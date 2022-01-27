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Motokurye, aküsü biten engelli aracını motosikletiyle çekti
Motokurye, aküsü biten engelli aracını motosikletiyle çekti
Bursa'da bir motokurye, aküsü biten engelli aracını motosikletiyle çekti, yolda kalan engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü. Kameralara yansıyan o... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:58+0300
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türkiye
bursa
engelli
akü
akülü araç
motokurye
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Bursa'nın Kestal ilçesinde motokuryelik yapan Taner Bozkurt, dondurucu soğukta engelli aracının aküsü biten ve yolda kalan engelli vatandaşı gördü.Bozkurt, halatla engelli aracını motosikletine bağlayarak, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki evine bıraktı. Taner Bozkurt, ''TOKİ bölgesine sipariş götürdükten sonra rampanın başında engelli bir ağabeyimizin aracıyla yolda kaldığını gördüm. Bende halat ile aracı motosiklete bağlayarak ağabeyi gideceği yere kadar götürdüm. Bence çok bir şey yapmadım, olması gerekeni yaptım. İnsanların birbirine karşı yardımsever olması gerek'' dedi.
türkiye
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bursa, engelli, akü, akülü araç, motokurye

Motokurye, aküsü biten engelli aracını motosikletiyle çekti

22:58 27.01.2022 (güncellendi: 23:06 27.01.2022)
© İHA / EMRAH TAŞBursa'da bir motokurye, aküsü biten engelli aracını motosikletiyle çekti, yolda kalan engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü. Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bursa'da bir motokurye, aküsü biten engelli aracını motosikletiyle çekti, yolda kalan engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü. Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© İHA / EMRAH TAŞ
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Bursa'da bir motokurye, aküsü biten engelli aracını motosikletiyle çekti, yolda kalan engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü. Kameralara yansıyan o anlar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Bursa'nın Kestal ilçesinde motokuryelik yapan Taner Bozkurt, dondurucu soğukta engelli aracının aküsü biten ve yolda kalan engelli vatandaşı gördü.
Bozkurt, halatla engelli aracını motosikletine bağlayarak, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki evine bıraktı.
Taner Bozkurt, ''TOKİ bölgesine sipariş götürdükten sonra rampanın başında engelli bir ağabeyimizin aracıyla yolda kaldığını gördüm. Bende halat ile aracı motosiklete bağlayarak ağabeyi gideceği yere kadar götürdüm. Bence çok bir şey yapmadım, olması gerekeni yaptım. İnsanların birbirine karşı yardımsever olması gerek'' dedi.
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