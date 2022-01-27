https://tr.sputniknews.com/20220127/merdivenden-dusen-adam-telefonundan-dumanlar-yukselince-panikledi-1053210057.html

Merdivenden düşen adam telefonundan dumanlar yükselince panikledi

Merdivenden düşen adam telefonundan dumanlar yükselince panikledi

İstanbul Güngören’de, buz tutan merdivenlerden inerken ayağı kayan kişi düştü. Düşen kişinin arka cebindeki telefondan dumanlar yükseldi. Panikleyen kişinin o... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T21:59+0300

2022-01-27T21:59+0300

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yaşam

cep telefonu

duman

düşmek

merdiven

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Güngören'in Merter Mahallesi'nde yoğun kar yağışının ardından buz tutan merdivenden inen bir kişi, kayarak düştü.Ayağa kalkınca arka cebinde bulunan telefondan dumanlar yükseldiğini gördü. Panikle telefonu yere atan kişinin o anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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2022

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cep telefonu, duman, düşmek, merdiven