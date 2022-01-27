Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Lugansk Halk Milisi: Donbass'ta ABD'li paralı askerler tespit edildi
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Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Başkanı Yan Leşenko, Donbass'ta ABD'li paralı askerler tespit edildiğini söyledi.
Sputnik'e demeç veren Leşenko, "Ukrayna ordusunun Birleşik Kuvvetleri Operasyonu yürüttüğü bölgede eğitmenlerin bulunması yasaklanmış durumda ancak çatışma bölgesinde eğitmen bulunduğunu defaatle tespit ettik. Operasyon bölgesinde daha önce Blackwater olarak bilinen Academi adlı grubun para askerlerinin bulunduğuna dair güvenilir bilgiler mevcut" dedi.
Leşenko, Batılı askeri eğitmenlerin Ukrayna ordusunu eğittiğinin 2014 yılından beri bilindiğini ve bugüne dek birçok kez doğrulandığını anımsatarak eğitimlerin Lviv, Nikolayev, Herson, Odessa ve Jitomir bölgelerindeki poligonlarda yapıldığını belirtti.
Leşenko, Ukraynalı askerlerin motivasyonunun düşük olması ve eğitim sürelerinin kısa olması gibi nedenlerle Batılı eğitmenlerin nitelikli asker yetiştirmek için son derece az fırsata sahip olduğunun altını çizdi.
Leşenko, Batılı askeri eğitmenlerin Ukrayna ordusunu eğittiğinin 2014 yılından beri bilindiğini ve bugüne dek birçok kez doğrulandığını anımsatarak eğitimlerin Lviv, Nikolayev, Herson, Odessa ve Jitomir bölgelerindeki poligonlarda yapıldığını belirtti.
Leşenko, Ukraynalı askerlerin motivasyonunun düşük olması ve eğitim sürelerinin kısa olması gibi nedenlerle Batılı eğitmenlerin nitelikli asker yetiştirmek için son derece az fırsata sahip olduğunun altını çizdi.
'Kiev önümüzdeki günlerde saldırıya başlayabilir'
Bu arada Halk Milisi Sözcüsü İvan Filiponenko, Lugansk istihbaratının elde ettiği bilgiye göre Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Valeriy Zalujnıy'ın önümüzdeki günlerde Donbass'ı ziyaret edeceğini ve Kiev'in Zalujnıy geldikten sonra saldırıya başlayabileceğini kaydetti.
Ukrayna ordusunun bölgedeki asker sayısını artırmaya devam ettiğini belirten Filiponenko, son 24 saatte Kiev'in kesişme hattında yaklaşık 40 hava keşfi gerçekleştirmeye çalıştığını tespit ettiklerini bildirdi.
Ukrayna ordusunun bölgedeki asker sayısını artırmaya devam ettiğini belirten Filiponenko, son 24 saatte Kiev'in kesişme hattında yaklaşık 40 hava keşfi gerçekleştirmeye çalıştığını tespit ettiklerini bildirdi.