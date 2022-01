https://tr.sputniknews.com/20220127/meksika-sputnik-lightin-takviye-doz-olarak-kullanimini-onayladi-1053159237.html

Meksika, Sputnik Light'ın takviye doz olarak kullanımını onayladı

Meksika, Sputnik Light’ın takviye doz olarak kullanımını onayladı

Meksika'da yapılan araştırma sonucunda, Sputnik Light aşısı 'Omicron varyantına karşı yüksek etkinliği' ve 'diğer aşılarla karşılaştırıldığında üstün... 27.01.2022

Rusya'nın Gamaleya Merkezi tarafından üretilen Sputnik Light aşısı, Meksika'nın ihraç ürünlerinin denetiminden sorumlu federal kurumu 'Federal Sağlık Risklerine Karşı Koruma Komisyonu'nun (COFEPRIS) onayından geçerek 'evrensel güçlendirici' olarak tescil edildi.Sputnik Light, aynı zamanda Şubat 2021'de COFEPRIS tarafından kullanım için lisanslanan Rusya'nın Sputnik V aşısının ilk bileşeni. İtalya'nın Lazzaro Spallanzani Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'nde 12 İtalyan ve 9 Rus bilim insanından oluşan bir ekip tarafından yürütülen araştırmanın sonuçları, MedRxiv tarafından 19 Ocak'ta yayınlandı. Açıklanan bulgulara göre, bir doz Sputnik V aşısının, 2 doz Pfizer aşısına kıyasla Omicron varyantına karşı 2 kat daha fazla antikor oluşturduğu ortaya çıktı. Bu oran, toplamda 2.1 kat ve aşıdan 2 ay sonra da 2.6 kat olarak hesaplandı.Sputnik V ve Pfizer aşısı olan aşılı bireylerden alınan karşılaştırılabilir serum numunelerini kullanan laboratuvar testleri sonucunda, iki gruptan alınan numunelerin Vuhan varyantına karşı benzer seviyelerde IgG nötralize edici antikora ve virüs nötralize edici aktiviteye sahip olduğu belirlendi. Sputnik V, referans Vuhan varyantına kıyasla Omicron'a karşı virüs nötralize edici aktivitede Pfizer'e göre çok daha küçük bir azalma gösterdi. Pfizer için 21.4 azalmanın aksine Sputnik V için 8.1 kat azalma tespit edildi.Çalışma ayrıca, yüksek düzeyde antikora sahip bireylerin en üst çeyreği arasında, Pfizer ile aşılanan bireylerin yüzde 83.3'üne kıyasla Sputnik V ile aşılananların yüzde 100'ünün Omicron varyantını nötralize edebildiğini gösterdi.Bu veriler aynı zamanda, Rusya'nın Gamaleya Merkezi tarafından daha önce yapılan bir araştırmanın sonuçlarıyla da örtüşüyor. Araştırmada, Sputnik V'nin, Sputnik Light ile birlikte yeniden uygulanmasıyla Omicron'a karşı güçlü bir nötralize edici antikor yanıtı verdiği ortaya konmuştu. Yüksek derecede bulaşıcı olmasının yanı sıra, Omicron varyantı sayısız mutasyonla bilinir: B.1 varyantına göre 60 mutasyon, bunların 30'dan fazlası S glikoproteininde tespit edildi ve ayrıca reseptör bağlama alanında (RBD) ve nötralize edici antikorlarla (NtAb) -bağlantılı S glikoproteininin terminal alanı. 'N-'de çoklu mutasyonlar tespit edildi. Ancak araştırmacılar, Sputnik V'nin bu Omicron mutasyonlarına karşı oldukça etkili olduğunu ortaya çıkardı. CD8+ T-hücreleri tarafından tanınan spike proteinindeki epitopların yüzde 80'inin, Omicron'daki mutasyonlardan etkilenmediği ve Sputnik V'nin güçlü bir T-hücre tepkisini indükleyerek, bu suşun neden olduğu ciddi hastalık ve hastaneye yatışlara karşı koruma oluşturduğu tespit edildi.Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından yayınlanan basın açıklamasında da, Sputnik Light'ı güçlendirici doz olarak kullanarak mRNA aşılarının Omicron'a karşı düşük etkinlikleri ve genel olarak COVID'e karşı daha hızlı azalan etkinlikleri gibi çeşitli dezavantajları ele alınabilir.Bunun yanında, hem Spallanzani çalışması hem de önceki araştırmalar, Sputnik Light'ı güçlendirici aşı olarak kullanmanın diğer aşıların etkinliğini arttırdığı ve Omicron ve diğer suşlara karşı daha iyi koruma sağladığı için destekleyici koruma süresini uzattığı sonucuna ulaştı.Arjantin'de yapılan araştırmada da, Sputnik Light, homolog rejime (aynı aşının iki çekimi) kıyasla daha güçlü bir antikor ve T hücresi tepkisi indükledi. Beş bölgede yürütülen çalışmada, Sputnik Light ile her bir 'aşı kokteyli' kombinasyonunun, her birinin orijinal uygulanmasına kıyasla ikinci doz uygulandıktan sonraki 14. günde daha yüksek bir antikor titresi sağladığını gösterdi.Sputnik Light, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Arjantin, Filipinler, Tunus ve diğer ülkelerdeki diğer dozlar için bir güçlendirici olarak dahil olmak üzere bugüne kadar 30'dan fazla ülkede onay aldı. Sputnik V ise, toplam nüfusu 4 milyardan fazla olan 71 ülkede onaylandı. Hem Sputnik V hem de Sputnik Light, 30 yıllık geçmişe sahip bir insan adenoviral vektör platformu kullanılarak geliştirildi ve şimdiye kadar miyokardit ve perikardit gibi ciddi yan etkilerle ilişkilendirilmedi. Üreticiye göre, aşılar +2 ila +8 santigrat derece arasında tutulabildiğinden, her iki Rus aşısı da depolama ve dağıtım için özel bir soğuk zincir altyapısına ihtiyaç duymuyor.

