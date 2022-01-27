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Öldürülen eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni: 'Olayın nedenini bilmiyoruz'
Öldürülen eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni: 'Olayın nedenini bilmiyoruz'
Bakırköy'de şoförü ile birlikte yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni Mehmet Akyüz... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T14:47+0300
2022-01-27T14:47+0300
türkiye
silahlı saldırı
beşiktaş
şafak mahmutyazıcıoğlu
ece erken
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Olay saat 00.30'da Bakırköy'deki bir balıkçıda meydana geldi. Bir dönem Beşiktaş yöneticiliği de yapan sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (, şoförü ile birlikte yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini almak için adli tıp kurumuna gelen kuzeni Mehmet Akyüz, konuştu. Akyüz, olayla ilgili bir bilgileri olmadığını ifade ederek Ece Erken'den de haberlerinin olmadığını söyledi. Akyüz, “Rize'ye götürecekler. Cenazesi burada kılınacak diye geldik ama burada olmayacak. Olayla ilgili hiç bilgim yok. Eşine de ulaşılmadığıyla ilgili de bilgim yok" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220127/avukat-safak-mahmutyazicioglunun-oldurulmesiyle-ilgili-2-kisi-yakalandi--1053186493.html
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silahlı saldırı, beşiktaş, şafak mahmutyazıcıoğlu, ece erken

Öldürülen eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni: 'Olayın nedenini bilmiyoruz'

14:47 27.01.2022
© DHAÖdürülen eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni: 'Olayın nedenini bilmiyoruz'
Ödürülen eski Beşiktaş yöneticisi Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni: 'Olayın nedenini bilmiyoruz' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© DHA
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Bakırköy'de şoförü ile birlikte yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kuzeni Mehmet Akyüz, olayın nedeniyle ilgili bilgileri olmadığını ifade ederek, “Cenazesi Rize'ye götürülecek" dedi.
Olay saat 00.30'da Bakırköy'deki bir balıkçıda meydana geldi.
Bir dönem Beşiktaş yöneticiliği de yapan sunucu Ece Erken'in eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu (, şoförü ile birlikte yemek yediği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Mahmutyazıcıoğlu kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu önünde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
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Eski Beşiktaş Kulübü yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesiyle ilgili 2 kişi yakalandı
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Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini almak için adli tıp kurumuna gelen kuzeni Mehmet Akyüz, konuştu. Akyüz, olayla ilgili bir bilgileri olmadığını ifade ederek Ece Erken'den de haberlerinin olmadığını söyledi.
Akyüz, “Rize'ye götürecekler. Cenazesi burada kılınacak diye geldik ama burada olmayacak. Olayla ilgili hiç bilgim yok. Eşine de ulaşılmadığıyla ilgili de bilgim yok" dedi.
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