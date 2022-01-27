Rusya: 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Su-35 avcı uçaklarının Belarus'a intikali tamamlandı

Rusya ordusu, Belarus ordusuyla yapacakları, iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ilk etabında hazırlıklarına devam ediyor.Çalışmalara ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatta görev alacak Su-35 avcı uçaklarının Belarus'a intikalinin tamamlandığını açıkladı.Bakanlık, "Uçaklar, Habarovsk bölgesindeki hava üssünden havalandı ve yaklaşık 8 bin kilometrelik mesafeyi kat etti. İntikal sırasında Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nde iki ara iniş yapıldı" dedi.Bakanlık, Su-35 mürettebatlarının Belarus hava sahasındaki güzergahları inceledikten sonra Birlik Devleti'nin ortak hava savunma sistemlerinin denetimi kapsamında muharebe görevine başlayacağını kaydetti.Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, tatbikat kapsamında Belarus'a 12 Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 füze savunma sistemi ile Pantsir-S füze sisteminin konuşlandırılacağını bildirmişti.Tatbikatın hazırlık aşaması olan birinci etap 9 Şubat'ta sona erecek. 10-20 Şubat'ta yapılacak ikinci etapta 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ana bölümü icra edilecek.
Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'la yapılacak 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Su-35 avcı uçaklarının bu ülkeye intikalinin tamamlandığını belirtti.
Rusya ordusu, Belarus ordusuyla yapacakları, iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ilk etabında hazırlıklarına devam ediyor.
Çalışmalara ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatta görev alacak Su-35 avcı uçaklarının Belarus'a intikalinin tamamlandığını açıkladı.
Bakanlık, "Uçaklar, Habarovsk bölgesindeki hava üssünden havalandı ve yaklaşık 8 bin kilometrelik mesafeyi kat etti. İntikal sırasında Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nde iki ara iniş yapıldı" dedi.
Bakanlık, Su-35 mürettebatlarının Belarus hava sahasındaki güzergahları inceledikten sonra Birlik Devleti'nin ortak hava savunma sistemlerinin denetimi kapsamında muharebe görevine başlayacağını kaydetti.
Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, tatbikat kapsamında Belarus'a 12 Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 füze savunma sistemi ile Pantsir-S füze sisteminin konuşlandırılacağını bildirmişti.
Tatbikatın hazırlık aşaması olan birinci etap 9 Şubat'ta sona erecek. 10-20 Şubat'ta yapılacak ikinci etapta 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ana bölümü icra edilecek.