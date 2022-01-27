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Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 günlük kar izni
Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 günlük kar izni
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T23:20+0300
2022-01-27T23:20+0300
türkiye
kar yağışı
muş
kamu çalışanı
izin
hamile
muş valiliği
engelli
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Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini devam ettirdiği belirtildi.Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik çığ uyarısı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 28 Ocak Cuma günü il genelinde idari izinli sayılacağı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/meteorolojiden-kar-uyarisi-1053175673.html
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kar yağışı, muş, kamu çalışanı, izin, hamile, muş valiliği, engelli

Muş'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 1 günlük kar izni

23:20 27.01.2022
© AAkar - kar yağışı
kar - kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle, engelli ve hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli sayılacağını duyurdu.
Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde olumsuz hava şartlarının etkisini devam ettirdiği belirtildi.
Elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik çığ uyarısı nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 28 Ocak Cuma günü il genelinde idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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