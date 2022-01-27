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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/lugansk-halk-cumhuriyeti-ukraynadan-acilan-ates-sonucu-bir-askerimiz-hayatini-kaybetti-1053213953.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna'dan açılan ateş sonucu bir askerimiz hayatını kaybetti
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna'dan açılan ateş sonucu bir askerimiz hayatını kaybetti
Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna yönünden 10 gün aradan sonra ilk kez açılan ateş sonucu bir askerlerinin... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T23:42+0300
2022-01-27T23:42+0300
ukrayna krizi
ukrayna
lugans halk cumhuriyeti
milis
ukrayna ordusu
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LHC Halk Gücü yetkilisi Aleksandr Mazeykin, Ukrayna ordusunun Troitsk kasabasındaki mevzilerinden Lugansk bölgesindeki Veselogorovka köyüne tanksavar ve ağır makineli tüfeklerle ateş açıldığını belirterek, “Saldırı sonucu bir Halk Gücü mensubu hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.Mazeykin, “Sivil halkı korumak ve Halk Milisleri saflarında yeni kayıpları önlemek için askerlerimiz ateş açmak zorunda kaldı” dedi.Ukrayna ordusunun, 17 Ocak’tan bugüne kadar ateşkese uyduğu kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/rusyada-iktidardaki-birlesik-rusya-partisinden-donetsk-ve-luganska-silah-yardimi-teklifi-1053172025.html
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ukrayna, lugans halk cumhuriyeti, milis, ukrayna ordusu

Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna'dan açılan ateş sonucu bir askerimiz hayatını kaybetti

23:42 27.01.2022
© SputnikDonbass
Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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Ukrayna’dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna yönünden 10 gün aradan sonra ilk kez açılan ateş sonucu bir askerlerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
LHC Halk Gücü yetkilisi Aleksandr Mazeykin, Ukrayna ordusunun Troitsk kasabasındaki mevzilerinden Lugansk bölgesindeki Veselogorovka köyüne tanksavar ve ağır makineli tüfeklerle ateş açıldığını belirterek, “Saldırı sonucu bir Halk Gücü mensubu hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı.
Mazeykin, “Sivil halkı korumak ve Halk Milisleri saflarında yeni kayıpları önlemek için askerlerimiz ateş açmak zorunda kaldı” dedi.
Ukrayna ordusunun, 17 Ocak’tan bugüne kadar ateşkese uyduğu kaydedildi.
Situation in Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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