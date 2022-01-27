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https://tr.sputniknews.com/20220127/merdivenden-dusen-adam-telefonundan-dumanlar-yukselince-panikledi-1053210057.html
Merdivenden düşen adam telefonundan dumanlar yükselince panikledi
Merdivenden düşen adam telefonundan dumanlar yükselince panikledi
İstanbul Güngören’de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayan kişi düştü. Düşen kişinin arka cebindeki telefondan dumanlar yükseldi. Panikleyen kişinin o... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T21:59+0300
2022-01-27T21:59+0300
2022-01-27T22:13+0300
yaşam
cep telefonu
duman
düşmek
merdiven
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Güngören'in Merter Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından buz tutan merdivenden inen bir kişi, kayarak düştü.Ayağa kalkınca arka cebinde bulunan telefondan dumanlar yükseldiğini gördü. Panikle telefonu yere atan kişinin o anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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cep telefonu, duman, düşmek, merdiven
Merdivenden düşen adam telefonundan dumanlar yükselince panikledi 21:59 27.01.2022 (güncellendi: 22:13 27.01.2022)
İstanbul Güngören’de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayan kişi düştü. Düşen kişinin arka cebindeki telefondan dumanlar yükseldi. Panikleyen kişinin o anları kameralara yansıdı.
Güngören'in Merter Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından
buz tutan merdivenden inen bir kişi, kayarak düştü.
Ayağa kalkınca arka cebinde bulunan telefondan
dumanlar yükseldiğini gördü. Panikle telefonu yere atan kişinin o anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.