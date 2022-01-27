https://tr.sputniknews.com/20220127/mgk-toplantisi-sona-erdi-toplanti-4-saat-45-dakika-surdu-1053206739.html

MGK: Rusya-Ukrayna krizinde taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu

MGK: Rusya-Ukrayna krizinde taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu

Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı 4 saat 45 dakika sürdü. Yapılan yazılı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T20:03+0300

2022-01-27T20:03+0300

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mgk

milli güvenlik kurulu (mgk)

son dakika

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MGK bildirisinden bazı başlılar şöyle:-Rusya-Ukrayna krizi ele alındı. Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.-Güney Kafkasya'da kurulan mekanizmaların, Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere tarafların yapıcı, samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulandı.

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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), son dakika