https://tr.sputniknews.com/20220127/rusya-birlik-kararliligi-2022-tatbikati-icin-su-35-avci-ucaklarinin-belarusa-intikali-tamamlandi-1053192619.html

Rusya: 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Su-35 avcı uçaklarının Belarus'a intikali tamamlandı

Rusya: 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Su-35 avcı uçaklarının Belarus'a intikali tamamlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Belarus'la yapılacak 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatı için Su-35 avcı uçaklarının bu ülkeye intikalinin tamamlandığını belirtti. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T14:48+0300

2022-01-27T14:48+0300

2022-01-27T14:53+0300

belarus

savunma

rusya

uçak

ortak tatbikat

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Rusya ordusu, Belarus ordusuyla yapacakları, iki etaptan oluşan ve 20 Şubat'ta sona erecek 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ilk etabında hazırlıklarına devam ediyor.Çalışmalara ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi veren Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatta görev alacak Su-35 avcı uçaklarının Belarus'a intikalinin tamamlandığını açıkladı.Bakanlık, "Uçaklar, Habarovsk bölgesindeki hava üssünden havalandı ve yaklaşık 8 bin kilometrelik mesafeyi kat etti. İntikal sırasında Rusya Merkezi Askeri Bölgesi'nde iki ara iniş yapıldı" dedi.Bakanlık, Su-35 mürettebatlarının Belarus hava sahasındaki güzergahları inceledikten sonra Birlik Devleti'nin ortak hava savunma sistemlerinin denetimi kapsamında muharebe görevine başlayacağını kaydetti.Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin, tatbikat kapsamında Belarus'a 12 Su-35 avcı uçağı, iki tabur S-400 füze savunma sistemi ile Pantsir-S füze sisteminin konuşlandırılacağını bildirmişti.Tatbikatın hazırlık aşaması olan birinci etap 9 Şubat'ta sona erecek. 10-20 Şubat'ta yapılacak ikinci etapta 'Birlik Kararlılığı-2022' tatbikatının ana bölümü icra edilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220118/rusya-ve-belarus-20-subata-kadar-surecek-iki-etapli-birlik-kararliligi-2022-tatbikatina-basliyor-1052857428.html

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