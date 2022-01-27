https://tr.sputniknews.com/20220127/soyludan-imamogluna-yanit-dedikodu-degil-iyiligin-zamani-1053185192.html
Soylu'dan İmamoğlu'na yanıt: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı
Soylu'dan İmamoğlu'na yanıt: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağdığı gün Birleşik Krallık Büyükelçisi ile balıkçıda yemek... 27.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-27T12:46+0300
2022-01-27T12:46+0300
2022-01-27T12:46+0300
türkiye
mobese
süleyman soylu
kar
akp
yemek
tartışma
açıklama
büyükelçi
yanıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051795898_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_bb341519b2596f11040b5ca7b5d51a5d.jpg
Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte 'Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni'ne katıldı.Soylu, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE'lerle ilgili açıklaması oldu" sözlerine Soylu, "Arkadaşlar, dedikodu değil, iyiliğin zamanı" yanıtını verdi.İmamoğlu, İstanbul’da kar etkisini artırmaya başladı gün İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yediği anların MOBESE kayıtlarının paylaşılmasına tepki göstermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220126/imamoglu-mobese-goruntulerinin-servis-edilmesinin-takipcisi-olacagim-1053141360.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051795898_0:0:1171:878_1920x0_80_0_0_e8a701953b816cd3c8399bf8b34e52b2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mobese, süleyman soylu, kar, akp, yemek, tartışma, açıklama, büyükelçi, yanıt, ekrem imamoğlu, dominick chilcott
Soylu'dan İmamoğlu'na yanıt: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağdığı gün Birleşik Krallık Büyükelçisi ile balıkçıda yemek yemesiyle ilgili MOBESE kayıtlarının paylaşılması konusundaki tepkisine cevap verdi. Soylu, "Dedikodu değil, iyiliğin zamanı" ifadelerini kullandı.
Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte 'Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni'ne katıldı.
Soylu, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE'lerle ilgili açıklaması oldu" sözlerine Soylu, "Arkadaşlar, dedikodu değil, iyiliğin zamanı" yanıtını verdi.
İmamoğlu, İstanbul’da kar etkisini artırmaya başladı gün İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yediği anların MOBESE kayıtlarının paylaşılmasına tepki göstermişti.