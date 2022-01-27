Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna'dan açılan ateş sonucu bir askerimiz hayatını kaybetti

LHC Halk Gücü yetkilisi Aleksandr Mazeykin, Ukrayna ordusunun Troitsk kasabasındaki mevzilerinden Lugansk bölgesindeki Veselogorovka köyüne tanksavar ve ağır makineli tüfeklerle ateş açıldığını belirterek, “Saldırı sonucu bir Halk Gücü mensubu hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Mazeykin, “Sivil halkı korumak ve Halk Milisleri saflarında yeni kayıpları önlemek için askerlerimiz ateş açmak zorunda kaldı” dedi.Ukrayna ordusunun, 17 Ocak’tan bugüne kadar ateşkese uyduğu kaydedildi.
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna yönünden 10 gün aradan sonra ilk kez açılan ateş sonucu bir askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
LHC Halk Gücü yetkilisi Aleksandr Mazeykin, Ukrayna ordusunun Troitsk kasabasındaki mevzilerinden Lugansk bölgesindeki Veselogorovka köyüne tanksavar ve ağır makineli tüfeklerle ateş açıldığını belirterek, “Saldırı sonucu bir Halk Gücü mensubu hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.
Mazeykin, “Sivil halkı korumak ve Halk Milisleri saflarında yeni kayıpları önlemek için askerlerimiz ateş açmak zorunda kaldı” dedi.
Ukrayna ordusunun, 17 Ocak’tan bugüne kadar ateşkese uyduğu kaydedildi.