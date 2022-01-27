https://tr.sputniknews.com/20220127/medvedev-nato-ile-dogrudan-catisma-felaket-olur-1053212023.html

Medvedev: NATO ile doğrudan çatışma felaket olur

Medvedev: NATO ile doğrudan çatışma felaket olur

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna nedeniyle Rusya ve NATO arasında doğrudan çatışmanın felaket olacağını belirterek, “Umarım hiçbir... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T22:35+0300

2022-01-27T22:35+0300

2022-01-27T22:36+0300

dünya

donbass

ukrayna

nato

dmitriy medvedev

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rus medyasına röportajında, Ukrayna’nın Donbass’ta silah gücüne başvurması durumunda, Rusya ve NATO arasında doğrudan çatışma olasılığına ilişkin soruya, “Bu, en dramatik, gerçekten de felaket bir senaryo olur. Umarım hiçbir zaman olmaz” ifadesini kullandı.Fakat başta ABD olmak üzere NATO ülkelerindeki bazı “delilerin” bu konuyu değerlendirdiğini söyleyen Medvedev, “Ama bunun hiçbir zaman olmamasını umuyorum” diye tekrarladı.‘Dolar yasaklanırsa yuan kullanırız’ABD’nin Rusya’ya, dolarla işlem yapmayı yasaklaması durumunda euro’ya başvuracaklarını söyleyen Medvedev, “Euro da yasaklanırsa yuan var. Çin’in ekonomisi dikkate alındığında bu, yeni ve çok umut verici bir para birimi. Bundan kim daha fazla kaybedecek bilmiyorum. Dolar veya euro basan sistem mi? Bu durumda, büyük ölçüde Çin ekonomisini destekleyeceğimizi ve Batı ekonomilerini bırakacağımızı çok iyi anlıyorlar. Bundan kim yararlanır artık bir zevk meselesi” ifadesini kullandı.Rusya uzun süredir daha dengeli bir döviz sepeti ve rezerv sistemine doğru ilerlediğini ve doların payını azalttığını anımsatan Medvedev, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘Avrupa bağımsız kararlar alamıyor’Medvedev, “Avrupa ABD’ye bağımlı politika izlemeyi bırakacak mı?” sorusuna, “NATO ile bağları olduğu sürece bırakmayacağını düşünüyorum” yanıtını verdi.Avrupalıların ara sıra, ‘Amerikalılar haksız, daha bağımsız olmalıyız’ dediğini belirten Medvedev, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:

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donbass, ukrayna, nato, dmitriy medvedev