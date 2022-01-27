https://tr.sputniknews.com/20220127/soyludan-imamogluna-yanit-dedikodu-degil-iyiligin-zamani-1053185192.html

Soylu'dan İmamoğlu'na yanıt: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı

Soylu'dan İmamoğlu'na yanıt: Dedikodu değil, iyiliğin zamanı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağdığı gün Birleşik Krallık Büyükelçisi ile balıkçıda yemek... 27.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-27T12:46+0300

2022-01-27T12:46+0300

2022-01-27T12:46+0300

türkiye

mobese

süleyman soylu

kar

akp

yemek

tartışma

açıklama

büyükelçi

yanıt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/0f/1051795898_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_bb341519b2596f11040b5ca7b5d51a5d.jpg

Bakan Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte 'Afganistan İnsani Yardım Treni Uğurlama Töreni'ne katıldı.Soylu, törenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MOBESE'lerle ilgili açıklaması oldu" sözlerine Soylu, "Arkadaşlar, dedikodu değil, iyiliğin zamanı" yanıtını verdi.İmamoğlu, İstanbul’da kar etkisini artırmaya başladı gün İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yediği anların MOBESE kayıtlarının paylaşılmasına tepki göstermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220126/imamoglu-mobese-goruntulerinin-servis-edilmesinin-takipcisi-olacagim-1053141360.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mobese, süleyman soylu, kar, akp, yemek, tartışma, açıklama, büyükelçi, yanıt, ekrem imamoğlu, dominick chilcott