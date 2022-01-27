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Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Türkiye'de
Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Türkiye'de
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T14:31+0300
2022-01-27T14:31+0300
türkiye
ukrayna
türkiye
mit
necip hablemitoğlu
suikast
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Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün canlı yayında Necip Hablemitoğlu’nun suikastın katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna’dan Türkiye’ye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından getirildiğini açıkladı.
https://tr.sputniknews.com/20220127/sengul-hablemitoglu-adalete-devlete-guvenimizi-kaybettik-ailemize-iletilen-bir-sey-yok-1053172163.html
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ukrayna, türkiye, mit, necip hablemitoğlu, suikast

Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Türkiye'de

14:31 27.01.2022
© AAAnkara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, MİT'in Ukrayna'daki operasyonuyla Türkiye'ye getirildi.
Necip Hablemitoğlu suikastinin katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün canlı yayında Necip Hablemitoğlu’nun suikastın katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna’dan Türkiye’ye Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından getirildiğini açıkladı.
Şengül Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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