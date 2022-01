Ozark, Netflix'in en çok izlenenleri arasına girdi

https://tr.sputniknews.com/20220127/ozark-netflixin-en-cok-izlenenleri-arasina-girdi-1053185988.html

Bill Dubuque ve Mark Williams tarafından Netflix için yaratılan suç dizisi Ozark, 77.01 milyon izlenmeyle Netflix'te en çok izlenenler arasına girdi. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

Final sezonunun ilk yarısı gösterime giren Netflix suç dizisi Ozark, platformun en çok izlenen 10 yapımı arasındaki yerini aldı.Jason Bateman ve Laura Linney'in, 'ailesiyle kara para aklamak için Ozark Gölü'ne taşınan evli bir çift' olarak başrolünü paylaştığı dizi, haftanın en çok izlenen dizisi haline geldi. Netflix'e göre dördüncü sezonun ilk yedi bölümü, Cuma'dan Pazar'a dünya çapında 77.01 milyon saat izlendi.Her salı günü İngilizce ve İngilizce olmayan dillerdeki yapımları izlenme oranlarına göre listeleyen Netflix, Ozark'ı platformun İngilizce sıralamasında ilk sıraya yükseltti. Kolombiya dizisi 'Café con Aroma de Mujer' de, 96.36 milyon izlenme saati ile İngilizce olmayan diller arasında birinci sıraya yükseldi. Yaşanan bu artış, Ozark'ın ilk sezonunun izlenme oranını da artırarak 24.48 milyon saate yükseltti. Ozark'ın izlenme rakamları, 'The Witcher' ve 'Cobra Kai' gibi yapımların ilk hafta izlenme oranlarından çok farklıydı.'The Witcher'ın ikinci sezonu, Aralık ayına dünya genelinde 142.43 milyon izlenme saati ile girerken, aynı zamanda ilk 28 günde 484.34 milyon izlenme saati ile Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen 5. sezonu oldu. 'Cobra Kai'nin dördüncü sezonu da, geçen aya ilk hafta sonunda 120.06 milyon saat izlenmeyle giriş yaptı.Öte yandan Ozark, hiçbir zaman Netflix'in diğer hitleri gibi yaygın bir izleyici kitlesine ulaşamadı. Ancak, eleştirmenler tarafından ve ikinci ve üçüncü sezonlarının en iyi drama dizisine aday gösterildiği Emmy Ödülleri'nde de olumlu karşılanmıştı.CNN'den Brian Lowry, gösterinin 'dördüncü ve son yayına tırnak ısıran bir amaç duygusuyla başladığını' yazdı.17 Ocak ile 23 Ocak tarihleri arasında dünya genelinde Netflix'te en çok izlenen 10 dizi ise şu şekilde:10. 'The Queen of Flow' 2. Sezon — 21.20 milyon saatAkış Kraliçesi, Sony Pictures Television ve Teleset tarafından Caracol Televisión için üretilen bir Kolombiyalı telenoveladır. Reggaeton türüne dayanan müzikal bir telenoveladır. Dizide Carolina Ramírez, Carlos Torres ve Andrés Sandoval rol alıyor.9. 'El marginal' 4. Sezon — 21.73 milyon saatEski polis Miguel Palacios'un bir davayı çözmek için kılık değiştirerek San Onofre hapishanesine girmesini konu alıyor.8. 'The Witcher' 2. Sezon — 22.64 milyon saatSenaryosu Lauren Schmidt Hissrich tarafından yazılan, Andrzej Sapkowski'nin aynı adlı kitap serisine dayanan fantezi drama türündeki Amerikan yapımı internet dizisi.7. 'Cobra Kai' 4. Sezon — 23.84 milyon saatHayatlarını değiştiren turnuvadan onlarca yıl sonra, Johnny ve Daniel arasındaki rekabet, 'Karate Kid' filmlerinin devamında yeniden alevleniyor.6. 'Ozark' 1. Sezon — 24.48 milyon saatKara para aklamak için ailesiyle birlikte Ozark Gölü'ne taşınan bir çiftin başından geçenler.5. 'Stay Close' — 26.98 milyon saatAynı adlı 2012 Harlan Coben romanına dayanan bir İngiliz gizem drama mini dizisi.4. 'Too Hot to Handle' 3. sezon — 41.10 milyon saatFremantle yapım şirketi Talkback tarafından üretilen bir reality tv şovu. Bir tatil beldesine giden katılımcıların, büyük ödülü için seksten vazgeçmeleri gerekecek.3. 'Archive 81' 1. Sezon — 70.98 milyon saatBir film yapımcısının yangında zarar görmüş video arşivini tamir ederken ortaya çıkan olayları konu alan, Rebecca Sonnenshine tarafından geliştirilen ve yapımcılığını Paul Harris Boardman ve James Wan'ın üstlendiği korku dizisi. 2. 'Ozark' 4. sezon, birinci kısım — 77.01 milyon saatJason Bateman ve Laura Linney'in, 'ailesiyle kara para aklamak için Ozark Gölü'ne taşınan evli bir çift' olarak başrolünü paylaştığı dizi.1. 'Café con Aroma de Mujer', 1. sezon — 96.36 milyon saatRCN Televisión tarafından üretilen ve Telemundo tarafından dağıtılan bir Kolombiya pembe dizisi.

SON HABERLER

