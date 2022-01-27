https://tr.sputniknews.com/20220127/nazarbayevin-omur-boyu-guvenlik-konseyi-baskanligi-kaldirildi-1053196807.html

Nazarbayev'in ömür boyu Güvenlik Konseyi Başkanlığı kaldırıldı

Nazarbayev'in ömür boyu Güvenlik Konseyi Başkanlığı kaldırıldı

Kazakistan Parlamentonun üst kanadı Senato, genel kurul toplantısında, ülkenin eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev'in Kazakistan Halk Meclisi ve Güvenlik... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T16:03+0300

2022-01-27T16:03+0300

2022-01-27T16:06+0300

kazakistan’da hükümet karşıtı protestolar

nursultan nazarbayev

kazakistan

güvenlik konseyi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101519/22/1015192240_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_7168a4142c901c8b15a262606701826c.jpg

Milletvekili Kanat Nurov, 19 Ocak’ta parlamentonun alt kanadı Meclis’in Nazarbayev'in siyasi yetkilerini öngören yasa tasarısında yapılan bazı değişiklikleri onayladığını duyurmuştu.Anayasa Komitesi'nin kararına göre, değişiklikler Halk Meclisi ve Güvenlik Konseyi Başkanının yetkilerini devlet başkanına devretmeyi amaçlıyor. Buna göre, ülkenin ilk devlet başkanının Güvenlik Konseyi ve Halk Meclisi gibi kurumlara ömür boyu başkanlık yapma yetkileri kaldırıldı.Ayrıca parlamento, Nazarbayev'in Anayasa Konseyi'ne üye olma, hükümet toplantıları ve parlamentoda konuşma hakkını koruyan yasalarda yapılacak değişiklikler konusunu da görüşmeye devam ediyor.Yaklaşık 30 yıl Kazakistan'ı yöneten Nazarbayev, 20 Mart 2019'da devlet başkanlığı görevini bıraktı, ancak Kazakistan Güvenlik Konseyi, Kazakistan Halk Meclisi ve Nur Otan Partisindeki başkanlık görevlerini sürdürmeye devam etti. Nisan 2021'de Nazarbayev, Halk Meclisi Başkanlığı görevinden ayrılma ve yetkileri mevcut devlet başkanına devretme kararını açıkladı. Güvenlik Konseyi Başkanının yetkileri, ülkedeki şiddet olayları sırasında 5 Ocak'ta Kasım Cömert Tokayev'e geçti.Kazakistan’daki şiddet olaylarının başlamasının ardından ilk kez 18 Ocak'ta halka hitap eden 81 yaşındaki Nazarbayev, Tokayev'in Kazakistan'da tam yetkiye sahip olduğunu ve kendisinin artık emekli olduğunu ifade etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220119/nazarbayevin-guvenlik-konseyindeki-omur-boyu-baskanliginin-iptaline-yonelik-tasari-onaylandi-1052896465.html

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nursultan nazarbayev, kazakistan, güvenlik konseyi