Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Türkiye'de

Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün canlı yayında Necip Hablemitoğlu’nun suikastın katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna’dan Türkiye’ye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından getirildiğini açıkladı.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün canlı yayında Necip Hablemitoğlu’nun suikastın katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna’dan Türkiye’ye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından getirildiğini açıkladı.