https://tr.sputniknews.com/20220127/rusyanin-bm-temsilciligi-abdnin-afganistandaki-politikasini-basari-olarak-sunmasi-ikiyuzluluk-1053172391.html

Rusya’nın BM Temsilciliği: ABD'nin Afganistan'daki politikasını başarı olarak sunması ikiyüzlülük

Rusya’nın BM Temsilciliği: ABD'nin Afganistan'daki politikasını başarı olarak sunması ikiyüzlülük

Rusya’nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki politikasını başarı olarak sunma girişimlerinin... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T02:42+0300

2022-01-27T02:42+0300

2022-01-27T02:42+0300

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Rusya'nın BM Misyonu yayınladığı bir açıklamayla, ABD’nin BM Daimi Temsilciliği’nin 20 Ocak tarihli “Joe Biden'in başkanlığının ilk yılında BM’de Amerikan liderliğinin tesisi ile ilgili olguların” listelendiği bültenine yanıt verdi.Açıklamada, “ABD yönetiminin Afganistan'daki politikasını bir başarı olarak sunma girişimleri ikiyüzlülüktür. ABD birliklerinin ve NATO müttefiklerinin yirmi yıllık varlığının sonucu pek de zafer gibi görünmüyor. Sadece tam tersi söylenebilir” denildi.Afganistan'da El Kaide ve bağlantılı grupların yanı sıra, etkisini giderek artıran İŞİD ile birlikte uyuşturucu üretimindeki büyümenin benzeri görülmemiş seviyelere ulaştığına dikkat çekilen açıklamada, “Amerikalılar, terörle mücadele özel misyonuyla Afganistan'a girdiler. Ancak gerçekte, ülkeye girişleri, sadece ülkenin terör ve uyuşturucu yatağı statüsünü güçlendirmeye hizmet etti” ifadeleri kullanıldı.Ülkenin sosyo-ekonomik durumunun içler acısı bir hal aldığına vurgu yapılan açıklamada, “Aktarılan milyarlarca dolar, yozlaşmış Amerikan kuklalarının cebine girdi. Sonuç olarak, bağımsız gelişme perspektifi olmayan ülke, uluslararası yardımlara bağımlı hale geldi” ifadelerine yer verildi.ABD'nin Afganistan'daki uzun süreli varlığının binlerce Afgan vatandaşı ve Amerikan askerinin hayatına ve harcanan milyarlarca dolara mal olduğu belirtilerek, “Taliban ile yapılan müzakereler, Eşref Gani’nin çürümüş rejimine sponsorluk ve Taliban'ın iktidara gelmesi, ABD birliklerinin sorumsuz bir şekilde geri çekilmesine yol açtı. Amerikan Boeing'inden düşen Afganların fotoğrafları bütün dünyaya yayıldı” denildi.ABD'nin Afganistan'daki mevcut kriz durumuyla ilgili sorumluluklarını aklamaya yönelik eylemleri ve NATO birliklerinin 20 yıllık görev süresinin ardından ülkenin yeniden inşasının diğer devletler tarafından üslenilmesi gerektiğine ilişkin açıklamaların gayri ahlaki olduğu kaydedildi.ABD ordusunun düzenlediği hava saldırılarılarıyla, aralarında kadın ve çocukların da olduğu sivillerin yargısız ve sorgusuz öldürülmeleri eylemlerine dikkat çekilen açıklamada, “Afganistan'da faaliyet gösteren Amerikan özel askeri şirketlerinin eylemleri de ayrı bir tartışma konusu. Bu iğrenç suçların soruşturulması ve faillerin adalete teslim edilmesi Washington tarafından sürekli olarak engellendi. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin tüm girişimleri ABD’nin yaptırım tehditleriyle sert şekilde bastırıldı” ifadeleri kullanıldı.

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abd, rusya, bm, taliban, afganistan işgali