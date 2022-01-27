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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya dahil silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220127/rusyada-iktidardaki-birlesik-rusya-partisinden-donetsk-ve-luganska-silah-yardimi-teklifi-1053172025.html
Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinden Donetsk ve Lugansk’a silah yardımı teklifi
Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinden Donetsk ve Lugansk’a silah yardımı teklifi
Birleşik Rusya Fraksiyon Başkanı Vladimir Vasilyev, Kiev yönetimi ile çatışma halindeki Donetsk ve Lugansk bölgelerine silah yardımının yapılması için ülke... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T02:24+0300
2022-01-27T02:24+0300
ukrayna krizi
rusya
donbass
donetsk halk cumhuriyeti
lugansk halk cumhuriyeti
birleşik rusya partisi
silah
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
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Rusya parlamentosu Duma’da, Birleşik Rusya Fraksiyon Başkanı Vladimir Vasilyev, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) silah yardımının yapılması için ülke yönetimine başvurduklarını söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Vasilyev, "Ukrayna’daki senaryo Nazizm ve Banderacılığa dönüşü andırıyor. DHC ve LHC topraklarında yaşayan Rus vatandaşları ile yurttaşlarımızın yaşamını koruma konusunda endişeliyiz" ifadelerini kullandı.Vasilyev, Ukrayna’nın yaptığı işgal hazırlıkları bağlamında, Rusya’nın 'bu insanları Kiev rejiminin insafına bırakamayacağını' kaydetti.‘Kiev rejimini durdurmalıyız’Öte yandan Birleşik Rusya Genel Kurul Başkanı Andrey Turçak da DHC ve LHC'ye bazı silah türleri şeklinde yardımın sağlanması gerektiğini söyledi.Bunun DHC ve LHC'nin savunma yeteneğini artırmak ve askeri saldırganlığı önlemek için yapılması gerektiğini kaydeden Turçak, “Kiev rejimini durdurmak lazım” dedi.Batı ülkelerinin 'Ukrayna’yı ölümcül silah pompalamasını', bundan dolayı DHC ve LHC'ye yönelik saldırıların artmasını ve sivillerin ölmesini büyük tedirginlikle izlediklerini söyleyen Turçak, "Bu arada, Batılı küratörler Ukrayna cuntasını doğrudan Donbass'ı işgal etmeye zorluyor. Bandera ve Hitler’i kahraman, gamalı haçı da saygı kaynağı simge olarak gören milliyetçi taburlarını silahlandırıyorlar" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220126/abd-ve-muttefikleri-dogu-avrupaya-askeri-takviyeyi-gorusuyor-1053167485.html
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rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti, birleşik rusya partisi, silah, rusya parlamentosunun alt kanadı duma

Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinden Donetsk ve Lugansk’a silah yardımı teklifi

02:24 27.01.2022
© Sputnik / Dan LevySituation in Donbass
Situation in Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© Sputnik / Dan Levy
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Birleşik Rusya Fraksiyon Başkanı Vladimir Vasilyev, Kiev yönetimi ile çatışma halindeki Donetsk ve Lugansk bölgelerine silah yardımının yapılması için ülke yönetimine başvurduklarını açıkladı.
Rusya parlamentosu Duma’da, Birleşik Rusya Fraksiyon Başkanı Vladimir Vasilyev, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) silah yardımının yapılması için ülke yönetimine başvurduklarını söyledi.
Rossiya 24 televizyonuna konuşan Vasilyev, "Ukrayna’daki senaryo Nazizm ve Banderacılığa dönüşü andırıyor. DHC ve LHC topraklarında yaşayan Rus vatandaşları ile yurttaşlarımızın yaşamını koruma konusunda endişeliyiz" ifadelerini kullandı.
Vasilyev, Ukrayna’nın yaptığı işgal hazırlıkları bağlamında, Rusya’nın 'bu insanları Kiev rejiminin insafına bırakamayacağını' kaydetti.

‘Kiev rejimini durdurmalıyız’

Öte yandan Birleşik Rusya Genel Kurul Başkanı Andrey Turçak da DHC ve LHC'ye bazı silah türleri şeklinde yardımın sağlanması gerektiğini söyledi.
Bunun DHC ve LHC'nin savunma yeteneğini artırmak ve askeri saldırganlığı önlemek için yapılması gerektiğini kaydeden Turçak, “Kiev rejimini durdurmak lazım” dedi.
Batı ülkelerinin 'Ukrayna’yı ölümcül silah pompalamasını', bundan dolayı DHC ve LHC'ye yönelik saldırıların artmasını ve sivillerin ölmesini büyük tedirginlikle izlediklerini söyleyen Turçak, "Bu arada, Batılı küratörler Ukrayna cuntasını doğrudan Donbass'ı işgal etmeye zorluyor. Bandera ve Hitler’i kahraman, gamalı haçı da saygı kaynağı simge olarak gören milliyetçi taburlarını silahlandırıyorlar" diye konuştu.
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