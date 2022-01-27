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Malezya’da yol çöktü: 5 araç zarar gördü
Malezya’da yol çöktü: 5 araç zarar gördü
Malezya’da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda, yolun çökmesinin ardından 5 araç zarar gördü. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T18:04+0300
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Malezya’nın Selangor eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bütün bir yol çöktü. 5 aracın çöken yolla birlikte çukura düşmesinin ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri geldi.Malezya Polisi, meydana gelen toprak kaymasının büyük bir olay olduğunu söyleyerek yolun heyelan nedeniyle çökmesini 'felaket' olarak nitelendirirken yolun, drenaj borusunda meydana gelen patlamanın ardından gerçekleştiği bildirildi.Malezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, ülkede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 eyaletin sular altında kaldığını ve çok sayıda insanın evlerinden tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından da ülkede son iki haftada, yaşanan sel felaketlerinin ardından 125 binden fazla insanın etkilendiği ve 8 bin 727 kişinin kurtarma merkezine sığındığı açıklandı.Malezyalı yetkililer, yaşanan olayda, can kaybı yaşanmadığını, 5 aracın hasar gördüğünü açıkladı.
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malezya, sel, kaza, selangor

Malezya’da yol çöktü: 5 araç zarar gördü

18:04 27.01.2022
Malezya’da yol çöktü: 5 araç zarar gördü
Malezya’da yol çöktü: 5 araç zarar gördü - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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Malezya’da etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelanda, yolun çökmesinin ardından 5 araç zarar gördü.
Malezya’nın Selangor eyaletinde etkili olan şiddetli yağışın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle bütün bir yol çöktü. 5 aracın çöken yolla birlikte çukura düşmesinin ardından olay yerine çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri geldi.

Malezya Polisi, meydana gelen toprak kaymasının büyük bir olay olduğunu söyleyerek yolun heyelan nedeniyle çökmesini 'felaket' olarak nitelendirirken yolun, drenaj borusunda meydana gelen patlamanın ardından gerçekleştiği bildirildi.
Malezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, ülkede etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 7 eyaletin sular altında kaldığını ve çok sayıda insanın evlerinden tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından da ülkede son iki haftada, yaşanan sel felaketlerinin ardından 125 binden fazla insanın etkilendiği ve 8 bin 727 kişinin kurtarma merkezine sığındığı açıklandı.

Malezyalı yetkililer, yaşanan olayda, can kaybı yaşanmadığını, 5 aracın hasar gördüğünü açıkladı.
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