022-01-27T23:42+0300

ukrayna krizi

ukrayna

lugans halk cumhuriyeti

milis

ukrayna ordusu

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LHC Halk Gücü yetkilisi Aleksandr Mazeykin, Ukrayna ordusunun Troitsk kasabasındaki mevzilerinden Lugansk bölgesindeki Veselogorovka köyüne tanksavar ve ağır makineli tüfeklerle ateş açıldığını belirterek, “Saldırı sonucu bir Halk Gücü mensubu hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Mazeykin, “Sivil halkı korumak ve Halk Milisleri saflarında yeni kayıpları önlemek için askerlerimiz ateş açmak zorunda kaldı” dedi.Ukrayna ordusunun, 17 Ocak’tan bugüne kadar ateşkese uyduğu kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220127/rusyada-iktidardaki-birlesik-rusya-partisinden-donetsk-ve-luganska-silah-yardimi-teklifi-1053172025.html

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ukrayna, lugans halk cumhuriyeti, milis, ukrayna ordusu