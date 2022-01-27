Papa Francis'ten eşcinsel çocuğu olan ailelere: Asla ayıplamayın

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis eşcinsel çocuğu olan ebeveynlere seslendi, "Ayıplamak yerine onlara destek verin" çağrısı yaptı. Daha önce de eşcinsel çiftlere medeni birliktelik hakkı verilmesi gerektiğini savunan Papa Francis haftalık konuşmasında çocuk yetiştirmenin zorlukları üzerinden farklı cinsel yönelimdeki çocuklara nasıl davranılması gerektiğine konuyu getirdi, ebeveynlerin ayıplama tavrı arkasında saklanmaması gerektiğini söyledi. Katolik Kilisesi'nin doktrinden sorumlu ofisi, Mart 2021'de yaptığı açıklamada, eşcinsel medeni birliktelikleri kutsama yetkileri olmadığını, Tanrı'nın 'günahı kutsamasının imkansız' olduğunu savunmuştu.'Yalnızca yaşlılarda görüldüğünü söylediler, neden benim başıma geldi anlamadım'Bu arada Papa Francis'in konuşmasında güldüren kısımlar da vardı. Sağ dizinde bir sağlık sorunu yaşadığını, yürürken ve merdiven inip çıkarken zorlandığını anlatan 85 yaşındaki Papa "Bana İnflamasyonun genelde sadece yaşlılarda görüldüğü bilgisi verildi. Neden benim başıma geldi anlamadım" esprisi yaptı.
1.3 milyarlık Katolik alemindeki muhafazakarları, eşcinseller konusundaki görüşleriyle 'hayal kırıklığına uğratan' dini lider Papa Francis ailelerin farklı cinsel yönelimlerdeki çocuklarını ayıplamamalarını istedi.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis eşcinsel çocuğu olan ebeveynlere seslendi, "Ayıplamak yerine onlara destek verin" çağrısı yaptı.
Daha önce de eşcinsel çiftlere medeni birliktelik hakkı verilmesi gerektiğini savunan Papa Francis haftalık konuşmasında çocuk yetiştirmenin zorlukları üzerinden farklı cinsel yönelimdeki çocuklara nasıl davranılması gerektiğine konuyu getirdi, ebeveynlerin ayıplama tavrı arkasında saklanmaması gerektiğini söyledi.
Katolik Kilisesi'nin doktrinden sorumlu ofisi, Mart 2021'de yaptığı açıklamada, eşcinsel medeni birliktelikleri kutsama yetkileri olmadığını, Tanrı'nın 'günahı kutsamasının imkansız' olduğunu savunmuştu.
'Yalnızca yaşlılarda görüldüğünü söylediler, neden benim başıma geldi anlamadım'
Bu arada Papa Francis'in konuşmasında güldüren kısımlar da vardı. Sağ dizinde bir sağlık sorunu yaşadığını, yürürken ve merdiven inip çıkarken zorlandığını anlatan 85 yaşındaki Papa "Bana İnflamasyonun genelde sadece yaşlılarda görüldüğü bilgisi verildi. Neden benim başıma geldi anlamadım" esprisi yaptı.