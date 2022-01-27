https://tr.sputniknews.com/20220127/masaktan-isid-ve-el-kaide-ile-baglantili-kisilerin-affedildigi-iddialarina-yalanlama-1053209191.html

MASAK'tan, IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin affedildiği iddialarına yalanlama

MASAK'tan, IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin affedildiği iddialarına yalanlama

MASAK'tan, IŞİD ve El-Kaide ile bağlantılı kişilerin affedildiğine yönelik çıkan haberlere ilişkin, "Bu kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik hükmün... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T21:22+0300

2022-01-27T21:22+0300

2022-01-27T21:24+0300

türkiye

işid

el kaide

mal varlığı

hazine ve maliye bakanlığı

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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Resmi Gazete'de yayımlanan "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Kişiler" listesinde yer alan ve mal varlığı dondurulan kişiye ilişkin hükmün kaldırılması kararlarının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) kararları doğrultusunda uygulandığı belirtilerek, kimi basın-yayın organlarında bazı şahısların affedildiği şeklindeki 'asılsız haberlerin' gerçeği yansıtmadığını bildirdi.MASAK'ın internet sitesinde yer alan açıklamada, BMGK tarafından listelenen kişilerin malvarlığının dondurulması ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında "DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler" bölümünde yer alan bir şahsa ilişkin hükmün 25 Ocak 2022'de 5131 sayılı karar ile Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlükten kaldırıldığı anımsatıldı.Bu karara yönelik bazı basın yayın organlarında, kasıtlı ve yalan haberlerin yer aldığının altı çizilen açıklamada, "Bu tarz asılsız iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bilindiği üzere BMGK'nin 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları doğrultusunda, El-Kaide ve DEAŞ terör örgütleriyle bu örgütlerle ilişkili kişi, kuruluş ve organizasyonlar hakkında malvarlığı dondurma, seyahat yasağı ve silah ambargosu gibi yaptırımların uygulanması kararı alınmış olup bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesince bir 'Yaptırımlar Listesi' oluşturulmuştur" ifadesi kullanıldı.Açıklamada, bir kişi, kuruluş ve organizasyon hakkında alınan "listeye ekleme" ya da "listeden çıkarma" kararlarının yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesince tüm ülkelere bildirildiği, karar doğrultusunda alınacak yaptırımların ülkelerce derhal ve gecikmeksizin uygulanmasının beklendiği vurgulandı.İç hukuk sisteminde de BMGK'nin listeleme kararlarına ilişkin sürecin açık olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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işid, el kaide, mal varlığı, hazine ve maliye bakanlığı