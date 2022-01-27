Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220127/sengul-hablemitoglu-adalete-devlete-guvenimizi-kaybettik-ailemize-iletilen-bir-sey-yok-1053172163.html
Şengül Hablemitoğlu: Adalete, devlete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok
Şengül Hablemitoğlu: Adalete, devlete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı ülkemiz yargısına hesap veriyor" açıklaması yaptı. Şengül Hablemitoğlu, "Adalete, devlete güvenimizi... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T02:26+0300
2022-01-27T02:26+0300
politika
recep tayyip erdoğan
fetö
necip hablemitoğlu
şengül hablemitoğlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104086/65/1040866513_0:126:3000:1814_1920x0_80_0_0_6c5bec2ac31e91854c266eef05f653d4.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de katıldığı canlı yayında Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısına ilişkin açıklama yaptı.Erdoğan şunları söyledi:"Milli İstihbarat Teşkilatımız uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'In izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyordu. Kaçtığı yurt dışında 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına ülkemiz aleyhine asılsız iddilarda bulunuyordu. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda 'Bu ülkenizdedir, bize verin' dedik. İstihbarat Teşkilatımızın yakın markajıyla bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ'a silah ve mühimmat temin ettiği bilinen birisi. MİT katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da buldu. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor."Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu da Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Hablemitoğlu, şu ifadeleri kullandı:'Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz; o yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz'"Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz…"
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104086/65/1040866513_208:0:2793:1939_1920x0_80_0_0_4ed886052cea95297008ac1c83cf3496.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, fetö, necip hablemitoğlu, şengül hablemitoğlu

Şengül Hablemitoğlu: Adalete, devlete güvenimizi kaybettik, ailemize iletilen bir şey yok

02:26 27.01.2022
© DHAŞengül Hablemitoğlu
Şengül Hablemitoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.01.2022
© DHA
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hablemitoğlu cinayetinin zanlısı ülkemiz yargısına hesap veriyor" açıklaması yaptı. Şengül Hablemitoğlu, "Adalete, devlete güvenimizi kaybettik. Ailemize iletilen bir şey yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV'de katıldığı canlı yayında Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısına ilişkin açıklama yaptı.

Erdoğan şunları söyledi:
"Milli İstihbarat Teşkilatımız uzunca süredir bu suikastın katil zanlılarından olan Nuri Gökhan Bozkır'In izini sürüyordu. Bu şahıs kırmızı bültenle aranıyordu. Kaçtığı yurt dışında 2015 yılından itibaren FETÖ medya organlarına ülkemiz aleyhine asılsız iddilarda bulunuyordu. İstihbaratımız bu kişinin Ukrayna'da saklandığını tespit etti. Bu şahsın yakalanarak ülkemize getirilmesi konusunda 'Bu ülkenizdedir, bize verin' dedik. İstihbarat Teşkilatımızın yakın markajıyla bu iş neticelendi. FETÖ ile irtibatı yanında DEAŞ'a silah ve mühimmat temin ettiği bilinen birisi. MİT katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır'ı Ukrayna'da buldu. Bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor."
Necip Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu da Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Hablemitoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz; o yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz'

"Biz canımızdan olup, hayal bile edemeyeceğiniz zor bir 20 yılı tamamladık. Adalete, devlete inancımızı ve güvenimizi kaybettik. Ayrıca ne ailemize, ne avukatımıza iletilen herhangi bir şey yok. Süreci, yaşadıklarımızı bilemezsiniz. O yüzden yorumlarınıza dikkat ediniz…"
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce