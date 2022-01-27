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MGK: Rusya-Ukrayna krizinde taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu
MGK: Rusya-Ukrayna krizinde taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu
Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı 4 saat 45 dakika sürdü. Yapılan yazılı... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T20:03+0300
2022-01-27T20:18+0300
mgk
milli güvenlik kurulu (mgk)
son dakika
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MGK bildirisinden bazı başlılar şöyle:-Rusya-Ukrayna krizi ele alındı. Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.-Güney Kafkasya'da kurulan mekanizmaların, Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere tarafların yapıcı, samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulandı.
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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk), son dakika

MGK: Rusya-Ukrayna krizinde taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunuldu

20:03 27.01.2022 (güncellendi: 20:18 27.01.2022)
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Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantı 4 saat 45 dakika sürdü. Yapılan yazılı açıklamada toplantıda Rusya-Ukrayna krizinin ele alındığı bildirildi.
MGK bildirisinden bazı başlılar şöyle:
-Rusya-Ukrayna krizi ele alındı. Gerilimin artmasının hiç kimse menfaatine netice doğurmayacağına dikkat çekilerek, taraflara tansiyonun düşürülmesi çağrısında bulunulmuştur.
-Güney Kafkasya'da kurulan mekanizmaların, Türkiye ve Ermenistan başta olmak üzere tarafların yapıcı, samimi çabalarıyla ilerletilmesine atfedilen önem vurgulandı.
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