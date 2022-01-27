MGK: Rusya-Ukrayna krizinde taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu

MGK bildirisinden bazı başlılar şöyle:-Rusya-Ukrayna krizi ele alındı. Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.-Güney Kafkasya'da kurulan mekanizmaların, Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere tarafların yapıcı, samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulandı.
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı 4 saat 45 dakika sürdü. Yapılan yazılı açıklamada toplantıda Rusya-Ukrayna krizinin ele alındığı bildirildi.
MGK bildirisinden bazı başlılar şöyle:
-Rusya-Ukrayna krizi ele alındı. Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.
-Güney Kafkasya'da kurulan mekanizmaların, Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere tarafların yapıcı, samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulandı.