https://tr.sputniknews.com/20220127/sac-ektiren-kisinin-olumune-iliskin-davada-4-saniga-beraat-1053206312.html

Saç ektiren kişinin ölümüne ilişkin davada 4 sanığa beraat

Saç ektiren kişinin ölümüne ilişkin davada 4 sanığa beraat

İstanbul Bağcılar'da 28 yaşındaki İbrahim Gül'ün saç ekimi sırasında ölümüyle ilgili davada karar çıktı. Gül'ün hastanede saç ektirdiği sırada kalp krizi... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T19:53+0300

2022-01-27T19:53+0300

2022-01-27T19:53+0300

dünya

istanbul

bağcılar

doktor

saç ekimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0c/1048838160_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_da34c387642709045443b4ae0792de0a.jpg

Bağcılar'da İbrahim Gül'ün hastanede saç ektirdiği sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmesine ilişkin davada başhekim, doktor ve iki anestezi teknikerinin "taksirle ölüme neden olma" suçundan beraatlerine karar verildi.Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Mehmet Albayrak ve Çağrı Serdar Elgörmüş ile tarafların avukatları katıldı.Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldığını, Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda ölümün "akut koroner sendrom" sonucu meydana geldiğinin ifade edildiğini belirterek, sanıkların eylemi ile Gül'ün ölümü arasında illiyet bağının bulunmadığını bildirdi.Sanıkların üzerlerine atılı eylemin "taksirle ölüme neden olmak" olduğu, taksirle işlenen suçlarda illiyet bağının ve kusurun mevcudiyetinin arandığı kaydedilen mütalaada, sanıklara yüklenecek bir kusurun olmadığı anlaşıldığından beraatleri talep edildi.Katılanların avukatı da tahlillerin eksik yapıldığını, ne gibi bir işlem gerçekleştirildiğine dair dosyada kayıt bulunmadığını ve operasyonun aceleyle araştırma gerçekleştirilmeden yapıldığını öne sürerek, sanıkların kusurlu olduklarını düşündüğünden cezalandırılmalarını istedi.Sanık Çağrı Serdar Elgörmüş, hastanenin tam donanımlı olduğunu ifade ederek, "Herhangi bir cihaz ya da ilaç eksiği olan bir hastane değildir. Tıbbi anlamda ben bizzat müdahale ettim. Hastanın koroner kalp damarları tıkalıydı, buna ilişkin belgeyi dosyaya sunduk. Bana veya hastaneye izafe edilecek bir kusur olmadığından beraatimi talep ediyorum. Suçsuzum" dedi.Sanık Mehmet Albayrak da suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.Mahkeme, sanıklar hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan dava açılmış ise de kusurlarının bulunmaması sebebiyle ayrı ayrı beraatlerine karar verdi.Ne olmuştu?Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021'de İbrahim Gül'ün saç ekimi için hastaneye gittiği, doktor sanık Mehmet Albayrak'ın sorumluluğundaki anestezi teknikerleri sanıklar Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak tarafından ense kısmından saç kökleri alındıktan sonra başının ön kısmına saç ekimine başlanmadan önce Gül'ün kalp krizi geçirdiği anlatılmıştı. Akabinde mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak hastanın kalp ritminin geri gelmesinin sağlandığı aktarılan iddianamede, Gül'ün anjiyoya alınarak kalp damarına stent takıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtilmişti.İddianamede, kamera kayıtlarında sanık Albayrak'ın, hasta kalp krizi geçirmeden kısa süre önce ekim yapılan odaya girdiği, öncesindeki lokal anestezi ve enseden saç kökü alma işlemlerinde yardımcı sağlık personelinin tek başlarına olduklarının görüldüğü bildirilmişti.Gül'ün "akut koroner sendrom" sonucu hayatını kaybettiğine ilişkin rapora da yer verilen iddianamede, şu tespitlerde bulunulmuştu:İddianamede, sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş, Evin Baykuşak, Mehmet Albayrak ve Şehnaz Çelebi'nin "taksirle ölüme neden olma" suçundan ikişer yıldan altışar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211021/sac-ekimi-sonrasi-olume-istenen-ceza-belli-oldu-1050054587.html

istanbul

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, bağcılar, doktor, saç ekimi