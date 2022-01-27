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https://tr.sputniknews.com/20220127/masaktan-isid-ve-el-kaide-ile-baglantili-kisilerin-affedildigi-iddialarina-yalanlama-1053209191.html
MASAK'tan, IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin affedildiği iddialarına yalanlama
MASAK'tan, IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin affedildiği iddialarına yalanlama
MASAK'tan, IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin affedildiğine yönelik çıkan haberlere ilişkin, "Bu kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik hükmün... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T21:22+0300
2022-01-27T21:24+0300
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Resmi Gazete'de yayımlanan "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan kişiye ilişkin hükmün kaldırılması kararlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları doğrultusunda uygulandığı belirtilerek, kimi basın-yayın organlarında bazı şahısların affedildiği şeklindeki 'asılsız haberlerin' gerçeği yansıtmadığını bildirdi.MASAK'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, BMGK tarafından listelenen kişilerin malvarlığının dondurulması ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" bölümünde yer alan bir şahsa ilişkin hükmün 25 Ocak 2022'de 5131 sayılı karar ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı.Bu karara yönelik bazı basın yayın organlarında, kasıtlı ve yalan haberlerin yer aldığının altı çizilen açıklamada, "Bu tarz asılsız iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bilindiği üzere BMGK'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları doğrultusunda, El-Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle bu örgütlerle ilişkili kişi, kuruluş ve organizasyonlar hakkında malvarlığı dondurma, seyahat yasağı ve silah ambargosu gibi yaptırımların uygulanması kararı alınmış olup bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesince bir 'Yaptırımlar Listesi' oluşturulmuştur" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, bir kişi, kuruluş ve organizasyon hakkında alınan "listeye ekleme" ya da "listeden çıkarma" kararlarının yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesince tüm ülkelere bildirildiği, karar doğrultusunda alınacak yaptırımların ülkelerce derhal ve gecikmeksizin uygulanmasının beklendiği vurgulandı.İç hukuk sisteminde de BMGK'nin listeleme kararlarına ilişkin sürecin açık olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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işid, el kaide, mal varlığı, hazine ve maliye bakanlığı

MASAK'tan, IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin affedildiği iddialarına yalanlama

21:22 27.01.2022 (güncellendi: 21:24 27.01.2022)
© AAMali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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MASAK'tan, IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin affedildiğine yönelik çıkan haberlere ilişkin, "Bu kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik hükmün kaldırılması kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uluslararası hukukun şartları gereği ülkemizce derhal uygulanmaktadır" açıklaması yapıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Resmi Gazete'de yayımlanan "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan kişiye ilişkin hükmün kaldırılması kararlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları doğrultusunda uygulandığı belirtilerek, kimi basın-yayın organlarında bazı şahısların affedildiği şeklindeki 'asılsız haberlerin' gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
MASAK'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, BMGK tarafından listelenen kişilerin malvarlığının dondurulması ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" bölümünde yer alan bir şahsa ilişkin hükmün 25 Ocak 2022'de 5131 sayılı karar ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı.
Bu karara yönelik bazı basın yayın organlarında, kasıtlı ve yalan haberlerin yer aldığının altı çizilen açıklamada, "Bu tarz asılsız iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bilindiği üzere BMGK'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları doğrultusunda, El-Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle bu örgütlerle ilişkili kişi, kuruluş ve organizasyonlar hakkında malvarlığı dondurma, seyahat yasağı ve silah ambargosu gibi yaptırımların uygulanması kararı alınmış olup bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesince bir 'Yaptırımlar Listesi' oluşturulmuştur" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, bir kişi, kuruluş ve organizasyon hakkında alınan "listeye ekleme" ya da "listeden çıkarma" kararlarının yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesince tüm ülkelere bildirildiği, karar doğrultusunda alınacak yaptırımların ülkelerce derhal ve gecikmeksizin uygulanmasının beklendiği vurgulandı.
İç hukuk sisteminde de BMGK'nin listeleme kararlarına ilişkin sürecin açık olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"6415 sayılı Kanun’un 5'nci maddesinde, 'BMGK'nin 1267(1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listelerden çıkarılanlara ilişkin malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararlarının uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanır ve gecikmeksizin uygulanır.' hükmü yer almaktadır. Mevzuat hükmünün devamında yer aldığı üzere BMGK yaptırım kararlarına karşın yapılacak başvurular yine BMGK'ye iletilmektedir.
Bu kapsamda, kimi basın-yayın organlarında bazı şahısların affedildiği şeklindeki asılsız haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kişilere yönelik 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Kişiler' listesinde yer aldığına ilişkin hükmün kaldırılması kararları diğer tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de BM Güvenlik Konseyinin kararları doğrultusunda uygulanmaktadır. Bu kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik hükmün kaldırılması kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uluslararası hukukun şartları gereği ülkemizce derhal uygulanmaktadır. Sürecin bu şekilde işlediğinin bilinmesi ve bu tarz yalan ve kasıtlı haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna duyurulur."
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