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Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti
Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti
Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti. 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T15:57+0300
2022-01-27T15:57+0300
yaşam
fenerbahçe
ölüm
baba
vefat
can kaybı
sadettin saran
iş insanı
özbek saran
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Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın 84 yaşındaki babası Özbek Saran yaşamını yitirdi.Özbek Saran'ın cenazesi 28 Ocak 2022 cuma günü, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazından (15.47) sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211217/sadettin-saran-fenerbahcede-bir-sonraki-secimde-aday-olacagim-1051868853.html
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fenerbahçe, ölüm, baba, vefat, can kaybı, sadettin saran, iş insanı, özbek saran

Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti

15:57 27.01.2022
© DHASadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti
Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© DHA
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Saran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın babası Özbek Saran hayatını kaybetti.
Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran'ın 84 yaşındaki babası Özbek Saran yaşamını yitirdi.
Özbek Saran'ın cenazesi 28 Ocak 2022 cuma günü, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazından (15.47) sonra Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecek.
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