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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Holokost Anma Günü paylaşımı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Holokost Anma Günü paylaşımı
Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü’nde Sovyetler Birliği güçlerinin 1945’te bugün Auschwitz’i kurtardığını hatırlattı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T13:35+0300
2022-01-27T13:36+0300
sovyetler birliği
nazi
rusya ankara büyükelçliği
holokost
auschwitz toplama kampı
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter’daki açıklamasında, BM Genel Kurulu’nun kararıyla 27 Ocak’ın Holokost Anma Günü olarak kabul edildiğini yazdı. Büyükelçiliğin açıklamasında “27 Ocak 1945’te Sovyet birlikleri, en büyük Nazi ölüm kampı olan Auschwitz’i kurtardı” ifadeleri kullanıldı. Sovyetler Birliği, 9 Mayıs 1945’te Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmıştı. Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü, her yıl coşkuyla kutlanıyor ve bayram vesilesiyle görkemli bir askeri geçit töreni düzenleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220117/anne-frankin-olumuyle-ilgili-arastirma-suruyor-aileyi-bir-yahudi-noter-ihbar-etmis-olabilir-1052819335.html
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sovyetler birliği, nazi, rusya ankara büyükelçliği, holokost, auschwitz toplama kampı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Holokost Anma Günü paylaşımı

13:35 27.01.2022 (güncellendi: 13:36 27.01.2022)
© AARusya'nın Ankara Büyükelçiliği
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© AA
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Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü’nde Sovyetler Birliği güçlerinin 1945’te bugün Auschwitz’i kurtardığını hatırlattı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter’daki açıklamasında, BM Genel Kurulu’nun kararıyla 27 Ocak’ın Holokost Anma Günü olarak kabul edildiğini yazdı.
Büyükelçiliğin açıklamasında “27 Ocak 1945’te Sovyet birlikleri, en büyük Nazi ölüm kampı olan Auschwitz’i kurtardı” ifadeleri kullanıldı.
Sovyetler Birliği, 9 Mayıs 1945’te Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmıştı. Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü, her yıl coşkuyla kutlanıyor ve bayram vesilesiyle görkemli bir askeri geçit töreni düzenleniyor.
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