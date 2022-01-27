Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220127/moskova-muftusu-alyautdinov-hava-kosullari-nedeniyle-istanbulda-yasananlar-tam-bir-cokus--1053173984.html
Moskova Müftüsü Alyautdinov: Hava koşulları nedeniyle İstanbul’da yaşananlar tam bir ‘çöküş’
Moskova Müftüsü Alyautdinov: Hava koşulları nedeniyle İstanbul’da yaşananlar tam bir ‘çöküş’
Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki durumu tam bir ‘çöküş’ olarak nitelendirerek, havalimanındaki yolcuların... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T05:35+0300
2022-01-27T05:35+0300
türkiye
müftü
istanbul havalimanı
ildar alyautdinov
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053058052_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_2a3a67bf9d237aa2df92d518a6ecc2e3.jpg
İstanbul Havalimanında Moskova uçuşunu bekleyen Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, Sputnik’e verdiği demeçte olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki durumu tam bir ‘çöküş’ olarak nitelendirerek, insanların çaresiz kaldığını ve bilet konusunda büyük sorunlar yaşandığını belirtti.Alyautdinov, “Burada yaşananlar tam bir ‘çöküş’ olarak nitelendirilebilir. Kötü hava koşulları, her yerin karla kaplandığı şehirde yollarda kalmış araçlar, kilometrelerce trafik sıkışıklığı, insanların çaresizliği ve yaşanan bir çok olumsuzluk büyük bir karamsarlığa yol açıyor” dedi.Pazartesi günü İstanbul’a geldiğini ve havaalanına dönüş yolunun 5 saatten fazla sğrdüğünü belirten müftü, “Sonunda otobandan çıktık çünkü ilerleyemeyeceğimizi anladık, trafik sıkışıklığından şehre dönmenin de bir anlamı yoktu. Bir otele yerleştik ve her şeyin yoluna girmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220126/istanbul-havalimani-icin-notam-uzatildi-1053131562.html
türkiye
istanbul havalimanı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053058052_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_238017a9571e5ecbe5df12ff655e4821.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
müftü, istanbul havalimanı, ildar alyautdinov

Moskova Müftüsü Alyautdinov: Hava koşulları nedeniyle İstanbul’da yaşananlar tam bir ‘çöküş’

05:35 27.01.2022
© AATHY - kar - İstanbul Havalimanı
THY - kar - İstanbul Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
Abone ol
Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki durumu tam bir ‘çöküş’ olarak nitelendirerek, havalimanındaki yolcuların bilet konusunda büyük sorun yaşadıklarını kaydetti.
İstanbul Havalimanında Moskova uçuşunu bekleyen Moskova Müftüsü İldar Alyautdinov, Sputnik’e verdiği demeçte olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’daki durumu tam bir ‘çöküş’ olarak nitelendirerek, insanların çaresiz kaldığını ve bilet konusunda büyük sorunlar yaşandığını belirtti.
Alyautdinov, “Burada yaşananlar tam bir ‘çöküş’ olarak nitelendirilebilir. Kötü hava koşulları, her yerin karla kaplandığı şehirde yollarda kalmış araçlar, kilometrelerce trafik sıkışıklığı, insanların çaresizliği ve yaşanan bir çok olumsuzluk büyük bir karamsarlığa yol açıyor” dedi.
Pazartesi günü İstanbul’a geldiğini ve havaalanına dönüş yolunun 5 saatten fazla sğrdüğünü belirten müftü, “Sonunda otobandan çıktık çünkü ilerleyemeyeceğimizi anladık, trafik sıkışıklığından şehre dönmenin de bir anlamı yoktu. Bir otele yerleştik ve her şeyin yoluna girmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı - Kar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2022
TÜRKİYE
İstanbul Havalimanı için NOTAM uzatıldı
Dün, 06:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce