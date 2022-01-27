https://tr.sputniknews.com/20220127/oldurulen-eski-besiktas-yoneticisi-mahmutyazicioglunun-kuzeni-olayin-nedenini-bilmiyoruz-1053190623.html

Öldürülen eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni: 'Olayın nedenini bilmiyoruz'

Öldürülen eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni: 'Olayın nedenini bilmiyoruz'

Bakırköy'de şoförü ile birlikte yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni Mehmet Akyüz... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T14:47+0300

2022-01-27T14:47+0300

2022-01-27T14:47+0300

türkiye

silahlı saldırı

beşiktaş

şafak mahmutyazıcıoğlu

ece erken

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1053192412_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_5aeb4a48448ac752ab92cd5f0c5474bf.jpg

Olay saat 00.30'da Bakırköy'deki bir balıkçıda meydana geldi. Bir dönem Beşiktaş yöneticiliği de yapan sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (, şoförü ile birlikte yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini almak için adli tıp kurumuna gelen kuzeni Mehmet Akyüz, konuştu. Akyüz, olayla ilgili bir bilgileri olmadığını ifade ederek Ece Erken'den de haberlerinin olmadığını söyledi. Akyüz, “Rize'ye götürecekler. Cenazesi burada kılınacak diye geldik ama burada olmayacak. Olayla ilgili hiç bilgim yok. Eşine de ulaşılmadığıyla ilgili de bilgim yok" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220127/avukat-safak-mahmutyazicioglunun-oldurulmesiyle-ilgili-2-kisi-yakalandi--1053186493.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

silahlı saldırı, beşiktaş, şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken