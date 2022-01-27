https://tr.sputniknews.com/20220127/moskova-muftusu-alyautdinov-hava-kosullari-nedeniyle-istanbulda-yasananlar-tam-bir-cokus--1053173984.html

Moskova Müftüsü Alyautdinov: Hava koşulları nedeniyle İstanbul’da yaşananlar tam bir ‘çöküş’

Moskova Müftüsü Alyautdinov: Hava koşulları nedeniyle İstanbul’da yaşananlar tam bir ‘çöküş’

Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki durumu tam bir ‘çöküş’ olarak nitelendirerek, havalimanındaki yolcuların... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T05:35+0300

2022-01-27T05:35+0300

2022-01-27T05:35+0300

türkiye

müftü

istanbul havalimanı

ildar alyautdinov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053058052_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a3a67bf9d237aa2df92d518a6ecc2e3.jpg

İstanbul Havalimanında Moskova uçuşunu bekleyen Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, Sputnik’e verdiği demeçte olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki durumu tam bir ‘çöküş’ olarak nitelendirerek, insanların çaresiz kaldığını ve bilet konusunda büyük sorunlar yaşandığını belirtti.Alyautdinov, “Burada yaşananlar tam bir ‘çöküş’ olarak nitelendirilebilir. Kötü hava koşulları, her yerin karla kaplandığı şehirde yollarda kalmış araçlar, kilometrelerce trafik sıkışıklığı, insanların çaresizliği ve yaşanan bir çok olumsuzluk büyük bir karamsarlığa yol açıyor” dedi.Pazartesi günü İstanbul’a geldiğini ve havaalanına dönüş yolunun 5 saatten fazla sğrdüğünü belirten müftü, “Sonunda otobandan çıktık çünkü ilerleyemeyeceğimizi anladık, trafik sıkışıklığından şehre dönmenin de bir anlamı yoktu. Bir otele yerleştik ve her şeyin yoluna girmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbul-havalimani-icin-notam-uzatildi-1053131562.html

türkiye

istanbul havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

müftü, istanbul havalimanı, ildar alyautdinov