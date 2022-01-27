https://tr.sputniknews.com/20220127/lugansk-halk-milisi-donbassta-abdli-parali-askerler-tespit-edildi-1053201128.html

Lugansk Halk Milisi: Donbass'ta ABD'li paralı askerler tespit edildi

Lugansk Halk Milisi: Donbass'ta ABD'li paralı askerler tespit edildi

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Başkanı Yan Leşenko, Donbass'ta ABD'li paralı askerler tespit... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T17:58+0300

2022-01-27T17:58+0300

2022-01-27T17:58+0300

ukrayna krizi

abd

lugansk

ukrayna

lugansk halk cumhuriyeti

blackwater

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Sputnik'e demeç veren Leşenko, "Ukrayna ordusunun Birleşik Kuvvetleri Operasyonu yürüttüğü bölgede eğitmenlerin bulunması yasaklanmış durumda ancak çatışma bölgesinde eğitmen bulunduğunu defaatle tespit ettik. Operasyon bölgesinde daha önce Blackwater olarak bilinen Academi adlı grubun para askerlerinin bulunduğuna dair güvenilir bilgiler mevcut" dedi.Leşenko, Batılı askeri eğitmenlerin Ukrayna ordusunu eğittiğinin 2014 yılından beri bilindiğini ve bugüne dek birçok kez doğrulandığını anımsatarak eğitimlerin Lviv, Nikolayev, Herson, Odessa ve Jitomir bölgelerindeki poligonlarda yapıldığını belirtti.Leşenko, Ukraynalı askerlerin motivasyonunun düşük olması ve eğitim sürelerinin kısa olması gibi nedenlerle Batılı eğitmenlerin nitelikli asker yetiştirmek için son derece az fırsata sahip olduğunun altını çizdi.'Kiev önümüzdeki günlerde saldırıya başlayabilir'Bu arada Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Lugansk istihbaratının elde ettiği bilgiye göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy'ın önümüzdeki günlerde Donbass'ı ziyaret edeceğini ve Kiev'in Zalujnıy geldikten sonra saldırıya başlayabileceğini kaydetti.Ukrayna ordusunun bölgedeki asker sayısını artırmaya devam ettiğini belirten Filiponenko, son 24 saatte Kiev'in kesişme hattında yaklaşık 40 hava keşfi gerçekleştirmeye çalıştığını tespit ettiklerini bildirdi.

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abd, lugansk, ukrayna, lugansk halk cumhuriyeti, blackwater, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)