https://tr.sputniknews.com/20220127/rusyada-iktidardaki-birlesik-rusya-partisinden-donetsk-ve-luganska-silah-yardimi-teklifi-1053172025.html

Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinden Donetsk ve Lugansk’a silah yardımı teklifi

Rusya’da iktidardaki Birleşik Rusya partisinden Donetsk ve Lugansk’a silah yardımı teklifi

Birleşik Rusya Fraksiyon Başkanı Vladimir Vasilyev, Kiev yönetimi ile çatışma halindeki Donetsk ve Lugansk bölgelerine silah yardımının yapılması için ülke... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T02:24+0300

2022-01-27T02:24+0300

2022-01-27T02:24+0300

ukrayna krizi

rusya

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

lugansk halk cumhuriyeti

birleşik rusya partisi

silah

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

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Rusya parlamentosu Duma’da, Birleşik Rusya Fraksiyon Başkanı Vladimir Vasilyev, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’ne (LHC) silah yardımının yapılması için ülke yönetimine başvurduklarını söyledi.Rossiya 24 televizyonuna konuşan Vasilyev, "Ukrayna’daki senaryo Nazizm ve Banderacılığa dönüşü andırıyor. DHC ve LHC topraklarında yaşayan Rus vatandaşları ile yurttaşlarımızın yaşamını koruma konusunda endişeliyiz" ifadelerini kullandı.Vasilyev, Ukrayna’nın yaptığı işgal hazırlıkları bağlamında, Rusya’nın 'bu insanları Kiev rejiminin insafına bırakamayacağını' kaydetti.‘Kiev rejimini durdurmalıyız’Öte yandan Birleşik Rusya Genel Kurul Başkanı Andrey Turçak da DHC ve LHC'ye bazı silah türleri şeklinde yardımın sağlanması gerektiğini söyledi.Bunun DHC ve LHC'nin savunma yeteneğini artırmak ve askeri saldırganlığı önlemek için yapılması gerektiğini kaydeden Turçak, “Kiev rejimini durdurmak lazım” dedi.Batı ülkelerinin 'Ukrayna’yı ölümcül silah pompalamasını', bundan dolayı DHC ve LHC'ye yönelik saldırıların artmasını ve sivillerin ölmesini büyük tedirginlikle izlediklerini söyleyen Turçak, "Bu arada, Batılı küratörler Ukrayna cuntasını doğrudan Donbass'ı işgal etmeye zorluyor. Bandera ve Hitler’i kahraman, gamalı haçı da saygı kaynağı simge olarak gören milliyetçi taburlarını silahlandırıyorlar" diye konuştu.

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rusya

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

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rusya, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, lugansk halk cumhuriyeti, birleşik rusya partisi, silah, rusya parlamentosunun alt kanadı duma