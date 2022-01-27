https://tr.sputniknews.com/20220127/rusyadan-natoya-guclerini-dogu-avrupa-ulkelerinden-cekip-gerilimi-azaltin-cagrisi-1053198896.html

Rusya’dan NATO’ya ‘güçlerini Doğu Avrupa ülkelerinden çekip gerilimi azaltın’ çağrısı

Rusya’dan NATO’ya ‘güçlerini Doğu Avrupa ülkelerinden çekip gerilimi azaltın’ çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, NATO’ya, Avrupa’daki askeri gerilimi azaltmak amacıyla güçlerini Doğu Avrupa ülkelerinden çekme... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T16:44+0300

2022-01-27T16:44+0300

2022-01-27T17:08+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

nato

aleksey zaytsev

anatoliy zaytsev

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, bugünkü basın toplantısında, “NATO, güçlerini Doğu Avrupa ülkelerinden geri çekerse Avrupa’daki askeri gerilimin azalacağı ortada. Çağrımız da bu yönde. Bu, NATO’ya sunduğumuz güvenlik garantisi teklifinin temel maddelerinden biri” ifadesini kullandı.Rus Dışişleri: Ukrayna ve Rusya arasında savaş fikri bile kabul edilemezUkrayna’nın güneydoğusundaki Donbas bölgesinde nispi sükunetin gözlemlendiğini dile getiren Rus diplomat, “Ateşkes ihlal sayısı, ocak ayının ilk haftalarına göre azaldı. AGİT Özel Gözlem Misyonu’nun raporları da bunu gösteriyor” dedi.Rusya’nın kimseye saldırma niyetinde olmadığını defalarca dile getirdiklerini anımsatan Zaytsev, “Halklarımız arasında savaş fikrinin bile kabul edilemez olarak görüyoruz” diye kaydetti.‘Stoltenberg’in açıklamaları diyalog için uygun zemin oluşturmuyor’NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in, ittifakın doğu kanadındaki güçlerini artırabilecekleri yönündeki sözlerini değerlendiren Zaytsev, sözlerini şöyle sürdürdü: “NATO Genel Sekreterinin bu tür sözleri, güvenlik garantileriyle ilgili diyalog için uygun olmayan zemin oluşturuyor. Bu sözler, müzakere pozisyonunu askeri potansiyelle güçlendirmenin artık ittifakın sıradan uygulaması haline geldiğini doğruluyor. Rusya kimseyi tehdit etmiyor. NATO neden Rusya’nın ittifaka üye ülkeler için tehdit arz ettiği histerisini yayıyor anlamıyoruz. Rusya’ya yönelik askeri caydırma ihtiyacını başka nasıl açıklayabilir ve haklı çıkarabilirler?”Dışişleri Sözcüsü, NATO’nun onlarca yıldır doğu kanadığını güçlendirdiğini, yeni üyelerin topraklarında çalışmalar yaptığını, yeni altyapı ve silah depolarını inşa ettiğini, Rusya sınırları yakınında aralıksız olarak keşif uçaklarının bulunduğunu, NATO’nun stratejik savaş uçaklarının Rus tesislere ve kontrol merkezlerine saldırı tatbikatını yaptığını anımsattı.Zaytsev, “NATO’nun tüm askeri planlaması, Rusya’yı caydırma ve tüm potansiyel savaş alanlarıyla tüm harekat ortamlarında askeri üstünlük sağlama amacına hizmet ediyor” dedi.

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rusya, ukrayna, nato, aleksey zaytsev, anatoliy zaytsev