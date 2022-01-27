https://tr.sputniknews.com/20220127/milli-guvenlik-kurulu-toplantisi-basladi-1053195510.html

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu toplandı

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T15:32+0300

2022-01-27T15:32+0300

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türkiye

mgk

milli güvenlik kurulu (mgk)

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MGK üyeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.20'de başladı.MGK'da ana gündem maddeleri Ermenistan ile yeni dönemdeki ilişkiler, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, Ukrayna-Rusya gerilimi ve terörle mücadele olacak.Toplantıda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermenistan sürecine ilişkin bilgilendirme yapacak.Masada ayrıca Libya, İsrail ve Ukrayna-Rusya krizi ile ilgili gelişmeler de olacak.

https://tr.sputniknews.com/20220126/cumhurbaskani-erdogan-canli-yayinda-sorulari-yanitliyor--1053163457.html

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mgk, milli güvenlik kurulu (mgk)