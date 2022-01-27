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Türkiye
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Kazakistan'da doğalgaz zammının ardından başlayan protesto gösterileri, kısa sürede şiddet ve yağma eylemlerine dönüştü. Kazakistan yönetimi, eylemleri 'terör faaliyeti' olarak nitelendirirken, Kolektif Güvenlik Anlaşma Örgütü (KGAÖ) de ülkeye barış gücü konuşlandırma kararı aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/nazarbayevin-omur-boyu-guvenlik-konseyi-baskanligi-kaldirildi-1053196807.html
Nazarbayev'in ömür boyu Güvenlik Konseyi Başkanlığı kaldırıldı
Nazarbayev'in ömür boyu Güvenlik Konseyi Başkanlığı kaldırıldı
Kazakistan Parlamentonun üst kanadı Senato, genel kurul toplantısında, ülkenin eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan Halk Meclisi ve Güvenlik... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T16:03+0300
2022-01-27T16:06+0300
kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
nursultan nazarbayev
kazakistan
güvenlik konseyi
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Milletvekili Kanat Nurov, 19 Ocak’ta parlamentonun alt kanadı Meclis’in Nazarbayev'in siyasi yetkilerini öngören yasa tasarısında yapılan bazı değişiklikleri onayladığını duyurmuştu.Anayasa Komitesi'nin kararına göre, değişiklikler Halk Meclisi ve Güvenlik Konseyi Başkanının yetkilerini devlet başkanına devretmeyi amaçlıyor. Buna göre, ülkenin ilk devlet başkanının Güvenlik Konseyi ve Halk Meclisi gibi kurumlara ömür boyu başkanlık yapma yetkileri kaldırıldı.Ayrıca parlamento, Nazarbayev'in Anayasa Konseyi'ne üye olma, hükümet toplantıları ve parlamentoda konuşma hakkını koruyan yasalarda yapılacak değişiklikler konusunu da görüşmeye devam ediyor.Yaklaşık 30 yıl Kazakistan'ı yöneten Nazarbayev, 20 Mart 2019'da devlet başkanlığı görevini bıraktı, ancak Kazakistan Güvenlik Konseyi, Kazakistan Halk Meclisi ve Nur Otan Partisindeki başkanlık görevlerini sürdürmeye devam etti. Nisan 2021'de Nazarbayev, Halk Meclisi Başkanlığı görevinden ayrılma ve yetkileri mevcut devlet başkanına devretme kararını açıkladı. Güvenlik Konseyi Başkanının yetkileri, ülkedeki şiddet olayları sırasında 5 Ocak'ta Kasım Cömert Tokayev'e geçti.Kazakistan’daki şiddet olaylarının başlamasının ardından ilk kez 18 Ocak'ta halka hitap eden 81 yaşındaki Nazarbayev, Tokayev'in Kazakistan'da tam yetkiye sahip olduğunu ve kendisinin artık emekli olduğunu ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220119/nazarbayevin-guvenlik-konseyindeki-omur-boyu-baskanliginin-iptaline-yonelik-tasari-onaylandi-1052896465.html
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nursultan nazarbayev, kazakistan, güvenlik konseyi

Nazarbayev'in ömür boyu Güvenlik Konseyi Başkanlığı kaldırıldı

16:03 27.01.2022 (güncellendi: 16:06 27.01.2022)
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Fotoğraf bankasına girKazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
/
Fotoğraf bankasına gir
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Kazakistan Parlamentonun üst kanadı Senato, genel kurul toplantısında, ülkenin eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan Halk Meclisi ve Güvenlik Konseyi'ndeki ömür boyu başkanlık görevlerinin kaldırılmasını öngören yasa tasarısını onayladı.
Milletvekili Kanat Nurov, 19 Ocak’ta parlamentonun alt kanadı Meclis’in Nazarbayev'in siyasi yetkilerini öngören yasa tasarısında yapılan bazı değişiklikleri onayladığını duyurmuştu.
Anayasa Komitesi'nin kararına göre, değişiklikler Halk Meclisi ve Güvenlik Konseyi Başkanının yetkilerini devlet başkanına devretmeyi amaçlıyor. Buna göre, ülkenin ilk devlet başkanının Güvenlik Konseyi ve Halk Meclisi gibi kurumlara ömür boyu başkanlık yapma yetkileri kaldırıldı.
Ayrıca parlamento, Nazarbayev'in Anayasa Konseyi'ne üye olma, hükümet toplantıları ve parlamentoda konuşma hakkını koruyan yasalarda yapılacak değişiklikler konusunu da görüşmeye devam ediyor.
Yaklaşık 30 yıl Kazakistan'ı yöneten Nazarbayev, 20 Mart 2019'da devlet başkanlığı görevini bıraktı, ancak Kazakistan Güvenlik Konseyi, Kazakistan Halk Meclisi ve Nur Otan Partisindeki başkanlık görevlerini sürdürmeye devam etti. Nisan 2021'de Nazarbayev, Halk Meclisi Başkanlığı görevinden ayrılma ve yetkileri mevcut devlet başkanına devretme kararını açıkladı. Güvenlik Konseyi Başkanının yetkileri, ülkedeki şiddet olayları sırasında 5 Ocak'ta Kasım Cömert Tokayev'e geçti.
Kazakistan’daki şiddet olaylarının başlamasının ardından ilk kez 18 Ocak'ta halka hitap eden 81 yaşındaki Nazarbayev, Tokayev'in Kazakistan'da tam yetkiye sahip olduğunu ve kendisinin artık emekli olduğunu ifade etmişti.
Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2022
Kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar
Nazarbayev'in Güvenlik Konseyi'ndeki ömür boyu başkanlığının iptaline yönelik tasarı onaylandı
19 Ocak, 15:55
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