https://tr.sputniknews.com/20220127/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-holokost-anma-gunu-paylasimi--1053187131.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Holokost Anma Günü paylaşımı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Holokost Anma Günü paylaşımı

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, 27 Ocak Uluslararası Holokost Anma Günü’nde Sovyetler Birliği güçlerinin 1945’te bugün Auschwitz’i kurtardığını hatırlattı. 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T13:35+0300

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sovyetler birliği

nazi

rusya ankara büyükelçliği

holokost

auschwitz toplama kampı

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter’daki açıklamasında, BM Genel Kurulu’nun kararıyla 27 Ocak’ın Holokost Anma Günü olarak kabul edildiğini yazdı. Büyükelçiliğin açıklamasında “27 Ocak 1945’te Sovyet birlikleri, en büyük Nazi ölüm kampı olan Auschwitz’i kurtardı” ifadeleri kullanıldı. Sovyetler Birliği, 9 Mayıs 1945’te Nazi Almanyası’nı yenilgiye uğratmıştı. Rusya’da 9 Mayıs Zafer Günü, her yıl coşkuyla kutlanıyor ve bayram vesilesiyle görkemli bir askeri geçit töreni düzenleniyor.

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sovyetler birliği, nazi, rusya ankara büyükelçliği, holokost, auschwitz toplama kampı