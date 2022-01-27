https://tr.sputniknews.com/20220127/motokurye-akusu-biten-engelli-aracini-motosikletiyle-cekti-1053212524.html

Motokurye, aküsü biten engelli aracını motosikletiyle çekti

Motokurye, aküsü biten engelli aracını motosikletiyle çekti

Bursa'da bir motokurye, aküsü biten engelli aracını motosikletiyle çekti, yolda kalan engelli vatandaşı gideceği yere kadar götürdü. Kameralara yansıyan o... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T22:58+0300

2022-01-27T22:58+0300

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türkiye

bursa

engelli

akü

akülü araç

motokurye

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Bursa'nın Kestal ilçesinde motokuryelik yapan Taner Bozkurt, dondurucu soğukta engelli aracının aküsü biten ve yolda kalan engelli vatandaşı gördü.Bozkurt, halatla engelli aracını motosikletine bağlayarak, yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki evine bıraktı. Taner Bozkurt, ''TOKİ bölgesine sipariş götürdükten sonra rampanın başında engelli bir ağabeyimizin aracıyla yolda kaldığını gördüm. Bende halat ile aracı motosiklete bağlayarak ağabeyi gideceği yere kadar götürdüm. Bence çok bir şey yapmadım, olması gerekeni yaptım. İnsanların birbirine karşı yardımsever olması gerek'' dedi.

türkiye

bursa

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bursa, engelli, akü, akülü araç, motokurye