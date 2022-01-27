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https://tr.sputniknews.com/20220127/romanya-radyosu-abd-ve-romanya-rusyaya-fuze-sistemlerini-karsilikli-denetlemeyi-teklif-etti-1053213783.html
Romanya radyosu: ABD ve Romanya, Rusya'ya füze sistemlerini karşılıklı denetlemeyi teklif etti
Romanya radyosu: ABD ve Romanya, Rusya'ya füze sistemlerini karşılıklı denetlemeyi teklif etti
Romanya radyosu, Washington ve Bükreş’in Moskova'ya füze sistemlerini karşılıklı olarak denetleme teklifinde bulunduğunu duyurdu. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T23:35+0300
2022-01-27T23:35+0300
savunma
abd
rusya
romanya
balistik füze
denetleme
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Romanya Devlet Radyosu, diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, ABD ve Romanya’nın Rusya’yı balistik füze tesislerini karşılıklı denetlemeye davet ettiğini aktardı.Haberde, “Bükreş, Washington tarafından Moskova'ya gönderilen belgede yer alan Rusya'ya yönelik tekliflerin hazırlanması çalışmalarında yer aldı. Romanya ve ABD, mevcut krizin hafifletilmesi için Moskova’ya gönderdiği belgede, şeffaf bir mekanizma kurulmasını ve bu mekanizma çerçevesinde Rusya, Romanya ve Polonya'daki füze sistemlerinin karşılıklı olarak denetlenmesini teklif etti” ifadelerine yer verildi.Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırarak, ABD ve Avrupa'daki müttefiklerinin Rusya'nın Polonya ve Romanya'daki füze savunma sistemleri tesislerini denetleme talebini değerlendirdiklerini, Polonyalı yetkililerin Rusya'nın Kaliningrad'da ‘füze faaliyeti’ teftişlerine izin vermesi halinde, Romanya ve Polonya'daki ABD hava savunma tesislerini denetlenmesine izin vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.Rusya, 2021 sonunda ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine yönelik anlaşma tekliflerini yayınlamıştı. Moskova, Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesine son verilmesinin yanı sıra İttifak’a Ukrayna’nın dahil edilmesi ve bitişiğindeki ülkelerde askeri üs kurulmasından vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor.Anlaşma taslağında ayrıca, Rusya sınırları yakınlarına NATO saldırı silahlarının konuşlandırılmaması ve ittifakın Doğu Avrupa'daki güçlerinin 1997 mevzilerine çekilmesine ilişkin madde de yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220126/romanya-devlet-baskani-nato-varligini-artirmaya-yonelik-adimlar-atacagiz-1053167821.html
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abd, rusya, romanya, balistik füze, denetleme

Romanya radyosu: ABD ve Romanya, Rusya'ya füze sistemlerini karşılıklı denetlemeyi teklif etti

23:35 27.01.2022
© Sputnik / ALEKSANDER VILFRusya’nın en güçlü silahları
Rusya’nın en güçlü silahları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / ALEKSANDER VILF
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Romanya radyosu, Washington ve Bükreş’in Moskova'ya füze sistemlerini karşılıklı olarak denetleme teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Romanya Devlet Radyosu, diplomatik kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, ABD ve Romanya’nın Rusya’yı balistik füze tesislerini karşılıklı denetlemeye davet ettiğini aktardı.
Haberde, “Bükreş, Washington tarafından Moskova'ya gönderilen belgede yer alan Rusya'ya yönelik tekliflerin hazırlanması çalışmalarında yer aldı. Romanya ve ABD, mevcut krizin hafifletilmesi için Moskova’ya gönderdiği belgede, şeffaf bir mekanizma kurulmasını ve bu mekanizma çerçevesinde Rusya, Romanya ve Polonya'daki füze sistemlerinin karşılıklı olarak denetlenmesini teklif etti” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Wall Street Journal, kaynaklarına dayandırarak, ABD ve Avrupa'daki müttefiklerinin Rusya'nın Polonya ve Romanya'daki füze savunma sistemleri tesislerini denetleme talebini değerlendirdiklerini, Polonyalı yetkililerin Rusya'nın Kaliningrad'da ‘füze faaliyeti’ teftişlerine izin vermesi halinde, Romanya ve Polonya'daki ABD hava savunma tesislerini denetlenmesine izin vermeye hazır olduklarını duyurmuştu.
Rusya, 2021 sonunda ABD ve NATO ile güvenlik garantilerine yönelik anlaşma tekliflerini yayınlamıştı. Moskova, Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesine son verilmesinin yanı sıra İttifak’a Ukrayna’nın dahil edilmesi ve bitişiğindeki ülkelerde askeri üs kurulmasından vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor.
Anlaşma taslağında ayrıca, Rusya sınırları yakınlarına NATO saldırı silahlarının konuşlandırılmaması ve ittifakın Doğu Avrupa'daki güçlerinin 1997 mevzilerine çekilmesine ilişkin madde de yer alıyor.
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