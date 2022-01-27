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https://tr.sputniknews.com/20220127/rus-disisleri-ongorulebilirligin-saglanmamasi-durumunda-fuze-krizi-kacinilmaz-hale-gelir-1053212182.html
Rus Dışişleri: Öngörülebilirliğin sağlanmaması durumunda füze krizi kaçınılmaz hale gelir
Rus Dışişleri: Öngörülebilirliğin sağlanmaması durumunda füze krizi kaçınılmaz hale gelir
Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, silah kontrolü alanında itidalin ve öngörülebilirliğin sağlanmaması durumunda... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T22:39+0300
2022-01-27T22:39+0300
türkiye
rusya
nato
rusya dışişleri bakanlığı
füze
orta ve kısa menzilli füzeler anlaşması
vladimir yermakov
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Rus basınına demeç veren Yermakov, "Orta Menzilli Füzeler Anlaşması (INF) yürürlükten kaldırıldıktan sonra füze alanında itidalin ve öngörülebilirliğin sağlanması için daha önce sunduğumuz teklifler, uzun süre görmezden gelindi ve 2021'deki NATO Zirvesi'nde fiilen reddedildi. Belirtilen alandaki sorunların çözümünün derhal ele alınması gerektiği konusunda ilkesel tutum sağlanmasına öncelik verilmesi konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz" dedi.ABD'nin Avrupa'ya ve Asya-Pasifik bölgesinde orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırmak için hazırlık yaptığına dikkat çeken Yermakov, NATO üyelerinin buna sessiz kaldığını, hatta desteklediğini belirtti.NATO altyapısının Rusya topraklarındaki stratejik hedefleri vurabilecek nükleer silahları kısa süre içinde konuşlandırma kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Yermakov, NATO'nun nükleer olmayan ülkeleri ABD'nin nükleer silahlarını Rusya'ya karşı kullanma konusunda eğittiğini ve NATO ülkelerinin ortak nükleer misyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.Rusya'nın ABD'ye NATO ülkelerindeki nükleer silahlarını geri çekmeyi teklif ettiğini anlatan Yermakov, "Ortak nükleer misyonların derhal sonlandırılmasında, ABD'nin tüm nükleer silahlarının kendi topraklarına döndürülmesinde, onların hızlıca konuşlandırılmasını sağlayan altyapının imha edilmesinde ısrarcıyız. Bu husus, güvenlik garantileri konusunda Washington'a sunduğumuz önlem paketinin unsurlarından biri" ifadelerini kullandı.Nükleer silaha sahip olmayan 5 NATO ülkesinde ABD'ye ait B61 serisi yaklaşık nükleer hava bombası bulunduğunu kaydeden Yermakov, Washington'un nükleer cephaneliğini modernize etmeyi sürdürdüğünü, bunların başta Avrupa'da olmak üzere gerçek koşullarda kullanılabileceğine dair tahminler yapıldığını vurguladı.Rus diplomat, nükleer silahların azaltılmasında ilerlemenin ancak uzlaşı yoluyla mümkün olduğunu kaydederek istisnasız tüm ülkeler için uluslararası güvenlik ve istikrar pekiştirilirken nükleer silahların da kademeli olarak azaltılması gerektiğinin altını çizdi.
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rusya, nato, rusya dışişleri bakanlığı, füze, orta ve kısa menzilli füzeler anlaşması, vladimir yermakov

Rus Dışişleri: Öngörülebilirliğin sağlanmaması durumunda füze krizi kaçınılmaz hale gelir

22:39 27.01.2022
© REUTERS / David W CernyÇekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı
Çekya Dışişleri Bakanlığı binası - Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© REUTERS / David W Cerny
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, silah kontrolü alanında itidalin ve öngörülebilirliğin sağlanmaması durumunda füze krizinin kaçınılmaz hale geleceğini vurguladı.
Rus basınına demeç veren Yermakov, "Orta Menzilli Füzeler Anlaşması (INF) yürürlükten kaldırıldıktan sonra füze alanında itidalin ve öngörülebilirliğin sağlanması için daha önce sunduğumuz teklifler, uzun süre görmezden gelindi ve 2021'deki NATO Zirvesi'nde fiilen reddedildi. Belirtilen alandaki sorunların çözümünün derhal ele alınması gerektiği konusunda ilkesel tutum sağlanmasına öncelik verilmesi konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz" dedi.
ABD'nin Avrupa'ya ve Asya-Pasifik bölgesinde orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırmak için hazırlık yaptığına dikkat çeken Yermakov, NATO üyelerinin buna sessiz kaldığını, hatta desteklediğini belirtti.
NATO altyapısının Rusya topraklarındaki stratejik hedefleri vurabilecek nükleer silahları kısa süre içinde konuşlandırma kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Yermakov, NATO'nun nükleer olmayan ülkeleri ABD'nin nükleer silahlarını Rusya'ya karşı kullanma konusunda eğittiğini ve NATO ülkelerinin ortak nükleer misyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.
Rusya'nın ABD'ye NATO ülkelerindeki nükleer silahlarını geri çekmeyi teklif ettiğini anlatan Yermakov, "Ortak nükleer misyonların derhal sonlandırılmasında, ABD'nin tüm nükleer silahlarının kendi topraklarına döndürülmesinde, onların hızlıca konuşlandırılmasını sağlayan altyapının imha edilmesinde ısrarcıyız. Bu husus, güvenlik garantileri konusunda Washington'a sunduğumuz önlem paketinin unsurlarından biri" ifadelerini kullandı.
Nükleer silaha sahip olmayan 5 NATO ülkesinde ABD'ye ait B61 serisi yaklaşık nükleer hava bombası bulunduğunu kaydeden Yermakov, Washington'un nükleer cephaneliğini modernize etmeyi sürdürdüğünü, bunların başta Avrupa'da olmak üzere gerçek koşullarda kullanılabileceğine dair tahminler yapıldığını vurguladı.
Rus diplomat, nükleer silahların azaltılmasında ilerlemenin ancak uzlaşı yoluyla mümkün olduğunu kaydederek istisnasız tüm ülkeler için uluslararası güvenlik ve istikrar pekiştirilirken nükleer silahların da kademeli olarak azaltılması gerektiğinin altını çizdi.
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