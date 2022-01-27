https://tr.sputniknews.com/20220127/musta-engelli-ve-hamile-kamu-calisanlarina-1-gunluk-kar-izni-1053213200.html

Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 günlük kar izni

Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 günlük kar izni

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T23:20+0300

2022-01-27T23:20+0300

2022-01-27T23:20+0300

türkiye

kar yağışı

muş

kamu çalışanı

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hamile

muş valiliği

engelli

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Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini devam ettirdiği belirtildi.Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik çığ uyarısı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 28 Ocak Cuma günü il genelinde idari izinli sayılacağı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220127/meteorolojiden-kar-uyarisi-1053175673.html

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kar yağışı, muş, kamu çalışanı, izin, hamile, muş valiliği, engelli