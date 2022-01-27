https://tr.sputniknews.com/20220127/senaryo-irak-savasi-oncesine-benziyor-ama-bu-kez-almanya-ve-fransa-inisiyatifi-yitirmis-gorunuyor-1053258862.html

'Senaryo Irak savaşı öncesine benziyor ama bu kez Almanya ve Fransa inisiyatifi yitirmiş görünüyor'

'Senaryo Irak savaşı öncesine benziyor ama bu kez Almanya ve Fransa inisiyatifi yitirmiş görünüyor'

Yücel Özdemir’e göre, Almanya ve Fransa Normandiya formatında görüşürken ABD/NATO'nun Rusya'ya red yanıtı vermesi inisiyatifi yitirdiklerinin işareti. Alman... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T23:12+0300

2022-01-27T23:12+0300

2022-01-29T03:12+0300

eksen

abd

rusya

fransa

doğu avrupa

ukrayna

almanya

nato

kuzey akım-2

britanya

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ABD ve NATO, Rusya Federasyonu'nun NATO'nun biteviye genişlemesine karşı ortaya koyduğu güvenlik garantileri anlaşmalarına nihayet 1.5 ay sonra yazılı yanıtlarını sundu.ABD yönetimi yanıtın 'diplomasiye daha fazla hizmet edeceği' gerekçesiyle gizli kalması talebinde bulunurken, yantıları incelemeye aldı. Başkan Joe Biden yönetimi, diğer yandan başta Britanya olmak üzere Doğu Avrupa'daki müttefikleri üzerinden Ukrayna'yı silah deposuna çevirmeye tam gaz devam ederken, AB içerisinde Almanya'nın aksi yönde tavır alması dikkat çekti.Almanya'daki yeni Olaf Scholz hükümeti, selefi Angela Merkel gibi Ukrayna'ya silah vermeyi reddederken, sahra hastanesi, miğfer ve çelik yelek gibi malzemeler göndermekten söz ediyor.ABD'nin dünya kamuoyuna 'Ukrayna gerilimi 'olarak sunduğu Rusya'ya karşı çevreleme hamlesinde başta Almanya olmak üzere müttefiklerinin tutumunu Evrensel gazetesi Almanya temsilcisi ve yazarı Yücel Özdemir ile konuştuk.‘İnisiyatif Almanya ve Fransa’dan kaçmış görünüyor ama dengede tutmaya çalışıyorlar’Yücel Özdemir’e göre, Almanya dış politikasında özellikle Yeşiller içinde daha önceden sert olan yaklaşım kısmen yumuşadı ve Almanya Rusya ile diyalog yönünde çaba sarf ediyor. Ancak bunun durumu ne kadar değiştireceğinin meçhul olduğunu belirten Özdemir, ABD ve NATO'nun yanıtlarını tam da Paris'teki Normandiya formatındaki toplantıya denk getirecek şekilde iletmelerine atıf yaptı. İnisiyatifin Almanya ve Fransa'dan çıkmış göründüğünü dile getiren Özdemir, yine de bu ülkelerin dengeleri tutturmaya çalıştıkları görüşünde:‘Almanya’da halkın yüzde 59’u Ukrayna’ya silah satılmasına karşı’Avrupa'da başta enerji olmak üzere Rusya'ya karşı girişilecek hamlelerin yol açacaklarına dair kaygılar bulunduğunu belirten Özdemir, siyasi arayış içindeki Başbakan Scholz'un Rusya'ya karşı sert tutumda ABD kadar istekli olmadığını söyledi. Özdemir, Alman halkının Ukrayna'ya silah satışına yüzde 59 oranında itiraz ettiğine dair anketlere atıf yaparken, siyasilerin Rusya'ya yaptırımların kendi ekonomilerine maliyetleri de düşündüklerini vurguladı. Özdemir, Hıristiyan Demokratların yeni lideri Merz'in bile bunu 'atom bombasına' benzettiğini aktardı:'Kuzey Akım-2 hattı için prosedür yerine getirildi, açılmaması için sebep kalmadı'Özdemir, Kuzey Akım-2 hattının açılması için Almanya'da bir işletmeci bulunması prosedürün yerine getirildiğini belirtirken, artık hattın açılmaması için sebep kalmadığını vurguladı. Özdemir kış ortasında depolarda düşen doluluk oranına atıf yaparken, şimdiden kışın hafif geçmesi umutlarının anıldığını aktardı:'Faşistlerin ön planda yer aldığı darbeyi Almanya destekledi, sadece Sol Parti ve barış hareketi karşı çıktı'“Ukrayna’daki darbe sırasında özellikle faşistlerin ön cephede yer aldığı ve bunların liderlerinin Almanya’da ağırlandığını biliyoruz” diyen Özdemir, bu sürece sadece Sol Parti ve barış hareketinin itiraz ettiğini anımsattı.Normandiya formatı ve Minsk Anlaşmaları desteklenseydi işlerin bu duruma gelmeyeceğini vurgulayan Özdemir, böylece ABD'ye herşeyi düzenlemek, AB'en çıkmış Britanya'ya da savaş tamtamları çalması için fırsat çıkmayacağını kaydetti:'Senaryo sanki Irak'ın işgali öncesindeki duruma benziyor'Özdemir’e göre, senaryo Irak’ın işgali öncesindeki duruma benziyor. Almanya'nın gelişmelerin nereye gideceğinden tedirgin olduğunu söyleyen Özdemir, Ukrayna'da güçlü bir barış hareketi bulunmadığı, Rusya'da da zayıf olduğu değerlendirmesinde bulundu:‘Çok aşırı bir söylem kullanılırsa hükümette başka ayrışmalara yol açacak'Özdemir, bu koşullarda Alman hükümetindeki zaafiyetlere dikkat çekti. Yeni Başbakan Scholz’un henüz dış siyasette aktif olmadığını ve uluslarararası ilişkilerde güven veren bir tutumu olmadığını söylerken Dışişleri Bakanı Baerbock'un tecrübesizliğine dikkat çeken Özdemir, koalisyonun diğer ortağı Hür Demokratların da Rusya'ya karşı sert çizgide gidilmesini istediklerini vurguladı.Yeşillerin kendi içlerinde diyaloğun tercih edilmesi tartışmalarına da atıfta bulunan Özdemir, Scholz'un daha farklı çizgi izlemesinin Almanya'daki koalisyonda ayrışmalara yol açma potansiyeline atıfta bulundu:'Bugün Irak savaşında ABD-Britanya çizgisine itiraz etmiş Almanya-Fransa yok'Fransa ve Almanya'nın Irak savaşı öncesinde olduğu gibi ABD-Britanya çizgisine itirazının bu krizde görülmediğine vurgu yapan Özdemir, bu iki ülkenin NATO'nun yazılı belgesine itiraz etmiş olsalarda bir fırsat doğabileceğine dikkat çekti. Ancak Özdemir, bir yandan genişleme konusuna dokunmayıp diğer yandan diyalog masasına oturalım demenin de karşılığı bulunmuyor:

rusya

fransa

doğu avrupa

ukrayna

almanya

britanya

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, rusya, fransa, doğu avrupa, ukrayna, almanya, nato, kuzey akım-2, britanya, olaf scholz