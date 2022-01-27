https://tr.sputniknews.com/20220127/rus-disisleri-ongorulebilirligin-saglanmamasi-durumunda-fuze-krizi-kacinilmaz-hale-gelir-1053212182.html

Rus Dışişleri: Öngörülebilirliğin sağlanmaması durumunda füze krizi kaçınılmaz hale gelir

Rus Dışişleri: Öngörülebilirliğin sağlanmaması durumunda füze krizi kaçınılmaz hale gelir

Rusya Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrol Departmanı Başkanı Vladimir Yermakov, silah kontrolü alanında itidalin ve öngörülebilirliğin sağlanmaması durumunda... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T22:39+0300

2022-01-27T22:39+0300

2022-01-27T22:39+0300

türkiye

rusya

nato

rusya dışişleri bakanlığı

füze

orta ve kısa menzilli füzeler anlaşması

vladimir yermakov

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/15/1044330066_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_98c7ebc3b53efc8a342c75fe59afba94.jpg

Rus basınına demeç veren Yermakov, "Orta Menzilli Füzeler Anlaşması (INF) yürürlükten kaldırıldıktan sonra füze alanında itidalin ve öngörülebilirliğin sağlanması için daha önce sunduğumuz teklifler, uzun süre görmezden gelindi ve 2021'deki NATO Zirvesi'nde fiilen reddedildi. Belirtilen alandaki sorunların çözümünün derhal ele alınması gerektiği konusunda ilkesel tutum sağlanmasına öncelik verilmesi konusunda ısrarımızı sürdürüyoruz" dedi.ABD'nin Avrupa'ya ve Asya-Pasifik bölgesinde orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırmak için hazırlık yaptığına dikkat çeken Yermakov, NATO üyelerinin buna sessiz kaldığını, hatta desteklediğini belirtti.NATO altyapısının Rusya topraklarındaki stratejik hedefleri vurabilecek nükleer silahları kısa süre içinde konuşlandırma kapasitesine sahip olduğunun altını çizen Yermakov, NATO'nun nükleer olmayan ülkeleri ABD'nin nükleer silahlarını Rusya'ya karşı kullanma konusunda eğittiğini ve NATO ülkelerinin ortak nükleer misyonlar gerçekleştirdiğini vurguladı.Rusya'nın ABD'ye NATO ülkelerindeki nükleer silahlarını geri çekmeyi teklif ettiğini anlatan Yermakov, "Ortak nükleer misyonların derhal sonlandırılmasında, ABD'nin tüm nükleer silahlarının kendi topraklarına döndürülmesinde, onların hızlıca konuşlandırılmasını sağlayan altyapının imha edilmesinde ısrarcıyız. Bu husus, güvenlik garantileri konusunda Washington'a sunduğumuz önlem paketinin unsurlarından biri" ifadelerini kullandı.Nükleer silaha sahip olmayan 5 NATO ülkesinde ABD'ye ait B61 serisi yaklaşık nükleer hava bombası bulunduğunu kaydeden Yermakov, Washington'un nükleer cephaneliğini modernize etmeyi sürdürdüğünü, bunların başta Avrupa'da olmak üzere gerçek koşullarda kullanılabileceğine dair tahminler yapıldığını vurguladı.Rus diplomat, nükleer silahların azaltılmasında ilerlemenin ancak uzlaşı yoluyla mümkün olduğunu kaydederek istisnasız tüm ülkeler için uluslararası güvenlik ve istikrar pekiştirilirken nükleer silahların da kademeli olarak azaltılması gerektiğinin altını çizdi.

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, nato, rusya dışişleri bakanlığı, füze, orta ve kısa menzilli füzeler anlaşması, vladimir yermakov