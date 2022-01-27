https://tr.sputniknews.com/20220127/new-york-borsasi-fedin-faiz-karari-sonrasi-dususle-kapandi-1053172997.html

New York borsası Fed'in faiz kararı sonrası düşüşle kapandı

New York borsası Fed'in faiz kararı sonrası düşüşle kapandı

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk toplantısından çıkan kararları sonrası günü düşüşle tamamladı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T03:20+0300

2022-01-27T03:20+0300

2022-01-27T03:21+0300

ekonomi

abd

abd merkez bankası (fed)

new york menkul kıymetler borsası (nyse)

fed faiz artırdı mı

fed faiz kararı

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Kapanışta Dow Jones endeksi, 120 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0.38 azalarak 34.168.09 puana geriledi.S&P 500 endeksi yüzde 0.15 azalışla 4.349.93 puana inerken, Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 13.542.1 puan oldu.Güne yükselişle başlayan endeksler, Fed'in bu yılki ilk toplantısında faiz artışının 'yakında' olacağının sinyalini vermesinin ardından düşüş gösterdi.Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakırken, aylık varlık alımlarının mart ayı başında sona ereceğini bildirdi.Fed Başkanı Jerome Powell ise düzenlediği basın toplantısında, iş gücü piyasasını tehdit etmeden faiz oranlarını artırmak için epeyce alan olduğunu ve bankanın mart ayındaki toplantısında faiz oranlarını artırma niyetinde olduklarını belirtti.Fed'in bilanço azaltımının faiz artışının ardından geleceğini aktaran Powell, bilançonun küçültülmesine ilişkin zamanlama, hız ve diğer ayrıntılar konusunda karar alınmadığını, bunun gelecek toplantılarda görüşüleceğini ifade etti.Powell'ın açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1.87 seviyelerine yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220126/fed-faiz-oranlarinda-degisiklik-yapmadi-1053163875.html

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abd, abd merkez bankası (fed), new york menkul kıymetler borsası (nyse), fed faiz artırdı mı, fed faiz kararı