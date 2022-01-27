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Türkiye
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 2022 sonu enflasyon tahminini yüzde 23.2'ye yükselttik
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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20220127/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-yilin-ilk-enflasyon-raporunu-sunuyor-1053178913.html
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 2022 sonu enflasyon tahminini yüzde 23.2'ye yükselttik
TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 2022 sonu enflasyon tahminini yüzde 23.2'ye yükselttik
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23.2 olarak... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T10:53+0300
2022-01-27T11:04+0300
ekonomi
şahap kavcıoğlu
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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Enflasyon Raporu 2022-I' tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenliyor.Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Son rapordan bugüne dek varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde 2022 büyüme görünümünü olumsuz etkiledi.* Aşı sayesinde küresel iktisadi faaliyet üstündeki riskler sınırlandı. Dünya genelinde enflasyon hız kazandı. Enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz.* Varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde 2022 büyüme görüntülerini olumsuz etkiledi ve büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellenmesine sebep oldu.* Türkiye'nin büyüme öngörüleri bir miktar aşağı yönde güncellendi. Türkiye'nin dış talep görünümü güçlü trendini sürdürüyor.* Gelişmiş ülke merkez bankaları arasında söylem farkı artıyor. 2021 yılı 3. çeyreğinde milli gelir çeyreklik bazda 2.7 yıllık bazda ise yüzde 7.4 arttı.* Net ihracatın yıllık büyümeye katkısı 6.8 yüzde puan ile oldukça yüksek seviyededir. İktisadi faaliyetin yılın son çeyreğinde de güçlü seyrettiği görülüyor.* İhracat 2020 yılının 2. yarısından itibaren yakaladığı artış trendini 2021'in son çeyreğinde de sürdürmüştür. Reel kurdaki düşüşe rağmen enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle ithalat yükselmiştir. Cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz.
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şahap kavcıoğlu

TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 2022 sonu enflasyon tahminini yüzde 23.2'ye yükselttik

10:53 27.01.2022 (güncellendi: 11:04 27.01.2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Kavcıoğlu, "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 23.2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 'Enflasyon Raporu 2022-I' tanıtımı amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Son rapordan bugüne dek varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde 2022 büyüme görünümünü olumsuz etkiledi.
* Aşı sayesinde küresel iktisadi faaliyet üstündeki riskler sınırlandı. Dünya genelinde enflasyon hız kazandı. Enflasyonun tarihi yüksek seviyelere ulaştığını görüyoruz.
* Varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde 2022 büyüme görüntülerini olumsuz etkiledi ve büyüme tahminlerini aşağı yönlü güncellenmesine sebep oldu.
* Türkiye'nin büyüme öngörüleri bir miktar aşağı yönde güncellendi. Türkiye'nin dış talep görünümü güçlü trendini sürdürüyor.
* Gelişmiş ülke merkez bankaları arasında söylem farkı artıyor. 2021 yılı 3. çeyreğinde milli gelir çeyreklik bazda 2.7 yıllık bazda ise yüzde 7.4 arttı.
* Net ihracatın yıllık büyümeye katkısı 6.8 yüzde puan ile oldukça yüksek seviyededir. İktisadi faaliyetin yılın son çeyreğinde de güçlü seyrettiği görülüyor.
* İhracat 2020 yılının 2. yarısından itibaren yakaladığı artış trendini 2021'in son çeyreğinde de sürdürmüştür. Reel kurdaki düşüşe rağmen enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle ithalat yükselmiştir. Cari işlemler dengesinin 2022 yılında fazla vereceğini öngörüyoruz.
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